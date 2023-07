Tredje reisebrev fra våre tre elbilferskinger på tur: Fra ingenting til alle ting i Berlin

FRI-MINUTT: Emil Strøm Natvig poserer rålekkert sammen med guttas store kjærlighet Maud. De befinner seg midt i ingenting. Tord Kinge strekker beina før han skal kjøre igjen.

Tyskland viser seg å være full av fristelser. Våre tre elbil-musketerer forsøker å navigere etter beste evne. De havner på rom med tre ukjente menn.

Elbilforeningen har sendt tre manusstudenter fra høyskolen Kristiania på kjøretur nedover kontinentet i en lånt elbil. De har fått beskjed om å ha setebeltene på – men ellers får de frie tøyler de neste tre ukene.

De døpte raskt bilen, en Hyundai Ionic 6, for Maud Rite. Turen var i gang.

Gutta kjørte fra Oslo via Sverige ned til Danmark, der de tilbragte sin aller første natt hos perifer, men nyttig familie.

Turen gikk videre til Tyskland, der de havnet i tidenes regnskur på en hippie-campingplass. Her fungerte Maud nå også som tørkestativ:

De betalte hippiene med noe som for dem framsto som ubrukelig valuta: Penger. Gutta forlot Hamburg, og vi forlot dem i den tyske byen Reinstorf:

Her kommer tredje uhøytidelige stemningsrapporten fra elbilferskingenes ferd:

Den uvirkelige klassereisen

Til vår store overraskelse våknet vi faktisk i Reinstorf dagen etter.

Det var ikke en drøm, hotellsengene eksisterte. Tre treller hadde blitt til tre jarler på rekordtid.

Jarlene ble presentert med hotellfrokost «on the house». En kanne kaffe sto allerede klar, og gildet kunne begynne.

ET HERREMÅLTID: Oppdager, og nå også jarl Emil Strøm Natvig, nyter frokost presentert av de innfødte. Han har tatt på seg en Shell-skjorte for å vise gjensidig respekt for deres eldgamle skikker. Tord Kinge kikker ut av vinduet og konstaterer at været ser bra ut.

For et forbanna herlig liv! Vi nøt som bare konger kan.

Så fylte vi nok en gang Maud til randen med tingene våre, og cruiset ut av bittelille Reinstorf, en plass nå offisielt oppdaget av tre idioter fra Oslo.

Mauds lange ferd inn i ingenting

Vi hadde etter litt om og men bestemt oss for at vi skulle finne frem machetene, og manøvrere oss mot Tysklands største asfaltjungel: Berlin.

Men på vei dit bestemte Maud seg igjen for å være en liten luring. Hun presenterte oss med cirka 40 kilometer krøkkete landevei og en rekke små byer.

Én etter én sendte hver lille landsby oss naive storbygutter inn i eksistensielle tankestrømmer. Tanken på at det er mennesker i alle disse byene, som lever sine liv med sine rutiner, ble nesten litt for mye for Tord.

Vår trygge sjåfør måtte gråte en eksistensiell skvett. Det gikk heldigvis bra, da vi stoppet opp ved en åker, stirret utover mens Jørgen holdt hånden hans og Emil strøk ham på ryggen.

FIELDS OF GOLD: Maud i nydelige omgivelser. Gutta måtte dessverre flykte kjapt til bilen da en hauk begynte å sirkle dem inn, sikkert grunnet deres åpenbare sårbarhet.



Tords humør lettet også av at Maud var vakrere enn noensinne på disse rurale, germanske landeveiene.

Vi avsluttet etappen i ingenting med Mauds første båttur, da vi tok det vi er skråsikre på at må være verdens korteste fergerute.

Berlin ventet, og omsider fikk vi sjekket inn på et hostel.

Utroskap i hovedstaden

Vi fikk vite at vi skulle sove på rom med tre fremmede menn. Jaja, sånn skjer jo en gang i blant.

Venner hadde tipset oss om å ta turen til Kreuzberg – bebodd av studenter, kunstnere og en stor tyrkisk befolkning.

Og der snublet vi over det som viste seg å være en favoritt blant de lokale: Mustafa’s Gemüse Kebap.

Dessverre måtte vi gjøre noe på veien, som ville gi alle tre svært dårlig samvittighet.

TYRKISK SPESIALITET: – Køen var ganske lang på Mustafa’s, men heldigvis smakte maten kjempegodt. Er den verdens beste kebab, spør Jørgen Lervik Dahlstrøm (t.v). Emil Strøm Natvig oppfordrer alle til å kjøre elbilen til Berlin for å sjekke selv.

Vi måtte ta en taxi, og med det være utro mot vår kjæreste Maud.

Kebaben var heldigvis god, men det fjernet ikke følelsen av at vi hadde gjort noe utilgivelig mot henne.

Vi bestemte derfor for å la oss distrahere med mange av Berlins større severdigheter.



Holocaust-monumentet var en svært sterk opplevelse for alle tre.

Brandenburger Tor (eller var det Per?) sto der i all sin prakt.

I tillegg var det en strålende gratiskonsert på torget, i forbindelse med Special Olympics. Derfra speedatet vi:

Seierssøylen

Riksdagsbygningen

Schloss Bellevue

Bismark-Nationaldenkmal

Alt dette gjorde vi på elektriske sparkesykler, for å kompensere for den dårlige samvittigheten. Ikke om noe, eller noen, skulle få oss inn i en annen bil igjen.

PÅ SPEEDDATE: Jørgen Lervik Dahlstrøm (t.v) og Emil Strøm Natvig på hver sin el-sparkesykkel foran selveste Otto von Bismarck, kansleren som startet ikke mindre enn tre kriger (og ja, han vant alle). Våre gutter holder for øyeblikket en uoffisiell verdensrekord i å se overnevnte monumenter på kortest mulig tid.

Etter sightseeingen satte vi oss på en herlig liten bar ved navn Café Kotti, og tok en mye etterlengtet halvliter. Men nok en gang skulle et plutselig regnvær tvinge oss til å gjøre retrett.

Vi la oss med de fremmede mennene, uten en plan for morgendagen. Det ble et spenningselement som ingen av oss var særlig stresset over, siden vi visste at Maud ville ta vare på oss slik hun alltid gjør!

Men ville hun tilgi oss for taxituren? Det får du svar på i neste reisebrev.