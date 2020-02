Oslo kan snart få 100 nye elektriske busser

Enova-støtte på 74 millioner kan sørge for at antallet elbusser i hovedstaden vil kunne dobles innen utgangen av neste år.

I går ble det kjent at Enova bidrar med 74 millioner kroner til at Ruters bybusser i Oslo Sør kan bli elektriske.

Ruter har allerede et hundretalls elbusser i drift i hovedstaden, både vanlige busser og leddbusser, men nå ligger antallet an til å bli fordoblet, forhåpentlig allerede innen utgangen av neste år.

10.000 tonn CO2

– Til sammen vil disse utslippsfrie bussene hvert år kjøre nesten sju millioner kilometer og spare trafikken i hovedstaden for over 10.000 tonn C02, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

– I norsk målestokk er dette en betydelig satsing, men like viktig som utslippskuttene i Oslo, er betydningen prosjektet har for å utvikle verdikjeden for elbusser i hele Norge, sier Nakstad.

Klimaministeren: – Viktig investering

Totalt har Enova nå bidratt til innfasingen av cirka 470 elektriske busser for perioden 2019–2023. Ruters kontrakt i Oslo Sør har oppstart oktober 2021, altså med totalt om lag 100 busser.

– Det er ikke lenge siden elektriske busser gikk fra å være nesten utenkelig til å bli et normalt innslag i trafikken. Men fremdeles er nullutslippsløsninger dyrere, derfor er det viktig at vi gjør slike investeringer rimeligere gjennom Enova og at vi har aktører som Ruter som går foran, uttaler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

Det finnes totalt rundt 16.000 busser i Norge i dag, og fortsatt er en svært liten andel av disse er elektriske.

Men med økt etterspørsel følger økt produksjonsvolum, som over tid vil presse prisene ned. I Enova er oppfatningen at fremover vil merkostnaden ved å investere i elbusser kontra dieselbusser kunne bli såpass liten at de lavere driftskostnadene vil gjøre det lønnsomt å gå over til elbusser – også uten støtte.

107 ladepunkter

Mer spesifikt støtter Enova selve ladeinfrastrukturen i prosjektet «Anbudet for busstjenester i Oslo Sør» med 74 millionene skal gå til både hurtiglading på endestasjoner, og saktelading og hurtiglading på Rosenholm bussdepot. I alt er det planlagt 107 ladepunkter.

– Så langt er ti prosent av de 1.200 bussene som kjører for Ruter elektriske, og i løpet av 2028 skal alle bussene være utslippsfrie. Tildelingen fra Enova øker muligheten for at vi kan utløse miljøopsjonen i Oslo Sør-anbudet, da støtten sender et viktig signal til tilbyderne. I så fall vil det bli faset inn et stort antall nullutslippsbusser allerede fra oppstart i 2021. Det kan bidra til økt fart og en positiv spiral for elbussmarkedet, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.