Tidenes trehjulssykkel: Elsykkel, elbåt og campingvogn i ett

FRA ELSYKKEL TIL ELBÅT: Og avhengig av om du skal campe til vanns eller på land om kvelden, blir den også en bysse eller campingvogn. Alle foto: BeTriton.com

Nei, det er ingen spøk, den kan forhåndsbestilles nå. Og attpåtil har den solcellepanel på taket. Sjekk ut denne krabaten, da!

Man skal se mye før øynene triller ut. Og dette synet vekker liv i den gode gamle slageren: Er det en båt? Er det en sykkel? En campingvogn?

Svaret er altså ja på alt, i tillegg er doningen/farkosten eldrevet – og den kan nå forhåndsbestilles og med tid og stunder bli din for rundt 150.000 kroner.

Si hei på deg, happy camper, til BeTriton.

Moms eller ei?

Bak denne fascinerende kreasjonen står latvieren Aigars Lauzis, som fikk ideen til amfibien.

Noen år senere er flere blitt koblet på og en fungerende prototype utviklet – og snart skal det smått absurde, men likevel svært så praktiske fremkomstmiddelet/ferieboligen settes i produksjon.

Rundt 14.500 euro ligger den an til å koste, pluss eventuell moms og frakt.

MANNEN BAK: Aigars Lauzis fra Latvia.

Om det vil bli moms på den i Norge, er nok foreløpig et åpent spørsmål, men i EU ligger den an til å bli klassifisert som elektrisk moped (klasse L2e).

Blir den regnet som elmoped også i Norge, kan den bli momsfri.

Blir den klassifisert som elsykkel, derimot, vil den bli dyrere her hjemme. For elsykler betaler man nemlig moms på her til lands.

Sakte-ferie

Uansett, den har pedaler, og rekkevidden er estimert til mellom 50 og 100 kilometer på land – og 20-40 kilometer på vann, avhengig av forhold som vind, temperatur og topografi.

Toppfarten til lands er på 25 km/t, og et par-tre knop til sjøs.

Når du er på fjorden trenger du imidlertid ikke tråkke, da besørges fremdriften av en egen elektrisk båtmotor som du styrer fra kabinen.

På taket på campingvogndelen/kabinen er det dessuten et 100 watts solcellepanel som bidrar med et kjærkomment tilskudd til batteriet, selv om det selvsagt ikke er nok til besørge fremdriften alene. Ergo følger ladekabel med.

Sengeplass for to

I tillegg har doningen varmeapparat og kjøling, soveplass for to om man tåler å sove tett, samt praktikaliteter som GPS, utvendige lys, leselys og bagasjerom, samt hele fire USB-uttak, to på styret og to i kabinen.

For ikke å glemme: En liten sitteplass (med setebelte) i cabindelen for en eventuell passasjer. Har man to eksemplarer, kan altså en gjennomsnittlig kjernefamilie legge ut på tidenes elektriske båtsykkel-campingtur.

Dessuten kan man oppgradere og få med ekstra batteripakke, et integrert sammenleggbart kjøkkenbord, radio og lydsystem med blåtann, årer og fendere, for å nevne noe.

Kan komme som byggesett på sikt

Når vogna transformeres til båt trekkes hjulene opp, og et par oppblåsbare stabiliserende flyteelementer aktiviseres på begge sider av det stålinnrammede glassfiberskroget.

Samtidig senker man den elektriske påhengsmotoren fra midten av kabinen, og dermed er transformasjonen komplett.

Selv om årer er ekstrautstyr, er vårt stalltips at de fleste med vettet i behold velger å kjøpe årene man kan feste til båten. Å gå tom for strøm er aldri gøy, men til sjøs kan det fort bli kritisk.

BeTriton håper for øvrig på sikt å kunne tilby å selge doningen som byggesett. Da kan kjøperne sette den sammen selv, og produksjons- og fraktkostnadene reduseres.