Rolls-Royce Spectre kommer neste år: Legger lista høyt for sin første elbil

NYE PENGER: Rolls-Royce har alltid stått for det ypperste, selv om det var en tid de var rimelig bakpå. Etter at BMW tok over roret i 2003 har de kommet tilbake og står alene på toppen som det mest luksuriøse man kan forflytte seg i. Og nå kommer deres første elbil.

Rolls-Royce hardtester det som skal bli «verdens beste elbil». Den kommer fjerde kvartal 2023.

Rolls-Royce trekker linjene helt tilbake til starten i 1904 når de nå skal skrive sin elektriske historie. Henry Royce var nemlig elektroingeniør og drev blant annet med dynamoer, før han viet livet til store bensinmotorer.

Nå er riktignok ikke elbiler noe totalt nytt for det britiske luksusbilmerket. I 2011 viste de frem eksperimentbilen 102EX, og den forteller litt om at verden har gått lynraskt siden de erstattet V12-motoren på 6,75 liter med en batteripakke på 71 kWt.

Den ble ladet med en ombordlader på 3 kW. Rekkevidden må ha vært mikroskopisk og ladetiden desto lengre. 102EX ble etterfulgt av den svært dramatiske designstudien 103EX i 2016.

Den kraftig maskerte testbilen vi ser i dag vil nok få betraktelig lenger rekkevidde, og skal vi være ærlige, bør den nok snuse på 1000 kilometer hvis de vil være med i toppen.

Bilen er blir trolig ikke veldig ulik dagens Wraith, med to bakhengslede dører og en taklinje som blir stadig mer pop blant elektrisk motoriserte biler.

ARV: «Åndelig» er det en arvtager til Phantom Coupe, sier Rolls Royce, men den ligner da unektelig mye mer på dagens Wraith. Uansett blir det en kolossalt stor Coupe.

Pompøs

Kjennetegnet for overdådig og luksuriøs design startet med voldsomme radiatorer og et langt panser allerede fra tidenes morgen, for å vise at man virkelig hadde krefter.

Rolls-Royce setter også i dag standarden for dette, med voldsomt proporsjonerte biler, og rent psykologisk må man trolig fortsette med høy pompøs front, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig i elektriske biler.

Det blir utrolig spennende å se om resultatet blir en stor forkrommet grill, eller om den byttes ut med en tannløs gom i fronten. For høy blir både fronten og luftmotstanden, selv om Rolls-Royce har klart å slipe den ned til en cd på 0,26, også takket være at de har strippet «The spirit of extasy» for både fjær og silke.

Cd-verdi refererer til karosseriets aerodynamiske egenskaper. Jo lavere cd, dess mindre luftmotstand.

HARDTEST: Spectre gjennomgår så drøye tester at Youtuberne som kjøper dem skal kunne gjøre hva som helst med dem.

Bortsett fra tidenes aller kuleste kamuflasjedekor, er det svært lite informasjon vi har om bilen, bortsett fra at den går under navnet Spectre. Det er kanskje et uheldig navn, siden det betyr noe sånt som «noe uhyggelig eller ubehagelig som kanskje skal skje i fremtiden».

Det virker kanskje ikke som elbiler er noe Rolls-Royce egentlig ønsker, skal man tro navnet.

Men er det noen som virkelig kler en kraftfull, silkemyk, lydløs og vibrasjonsfri drivlinje, så er det nettopp Rolls-Royce, som har hatt som varemerke at en mynt kan stå trygt på høykant oppå motoren mens den går.

Noe mer vet vi også. Spectre blir verdens første Rolls-Royce på 23-tommers hjul. I sin tid betød god bildesign at totalhøyden på bilen ikke skulle overstige to hjulhøyder, en tradisjon BMW gjeninnførte med Phantom.

Det kan tyde på at Spectre er noe høyere enn dagens Phantom Coupe, trolig på grunn av batteripakka, som visstnok veier 700 kilo.

POLARSIRKELEN: Arjeplog i Sverige er et svært populært sted å teste for veldig mange bilprodusenter. Også for Rolls-Royce.

Vintertesting

Bilene, som sjefen sjøl Torsten Müller-Ötvös ikke kaller testbiler, men det ferdige produktet, skal kjøres til sammen 2,5 millioner kilometer, noe som skal tilsvare 400 års bruk.

Nå er de snart ferdige med vitntertestingen, i Arjeplog i Nord Sverige, i ned mot 40 graders kulde. Det er for å sjekke alt fra følelsen på dørhåndtak, gummilister, varmeapparat, klimaanlegg, til mer viktige ting som hvordan festemateriell, foringer, understell, motor og drivverk og elektronikk fungerer under ekstreme værforhold.

Og man får, som Polestars testere også var inne på da vi satt på med dem tidligere i vinter, fremprovosert uønsket oppførsel under tryggere forhold på glatt underlag.

Spectre er med god margin den mest påloggede og elektronisk mest avanserte bilen fra ellers så konservative og bakoverlente Rolls-Royce til nå. Den inneholder mer enn 1000 funksjoner og 25.000 underfunksjoner. Til sammenligning har dagens Phantom 456 funksjoner og 647 underfunksjoner.

Rolls-Royces modellprogram er lite og oversiktelig. Derfor har de bedre forutsetninger enn mange andre for å nå målet om en helektrisk portefølje innen 2030.

Les også