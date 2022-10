Rolls-Royce viser frem sin første elbil: Har du en håndfull millioner til overs?

KAKSE(L)BIL: Rolls-Royce presenterte i går sin første elbil. Modellen Spectre er selvsagt en bil med høy luksusfaktor.

Rolls-Royce Spectre blir nok et snasent accessoir for den som både kan og vil punge ut for en tung, dyr og luksuriøs elbil.

Hva har vi nå her? Et monster? Et smykke? Et statussymbol? Antakelig litt av alt sammen, and then some …

Uansett er det selvsagt litt gøy at det nå snart vil være mulig for en engere krets rikfolk å få seg en helelektrisk Rolls Royce.

Her kan du se hva vi skrev om luksusprosjektet tidligere i år, da planene begynte å ta form:

Presentert i går

Den nye luksus-elbilen ble presentert for verden i går. Men hvem er denne bilen egentlig for?

Tja, hvis du har anslagsvis fem millioner å bla opp, og ønsker å være prøvekanin for dette elbil-eksperimentet, så er dette kanskje bilen for deg.

Foreløpig foreligger det ingen fakta om hva bilen vil koste i Norge, men hvis toppmomsen og vektavgiften som nå ligger i forslaget til statsbudsjett skulle bli vedtatt, vil nok anslaget ovenfor være omtrent der landet ligger.

Men du bør ikke bare være styrtrik, du bør gjerne også trives med å kjøre rundt i en elbil som er godt over fem meter lang og veier over tre tonn.

MERKEVAREN FØRST: Rolls-Royce mener elektrisiteten kommer i andre rekke.

Luksusmonstret skal selvsagt være stillegående, med massevis av teknologi som gjør humper og kurver til en fløyelsmyk opplevelse.

Her kan du selv lese hva den erkebritiske bilprodusenten skriver om bilen i sin pressemelding.

Elbil sekundært

Bilen har 585 hestekrefter og kan gå fra null til hundre på fire og et halvt sekund.

Innvendig har kjerra mye å tilby den som elsker luksus, i det produsenten omtaler som bilens Ultra-Luxury Electric Super Coupé.

I pressemeldingen smøres det på med lovord og skryt i kjent stil: «Spectre er først og fremst en Rolls-Royce, dernest en elbil».

TUNGVEKTER: Rolls Royce Spectre veier over over tre tonn.

4796 stjerner i døra

Har du lyst til å legge til det lille ekstra, er det også muligheter for å bli kvitt ytterligere noen kroner.

Hva med å smykke bildørene ved å gå til anskaffelse av Rolls-Starlight Doors, med 4796 mykt opplyste stjerner, som trygt går inn under kategorien «tilleggsutstyr»?

Her kan du ta en kikk på videoen Roll-Royce har laget i anledning den elektriske nykommeren i selskapets bilstall:

Perfeksjon i alle ledd?

Rolls-Royce liker å sitere grunnleggeren Henry Royce og hans filosofi om «perfeksjon i alle ledd.»

Men alle som velger elbil har gjerne et viktig kriterium når de velger bil: rekkevidden.

Rolls-Roycen har ifølge produsenten en rekkevidde på 520 kilometer.

Det er ikke kanskje ikke akkurat en wow-range når man først skal ut med x antall millioner kroner.

Men det duger sikkert til hytta …

Hvordan denne doningen derimot vil funke på heftig norsk vinterføre, skal vi foreløpig ikke spekulere i – men kanskje Rolls-Royce lar oss teste – hvis de er i det generøse hjørnet?