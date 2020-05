Endelig bygges ladenettverket i Troms og Finnmark!

Så blir det altså en realitet: Totalt 25 hurtigladestasjoner skal settes opp i vår nordligste landsdel etter veldig mye om og enda mer enn.

Det ble i dag kjent at Varanger KraftEntreprenør og Repvåg Kraftlag har signert kontrakt med Enova om støtte til å bygge ut i alt 18 ladesteder for hurtiglading av elbil i Troms og Finnmark.

Disse kommer i tillegg til de syv ladestedene som Enova ga Alta Kraftlag støtte til å bygge ut tidligere i vår.

– Dette har vi jobbet med siden 2013, da Transnova – nå en del av Enova – la fram en nasjonal ladestrategi helt uten at Troms og Finnmark var tatt med på kartet. Dette har tatt altfor lang tid, men er like fullt en stor seier for elbilistene i Finnmark og for Norsk elbilforening, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen.

– Som å se en oase etter årelang ørkenvandring

Cato Hansen, leder i Finnmark elbilforening, har i likhet med Elbilforeningen sentralt brukt mye krefter som pådriver for dette som nå blir en realitet.

Ikke uventet er han særdeles begeistret:

– Når vi ser på kartet, er det jo som å se en oase etter en årelang ørkenvandring. Vi har blitt skuffa så mange ganger at vi knapt tør å juble, men så fort partene leverer ladere, skal vi komme med kake, sier Hansen.

Bare for noen uker siden kunne vi her på elbil.no antyde at det lå an til et gjennombrudd for hurtigladesituasjonen som elbilpionerene i Finnmark har kjempet så lenge for, og i dag ble altså dette gjennombruddet offentliggjort:

– Sammen med de syv ladestedene vi ga Alta Kraftlag støtte til før påske, danner dette et grunnleggende ladetilbud i en landsdel som frem til nå har manglet dette. Vi er veldig glade for at kraftlagene i regionen har gått sammen for å realisere denne ambisjonen. Nå blir det langt mer attraktivt å være elbilist i Nord-Norge, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding sendt ut tidligere i dag.

Og for alle andre elbilister som vil besøke landsdelen, må man vel kunne legge til.

48 millioner i støtte

I pressemeldingen kommer det frem at Repvåg Kraftlag skal etablere ladesteder i Honningsvåg, Skaidi, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Hammerfest og Havøysund, mens Varanger KraftEntreprenør står for utbyggingen i Hesseng, Varangerbotn, Tana Bru, Vadsø, Vardø, Roavvegieddi (Utsjok), Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord og Ifjord.

Investeringsstøtten fra Enova er for øvrig på i overkant av 48 millioner kroner til sammen.

Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Og kablene dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt.

Cato Hansen i Finnmark elbilforening har imidlertid en oppfordring til alle involverte i hurtigladerutbyggingen:

– Det er viktig at både kommuner, fylket og kraftlagene sammen legger en plan og setter av midler til drift og vedlikehold av laderne. Det kan være rimelig ugreit å møte en defekt lader på Finnmarksvidda i 40 minus, påpeker Hansen tørt.

Realiseres høsten 2020?

– Dessverre ryker nok selve sommeren før vi ser nettverket stå ferdig, men vi ser fremover mot høsthalvåret, og gleder oss til at kraftlagene trolig i løpet av året skal ha etablert lynladere på 25 lokasjoner. De skal ha mye kudos om de tross alt får gjennomført dette i år, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.

Det vil i så fall si at de 25 nye hurtigladestasjonene kan være oppe og stå mindre enn to år etter at Finnmarks aller første hurtiglader ble åpnet.

I pressemeldingen fra Enova beklager klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at Troms og Finnmark såpass lenge har havnet i bakleksa på hurtigladerfronten:

– Norge er verdensledende på elbiler, og vi ligger godt an til å nå målet vårt om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Dessverre har vi ligget etter i Troms og Finnmark fylke på grunn av manglende lademuligheter. Jeg har vært opptatt av at vi skal ha støtteordninger som legger til rette for miljøvennlig transport også i nord, og er veldig glad for den støtten Enova deler ut i dag. Nå blir det enklere å kjøre elektrisk også i Troms og Finnmark, og det vil føles tryggere for mange å investere i en elbil, sier Rotevatn.