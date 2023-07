Parkering for elbil

Fjerde reisebrev fra våre tre elbilferskinger på tur: En tur til Bergen – men hvilket Bergen?

RETUR MOT NORD: Tidligere elbilfersking, nå stadig mer dreven elbil-musketer Emil Strøm Natvig poserer friskt sammen med guttas store kjærlighet Maud. Nå har de tre gutta vendt snuta og panseret nordover. Men de er angivelig fortsatt i Tyskland, selv om de i dagens reisebrev forteller at de har dratt til Bergen.

Underveldende mat, skummelt vandreteater, telting og masse, masse kjøring: Våre tre elbilvenner på tur er tilsynelatende fortsatt i Tyskland, selv om overskriften kan tyde på noe annet …

Elbilforeningen har sendt tre manusstudenter fra høyskolen Kristiania på kjøretur nedover kontinentet i en lånt elbil. De har fått beskjed om å ha setebeltene på – men ellers får de frie tøyler de neste tre ukene.

Følg med her på elbil.no – og i Elbilforeningens kanaler på Facebook og Instagram.

De døpte raskt bilen, en Hyundai Ioniq 6, for Maud Rite. Turen var i gang.

Gutta kjørte fra Oslo via Sverige ned til Danmark, der de tilbragte sin aller første natt hos perifer, men nyttig familie.

Turen gikk videre til Tyskland, der de havnet i tidenes regnskur på en hippie-campingplass. Her fungerte Maud nå også som tørkestativ:

De betalte hippiene med noe som for dem framsto som ubrukelig valuta: Penger. Gutta forlot Hamburg, og vi forlot dem i den tyske byen Reinstorf:

Så havnet de blant annet på rom med tre ukjente menn i Berlin:

Her kommer den fjerde uhøytidelige stemningsrapporten fra elbilferskingenes ferd:

Klein øyekontakt på morgenkvisten

Dag fem våkner vi på hostellet i hvert vårt tempo.

Emil våkner, og får meget klein øyekontakt med en av de fremmede romkameratene våre som er på vei ut.

Det håndteres dårlig av romkameraten, som later som det ikke har skjedd.

Deretter våkner de andre, og får øye på en av de andre romkameratene våre. Han har vikingtatoveringer over både armer og hals, og et litt for velfrisert skjegg.

Vi ble rett og slett litt skremt av typen, så vi pakket sammen sakene og dro mot nok en skummel destinasjon, nemlig Berlin Dungeon.

På vei dit stoppet vi Maud ved en restaurant vi syntes så god ut.

Vi kunne ikke tatt mer feil, for dette var skvip i sin reneste form.

Nok en gang lengtet vi mest av alt etter en god kopp med kaffe, men her var selv den både kald og kjedelig.

Kan vi ikke bare få en god kopp kaffe? Plis?

DAKKAR: Et par menn som er noe underveldet av måltidet de er blitt servert.

Restauranten ble en nifsere opplevelse enn London Dungeon i Berlin!

Her var det britisk med tysk aksent, vitser som man ikke kunne svare annet en «hehe, oh, yes» til – moro, flaut og noen ganger overraskende skummelt!

PUH! Tord og Emil poserer ved siden av kisten til Jørgen, som ubeleilig nok døde av matforgiftning rett før Berlin Dungeon. De hadde heldigvis en kiste til overs, så alt ordnet seg!

Det føltes sterkt med en ordentlig turistopplevelse i Berlin, før vi hevet ankeret på Maud og seilte videre på Autobahn.

Danke for en fin stund, Berlin! Men tips til andre elbil-reisende: Hvis dere skal til Berlin, sett av mer enn én natt.

Telting i Bergen – men hvilket Bergen?

Fra Berlin kjørte vi inn i noe spennende! Vi hadde fått ferten av et AirBnB-telt midt ute i ingenting, og vi kunne ikke motstå fristelsen.

Og veien dit ble lang, men heldigvis smertefri. For nå, folkens, nå begynner vi å få teken på både elbil og Elbil-Appen.

Tyskland serverer oss hyppig deilige 350 kW-ladere som vi bruker Ladeklubben-appen og noen ganger den blå ladebrikken på.

Ladingen fungerer som en drøm i dette landet. Prima opplegg, fortsett sånn, Tyskland!

BLIDFIS: Så gøy er det å lade når prosessen er smertefri, synes åpenbart Emil Strøm Natvig.

Til slutt hadde vi kjørt så lenge at vi endte opp i en by vi alle hadde hørt om fra før.

Bergen!

Men det viste seg at dette ikke var Bergen auf Norwegen, som vi er så godt kjent med.

Dette var Bergen auf Rügen. En bitteliten plass helt nord i det store tyskerlandet.

I Bergen møtte vi en tysker ved navn Julia som lånte bort et telt i hagen sin til oss.

Hun, hennes litt skumle, men hyggelige mann og deres også litt skumle, men hyggelige Rotweiler.

Veldig fine folk, og teltet var upåklagelig. Det var et sånt Brødrene Dal-telt med masse rom og full pakke.

Det var ikke måte på.

Vi hadde mulighet til sove på hvert vårt rom inne i teltet. For en luksus!

TELTLIV I HAGEN: Noen rigger seg til i teltet til Julia. Emil koser seg i sola.

Tenk at dette skulle være en av de beste nettene vi hadde på den turen. I telt midt i ingenting hos Julia.

Kvelden brukte vi på å spille kort, og vi koste oss med en etterlengtet rolig kveld.

Alt dette i nydelig tysk natur med elbilflamme Maud i bakgrunnen.

Hun voktet teltet vårt den natten, og sørget for at ingen skadet de tre kjærestene sine.

Hun hadde en myndig trygghet der hun sto.

Og hun var grisedigg som vanlig …