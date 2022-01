Åpner opp superladernettverket: Nå blir disse 15 Tesla-stasjonene tilgjengelig for alle

ÅPEN FOR ALLE: Ladestasjonen i Sentrum P-hus i Oslo er blant de 15 som nå åpnes for andre elbiler enn Tesla.

Tesla ønsker å teste ut kapasiteten under krevende forhold vinterstid.

20. juli i fjor tvitret Elon Musk at Tesla ville åpne sine drøyt 25.000 superchargere på verdensbasis for andre bilmerker i løpet av 2021.

I november åpnet ti ladestasjoner i Nederland. Nå følger Norge og Frankrike etter som de to neste landene.

Det vil si at Teslas nettverk av hurtigladere, såkalte «superchargere», blir tilgjengelig også for elbileiere som kjører andre merker.

I Norge dreier det seg i første omgang om 15 stasjoner med tilsammen 309 ladere (se liste lenger ned i saken).

Åpnet via Twitter

De første ryktene begynte å svirre før helgen, da Elbil24 publiserte sak om en Audi Etron som sto og ladet på Teslas stasjon på Nebbenes i Eidsvoll.

Flere andre medier kastet seg på gjennom helgen, men ingen fikk bekreftet nyheten fra offisielt hold.

EUROPA RUNDT: Teslas ladenettverk strekker seg nå fra nord i Norge til syd i Spania og fra Irland til Bulgaria.

Klokken 14.30 i dag gikk det imidlertid ut en Twitter-melding fra kontoen Tesla Charging som fjerner det som måtte være av tvil:

Non-Tesla vehicles can now charge at select Superchargers in France and Norway via the Tesla app. Learn more at https://t.co/9t43ifJugM pic.twitter.com/CC4fpaNPaw — Tesla Charging (@TeslaCharging) January 31, 2022

Like før tweeten gikk ut, skal norske Tesla-eiere ha fått nyheten servert på epost.

Samtidig ble det lagt ut informasjon på selskapets hjemmeside.

Tesla er ute etter å samle erfaringer før de eventuelt åpner samtlige av sine 88 hurtigladestasjoner i Norge.

Selskapet skriver på sin hjemmeside at det vil nøye overvåke bruken av hvert sted og lytte til kundenes tilbakemeldinger.

Norge er spesielt interessant på grunn av høy elbiltetthet og et kaldere klima enn for eksempel Nederland og Frankrike.

Teslas mål med forsøket skal være å samle mest mulig informasjon og sjekke at alle systemer og tekniske installasjoner fungerer under høy belastning..

Derfor er det ikke tilfeldig at forsøket starter i god tid før vinterferien, da trafikken tradisjonelt er høy.

Etter det Elbil.no forstår, skal det etterhvert komme opp kameraer på noen av stasjonene, slik at Tesla kan monitorere hva som skjer.

Den amerikanske elbilkjempen skal dessuten være svært interessert i feedback fra brukerne, og da spesielt Tesla-eiere, som nå må dele et gode de foreløpig har vært alene om.

Diskusjonene har vært mange gjennom helgen, og flere Tesla-eiere utrykker bekymring for kø og kaos ved ladestasjonene.

Andre peker på at dette betyr mer penger inn for Tesla, som igjen kan bety at hurtigladernettverket vil utvides enda raskere fremover.

Det skal ikke være snakk om en ordning der Tesla-eiere har fortrinn ved kø, alle stiller på lik linje.

Frem til nå har dette sjelden vært et problem for Tesla-eiere. Ofte har det vært flere ledige uttak på deres stasjoner, mens andre ladeoperatører har hatt kø på andre siden av veien.

Her er de 15 stasjonene

Det eneste elbileiere som ikke kjører Tesla må gjøre for å få tilgang til superladerne, er å laste ned Tesla-appen og registrere en bruker.

Der kan de velge å tegne et abonnement til 129 kroner per måned og få tilgang til samme pris som Tesla-eiere, for øyeblikket 2,70 kroner per kilowattime (kWt). De kan også velge å lade uten abonnement, men må da betale omtrent det dobbelte per kWt (4,70-6,35 kroner).

Det skal derfor ikke mange ladeøktene til før et månedsabonnement er tjent inn, selvfølgelig avhengig av størrelsen på batteriet.

Prisene oppgis både i appen og på ladernes skjerm.

– Dette har vi ventet på. Gradvis får nesten alle elbilister nå ta glede av Teslas enorme ladenettverk med rettferdig prising, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Vi vet at elbilister foretrekker store ladeparker. Nå må de andre våkne opp om de skal henge med, fortsetter Bu, og roser Tesla for oversiktelig prising

– Dette er en prismodell som burde være levelig for alle. Vi oppfordrer de andre ladeaktørene til å følge Teslas eksempel og droppe minuttbetaling fra start, sier Bu.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening gleder seg over at andre enn Tesla-eiere får gleden av det godt utbygde superladernettverket.

Norges to største Tesla-stasjoner, på Nebbenes i Eidsvoll og Rygge i Viken, er er med i forsøksperioden. Det samme er den splitter nye stasjonen på Strandtorget i Lillehammer, som åpnet fredag.

Dette er de 15 ladestasjonene som åpnes i dag (antall ladere):

Aurland (6)

Aksdal sør (18)

Arna (20)

Berkåk (20)

Eidsvoll Verk – Nebbenes (44)

Fokserød (16)

Lærdal (16)

Leira (16)

Lillehammer, Strandtorget (16)

Lyngdal Handelspark (36)

Nes i Ådal, Valdresporten (20)

Notodden (12)

Oslo Sentrum P-hus (18)

Rygge (42)

Skien (9)

Kun CCS

Tesla har nå tilsammen 88 superladestasjoner i Norge og ytterligere 27 under etablering.

Ifølge Elbil.no’s opplysninger skal det ikke gjøres fysiske endringer på stasjonene.

Enkelte Tesla-eiere har uttrykt bekymring for at det kan bli kaos ved ladestasjonen med biler som parkerer på langs for at ladekabelen skal nå frem til bilens kontakt.

Eneste forutsetning for å benytte seg av Teslas ladenettverk, er at bilen har ladeport av typen CCS. Dette er den nye EU-standarden, og med noen få unntak er alle nye elbiler som selges i dag utstyrt med CCS-kontakt.

Biler med Chademo-kontakt, som for eksempel norgesfavoritten Nissan Leaf, kan ikke benytte seg av Teslas nettverk.