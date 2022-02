Elbilforeningen med ny medlemsfordel: Enklere lading på farten med Ladeklubben

NY, BLÅ LADEBRIKKE: Snart får et utvalg Elbilforeningen-medlemmer tilsendt en ny, blå ladebrikke samtidig som de inviteres til å bli med i Elbilforeningens ladeklubb. I løpet av våren vil resten av foreningens medlemmer få tilsendt den samme brikken og invitasjonen.

– Nå tar vi et stort skritt videre for å gjøre hurtiglading enklere, sier elbilforeningens Christina Bu.

I neste uke blir 20.000 av Norsk elbilforenings 100.000 medlemmer invitert til å teste ut en helt ny medlemsfordel. De det gjelder får tilsendt en ny blå ladebrikke i posten.

– Når ladeoperatørene ikke vil ta kortbetaling på ladestasjonene, har vi etablert Elbilforeningens ladeklubb. Målet er å gjøre det enklere for deg å hurtiglade når du er på farten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningens opprinnelige svarte ladebrikke vil virke som før, og i løpet av våren vil alle nye og eksisterende medlemmer få tilsendt ladeklubbens nye blå brikke.

Uoversiktlig og lite kundevennlig lademarked

De siste årene har hurtiglademarkedet eksplodert, og mange nye operatører har sett verdien av å tilby lading langs veien. I dag tilbyr 15 ladeoperatører hurtiglading på over 4000 ladepunkter i Norge. I tillegg kommer Tesla, som nylig har startet prosessen med å åpne sine superladere for andre elbiler.

– Mange ladeoperatører er bra for konkurransen, men ikke for brukervennligheten. Det blir altfor tungvint å holde styr på alle appene, er tilbakemeldinger vi får fra elbilistene.

– De ønsker ikke å bruke tid på å registrere seg på 15 ulike steder, men å bruke ladebrikke synes de praktisk. Derfor har vi etablert Elbilforeningens ladeklubb.

VIL HA DEG MED: Elbilforeningens Christina Bu vil ha deg med på laget for å gjøre lading enklere. Foto: Jamieson Pothecary

Ladeklubben samler flere ladeoperatører

Med Ladeklubben ønsker Norsk elbilforening å samle ladeoperatørene, slik at medlemmer på sikt kan bruke den nye blå brikken på alle hurtigladere.

Det betyr:

Èn ladeløsning

Èn ladebrikke

Èn laderegning

Slik går du fram

Når du mottar den nye, blå ladebrikken i posten, trenger du bare å registrere ditt betalingskort før du kan starte lading hos samarbeidende ladeoperatører.

I første omgang kan du lade hos:

Recharge

Kople

Ionity

Det blir enklere å få oversikt over kostnadene, siden ladepris og ladehistorikk samles i Ladeklubbens app, uavhengig av hvem man har ladet hos.

Bruk Ladeklubbens blå brikke når du kan

– Vi jobber også for at Mer, Eviny (BKK) og Circle K skal åpne opp sine ladenettverk for Elbilforeningens 100.000 medlemmer. Vi har trua på at de skal se nytten av og verdien i å gjøre lading enklere for sine kunder, sier Bu.

I mellomtiden oppfordrer hun medlemmer som får den nye, blå brikken, om å ta den i bruk så snart anledningen byr seg.

– Jo flere som tar den blå brikken i bruk, jo mer attraktivt blir det for ladeoperatørene å være med. Sammen kan vi gjøre lading på farten enklere, sier Bu

Foreløpig er Ladeklubben en medlemsfordel for personlige medlemmer, ikke bedriftsmedlemmer.

Fungerer også nedover kontinentet

I Europa er det allerede god dekning. Den blå ladebrikken kan brukes på over 275.000 ladepunkter via de europeiske ladenettverkene Hubject, Gireve og e-clearing.net.

I Elbilforeningens store spørreundersøkelse, «Elbilisten», svarer 88 prosent at de ønsker seg enklere betaling for hurtiglading, og løsninger som fungerer på tvers av ladeoperatørene.

– Det er akkurat dette vi forsøker å tilby medlemmene våre med den nye Ladeklubben, sier Bu.