Nå er bare 5 supercharger-stasjoner i Norge forbeholdt Teslaer: Enda flere Tesla-ladestasjoner åpnet for alle

Nå kan «alle» lade på Norges rimeligste hurtigladere. Kun fem norske Tesla-ladestasjoner er i dag forbeholdt Teslaer.

Tesla ble tvunget til å åpne sitt eksklusive ladenett for andre elbiler, og når de først har gjort det, blir det trangere om plassene – selv om det er Tesla som har desidert flest ladepunkter i Norge.

Grunnen er prisen. Det er for tiden ingen som tilbyr elbillading så rimelig som Tesla.

Til nå har det ikke vært like enkelt for alle å lade hos Tesla, for ladernes kabel og plassering er tilpasset Tesla, som har kontakten bak på venstre hjørne.

Problemene blir imidlertid løst på sikt. I skrivende stund settes de nye V4-laderne opp på Gardermoen og skal være i drift mandag 25. september.

Og i løpet av 2025 skal alle være byttet og ha mulighet for kortbetaling. Les mer om de nye laderne i lenka under.

Bare fem «eksklusive» igjen

Nå trenger du i hvert fall ikke lenger tenke så mye på om laderne er lukket for deg som ikke kjører Tesla eller ei.

Det har for så vidt vært godt markert på Tesla-appen hvilke som har vært åpne for allmenheten og hvilke som ikke har vært det tidligere også – men nylig ble altså 14 av de siste 19 eksklusive stasjonene åpnet for alle andre.

Det vil si at kun 82 av totalt 1.724 Tesla-ladepunkter nå er lukket til Tesla selv.

Disse Tesla-ladestasjonene er fremdeles forbeholdt Teslaer:

Jaren (Spydeberg) – 20 ladepunkter

Telemarksporten (utenfor Porsgrunn) – 12 ladepunkter

Lillesand (langs E18) – 24 ladepunkter

Haukås (Bergen) – 8 ladepunkter

Leinstrand (Klett, Trondheim) – 18 ladepunkter