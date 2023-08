Parkering for elbil

Veier 10.000 tonn og har et batteri på 50.000 kilowattimer: Elektrisk kjempe skal seile gjennom Kina

ELEKTRISK KJEMPE: Frakteskipet N997 er et massivt skue, men det beste er jo at doningen er utslippsfri i drift.

Med 50.000 kWt batteri under dekk og to 900 kW motorer skal den nye elektriske doningen frakte containere opp og ned Kinas livsåre Yangtze.

Om du er en av dem som planlegger en tur fra Shanghai til Wuhan, kan du muligens snike deg om bord i det nye elektriske fraktskipet N997.

Det vil nemlig frakte deg både stille og utslippsfritt mellom de to kinesiske metropolene.

Et smartskip som følger strømmen

I september vil Kinas første såkalte 700 TEU pure power containerskip settes i drift.

Fartøyet er en del av et forsøk på å bruke elektrisk drevne fartøy i hele Yangtze-regionen. Det er det første av to el-containerskip som bygges for formålet.

Det 10.000 tonn tunge skipet er utrustet med et smart-system som skal justere strømforbruket etter vannføring, ankomsttid, batterikapasitet med mer.

Med 393 fot (120 meter) fra baug til akter skal skipet frakte 700 containere de om lag 1.000 kilometerne fra havn til havn, ifølge The Maritime Executive.

Til sammenligning mottar Oslo havn i snitt om lag 800 containere per dag.

Shanghai er riktignok over 50 ganger så folkerik som Oslo, og mottar i snitt rundt 130.000 containere daglig, så her er det rom for ytterligere elektrifisering.

UTSLIPPSFRITT: Det elektriske frakteskipet N997 flyter stille på Asias lengste elv, Yangtze.

Et grønt skifte på det blå hav

Prosjektet startet i desember 2022 og ble sjøsatt ved verftet i Yangzhou 26. juli. Skipet skal etter planen starte testing i slutten av september.

Sammenlignet med et forurensende skip av tilsvarende størrelse vil CO2-utslippene reduseres med 32 tonn – per døgn.

Eieren av skipet, COSCO Shipping Heavy Industry, uttalte ved sjøsettingen at dette er et pilotprosjekt for en ny generasjon nullutslippsskip.

Shipping-bransjen i sin helhet slipper ut om lag en milliard tonn CO2 årlig, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.

Organisasjonen har satt et mål om å halvere dette tallet innen 2050, og elektrifisering av vannveien vil være et viktig bidrag til å nå dette målet.

Batteribytter underveis

Batteriene er plassert i 36 containere som byttes underveis ved ladestasjoner som er blitt bygget langs ruten.

Byggingen av skip nummer to startet i mai.

De vil bli operert av Shanghai Pan Asia Shipping, et datterselskap av COSCO, på Yangtze fra Shanghai til Wuhan.

Verdens første i Norge

Men elektriske lasteskip er ikke nytt. Det var faktisk Norge som startet ballet, men da med en langt kortere rute.

Yara Birkeland var det første fullt elektriske og autonome containerskipet i verden.

Skipet frakter mineralgjødsel fra Yaras produksjonsanlegg i Porsgrunn til eksporthavna i Brevik, en strekning på mer håndterlige 12 kilometer.

Skipet fjerner 40.000 lastebilturer fra veien hvert år, noe som gjør veiene sikrere, reduserer støy og støv – og selvfølgelig masse utslipp fra lastebiler som foreløpig kjører på diesel.

Flere fergesamband er også elektrifisert, blant annet har Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Horten og Moss en elektrisk ferge med ladestasjoner på hver side.

Der er målet på sikt at alle fergene som betjener sambandet skal elektrifiseres.

Asco har også to mindre elektrisk drevne containerskip gående på samme strekning. De skal etter planen gå autonomt.