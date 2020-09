Et elektrisk skoleeksempel i Oslo

Nordens tre første elektriske turbusser frakter skoleelever hovedstaden – og utgjør samtidig en viktig milepæl for utslippsfri transport.

De siste fire årene har flere barn som bor på Ruseløkka i Oslo, tatt buss til Vollebekk hver dag for å gå på skole deri påvente av at deres egen skole på Ruseløkka skal bli ferdig i august 2021.

Verdens første elektriske elevtransport?

Men nå har det skjedd noe nytt. Fossilbussene som har fraktet barna tidligere er byttet ut med helelektriske turbusser, faktisk de første helelektriske turbussene i Norden.

I Oslo, og i andre byer, har det allerede rullet elektriske bybusser på veiene en stund, men at det nå også finnes turbusser med opptil 40 mil rekkevidde på én lading – det er en viktig milepæl.

Marius Gjerset, seniorrådgiver i Zero, har jobbet med dette prosjektet over lenger tid. Han mener at denne milepælen er en indikasjon på at at alle busser – men også tungtransport, gravemaskiner og lastebiler – kan bli utslippsfrie.

Stilte krav om utslippsfri transport

Oslo kommune la ut skolestrekningen på anbud, og stilte krav om at transporten måtte være utslippsfri. Gjerset i Zero synes Oslo står fram som et godt og viktig eksempel på hvordan kommunene kan stille krav og slik øke etterspørselen på nullutslippskjøretøy.

– Dette beviser at det finnes fullt tilgjengelige løsninger i dag for turbusskjøring, sier han.

I tillegg til aktører som krever grønne alternativ, trengs også selskaper som tør å gå foran og kjøpe inn nullutslippskjøretøy. Disse elektriske turbussene er det Oslobuss som har kjøpt.

Stein Iversen, styreleder i Oslobuss, sier bussene er et resultat av et godt samspill mellom selskapet og Oslo kommune. Iversen er godt fornøyd med bussene, de fyller et stort behov for selskapet, som på sikt ønsker å bytte ut alle bussene sine med nullutslippsbusser.

Flere aktører krever nullutslippstransport

Trenden om å anskaffe elektriske busser er oppadgående. Flere store aktører har lagt inn bestilling, blant annet busselskapet Tide.

Elevtransport er bare en liten del av feltet hvor elektriske turbusser kan brukes. Også turistnæringen har begynt å stille krav til at busstransport som frakter turister i Norge, skal være elektrisk.

Rektor på Ruseløkka skole, Else Birgitte Roscher Nielsen, er også veldig fornøyd med at de elektriske turbussene nå er på plass.

– Jeg har gledet meg til barna kan kjøre utslippsfritt. Og man må satse på barna, de er jo tross alt framtiden vår, sier Roscher Nielsen.