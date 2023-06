Parkering for elbil

Eget støtteprogram til etablering av ladeinfrastruktur: Enova vil speede opp elektrifi­seringen av tunge kjøretøy

GÅR PÅ FRAM: Andelen nybilsalg av elektriske lastebiler steg fra 0,4 prosent i 2020 til 7,6 prosent i 2022. Nå tilbyr Enova støtte til utbygging av offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy. Den gjelder for de to neste årene, avhengig av etterspørsel. Foto: Volvo

Mandag la Statens vegvesen fram en ladeplan for tunge kjøretøy langs norske riksveier. I dag følger Enova opp med et nytt støtteprogram.

Støtten gjelder for utbygging av offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy, altså lastebiler over 3,5 tonn.

– For at nullutslippskjøretøy skal oppnå konkurransedyktighet må de totale kostnadene for kjøretøyet ned, og samtidig må transportørene ha tilstrekkelig tilgang til lading, sier markedssjef i Enova, Marie Tranaas Skjærvik i en pressemelding.

Og for at kommersielle selskap skal investere i elektriske kjøretøy er det, ifølge Skjærvik, en forutsetning at grunnleggende infrastruktur kommer på plass.

Må ha minimum fire ladepunkt

For å delta i konkurransen om støtte må prosjektet gjelde etablering av ladestasjon med minimum fire ladepunkt med 350 kW effekt per punkt.

Støtten som kan gis er begrenset oppad til ti millioner kroner.

– Dette støtteprogrammet skal stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Ordningen vil bidra til bruk av elektriske kjøretøy på de lengre transportetappene og i de tilfeller hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover forventet rekkevidde, sier Skjærvik.

Hun understreker at tunge kjøretøy har behov for en infrastruktur som er tilrettelagt kjøremønsteret til sjåførene som også må ta hensyn til regelverk for kjøre og hviletid.

– Kjøretøyene skal elektrifiseres i full fart

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier at utslippene fra tungtransporten må ned.

– Kjøretøyene skal elektrifiseres i full fart frem mot 2030. Nullutslippsteknologien er her og vi må gjøre det enklere å velge den. Da må det være mulig å kjøre elektrisk lastebil på de lengre transportetappene, sier klimaministeren.

Han legger til at med støtte fra Enova kan vi få opp ladetilbudet langs riksveinettet slik at ladebarrieren reduseres.

Støttetilbudet fra Enova, som ble lansert i dag, er planlagt å vare i inntil to år avhengig av markedsutviklingen.

Det planlegges for inntil fire årlige søknadsfrister der de to første er:

16. oktober 2023, kl. 12.00

31. januar 2024, kl. 12.00

Skjærvik oppfordrer alle potensielle søkere til å sette seg inn i Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei som ble lansert mandag denne uken.

– Til første søknadsfrist er det strekningene mellom «8-timersbyer» i Sør-Norge: Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, som prioriteres, samt strekningen mellom Oslo og Svinesund.

Senere søknadsfrister vil baseres på den overnevnte planen utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Enova og Nye Veier.

Her kan du lese mer om Enovas nye støtteprogram: Underveislading for tunge kjøretøy.