Test av Kia EV6 GT: Et nesten perfekt råskinn av en bil

RÅSKINN: Kia EV6 GT er den barskeste Kiaen noensinne og byr på superbilkrefter. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Kia «tar en Tesla» og slår til med en heftig sportsutgave av familiebilen EV6. Men hvordan fungerer den nye GT-utgaven med superbilkrefter i hverdagen?

Den sør-koreanske familiebilen Kia EV6 imponerte stort og ble omtalt av oss som «grensesprengende» da den ble lansert i 2021.

Her har vi testet versjonen av denne modellen som kanskje kan sies å være mer «superbil» enn «familiebil».

«If it ain’t broke, why fix it?»

EV6 er den første av totalt 11 nye elbiler som Kia planlegger å lansere innen 2026.

Denne mellomklasse-SUV-en har en imponerende rekkevidde på opptil 528 kilometer (Dette er WLTP-tallet for EV6 Active 77 kWt RWD).

Med et 800 volts ladesystem kan bilen hurtiglade fra 10 til 80 prosent på kun 18 minutter. Den har også en hengervekt på 1600 kilo og romslig plass med opptil 572 liter bagasjeromskapasitet.

Legger du til detaljer som muligheten for å fungere som strømuttak (V2L, vehicle to load), firehjulstrekk og en startpris under 500.000 kroner, blir EV6 en bil som passer perfekt for Norge.

«If it ain’t broke, don’t fix it» er tydeligvis ikke et kjent begrep i Sør-Korea. EV6 AWD er alt annet enn en sinke i trafikken. Likevel klinket Kia til i 2021 og lanserte en GT-utgave av EV6.

Vi fikk under lanseringenmuligheten til baneteste bilens ekstreme ytelser på 585 hestekrefter og 700 newtonmeter til det ytterste – se videoen under:



Det har siden tatt nesten et helt år å få tak i en EV6 GT på norsk jord.

Spørsmålet er: Kan en bil med superbilkrefter fungere som en hverdagslig familiebil, eller har Kia strukket strikken for langt?

Kia EV6 GT – oppsummert: Pluss Barskt utseende

Suverene kjøreegenskaper

Premium-kvalitet Minus Litt for begrenset bagasjeplass

Høy pris

Litt for stivt understell i hverdagen

Kjennetegn på en ekte GT

Det har lenge vært mulig å oppgradere en «vanlig» EV6 med GT-Line sportsstyling. Designforskjellene mellom en EV6 GT-Line og en ekte EV6 GT er relativt subtile.

Nøkkelordet for å skille en GT-modell er «loddrett». På avstand er det enkelt å se at refleksjonene på frontgrillen, og bakfangeren er snudd 90 grader.

Det samme gjelder designet i selve grillen. Sjekk bildeserien under:

Det er når man ser på profilen at GT-detaljene blir like synlige som en refleksvest – bokstavelig talt.

Bremsekaliperne er lakkert i en neongrønn farge, og GT-fargen gjentas i interiørdetaljene, sømmene på setene, GT-knappen på rattet og i grafikken når man kjører i GT-modus.

Vi kommer tilbake til den moroknappen senere.

GT-versjonen er også utstyrt med en stor hekkspoiler og spesialdesignede 21-tommers sportsfelger med Michelin Pilot Sport 4S-dekk.

Dette skaper en noe diskret, men likevel markant og tøft uttrykk som tydelig skiller GT-modellen fra de andre EV6-variantene.

Sportslig interiør

Skulle de sportslige GT-styling-elementene på utsiden gå ubemerket, er det ingen tvil om dem på innsiden.

Idet dørene åpnes, blir man møtt av knalltøffe bøtteformede sportsseter med ekstra side- og lårstøtte, samt aluminiumsdetaljer med GT-stansing under nakkestøtten pyntet med grønne GT-sømmer.

Selv om setene er noe stivere enn standard, er de utrolig komfortable å sitte i og fungerer utmerket på lange kjøreturer.

«HELSESTUDIO»: Kia EV6 GT har kun manuell justering av førerstolen. Dette er for at sjåføren skal kunne sitte nærmere bakken i en mer «sportslig» kjørestilling.

Det man legger mest merke til er hvor lavt man kan justere setene. Dette skyldes manuell justering.

Fraværet av elektronikk under baken gjør det mulig for sjåføren å sitte lavere, noe som gir en bedre kjørefølelse.

Dessverre glemte Kia å gjenspeile det sportslige designuttrykket med rattet, som er det samme som man finner i andre EV6-modeller. Her kunne Kia sørget for en mer sportslig helhetsopplevelse.

Mor med «moroknappen»

Det finnes to ekstraknapper på rattet.

Til venstre finner du Drive Mode-knappen der man kan veksle mellom eco-, normal- og sportskjøremodus.

I eco-modus får man 287 hk og 350 Nm på bakhjulene, mens man får 466 hk og 600 Nm på alle fire hjul i normal- og sportmodus.

Men det er på høyre side man finner inngangsbilletten til festen. En Flåklypa-inspirert «dirty tricks-knapp» i form av en neongrønn GT-knapp.

Når man trykker på GT-knappen én gang, slipper man løs 430 kW (585 hk) og hele 740 Nm med kraft. Kreftene er fordelt med 160 kW (280 hk) på forhjulene og 270 kW (367 hk) på bakhjulene.

Når man trykker to ganger på GT-knappen, får man tilgang til en slags skjult femte kjøremodus. Dette innebærer muligheten til å tilpasse alle bilens kjøreinnstillinger etter eget ønske.

TILPASINGSDYKTIG: Alt av understell, motor og kjøreassistanse kan tilpasses etter behov.

Men vi er ikke helt ferdige – det finnes faktisk også en skjult «drift mode» (skrensmodus) i systemet.

Ved å holde inne spakene bak rattet i tre sekunder, forvandles bilen til en ren bakhjulsdrevet modus med Electronic Limited Slip Differential (e-LSD) som sikrer jevn fordeling av kreftene selv i svinger.

Med hele 585 hestekrefter tilgjengelig er dette en kjøremodus som kun er for de modigste, og bare bør utforskes på en lukket bane.

Fremragende kjøreegenskaper



Altfor ofte opplever vi at ekstra hestekrefter og sportsunderstell kan være ødeleggende for komforten i slike sportsutgaver.

Heldigvis er ikke dette tilfellet med Kia GT.

Når man setter bilen i sport-modus, stivner understellet med omtrent 20-30 prosent.

Men når man trykker på GT-knappen, blir understellet ytterligere 20-30 prosent stivere – i tillegg til de «vanlige» oppgraderingene som økte krefter, raskere gassrespons, stivere styring og så videre.

Kia har altså klart å gi bilen en tydelig forskjell mellom de forskjellige kjøremodusene. Ofte merker man knapt forskjell.

585 hestekrefter er potensielt mye å håndtere (…) Respekterer du ikke kreftene kan du fort havne i trøbbel

Dette gjør Kia EV6 GT til en ekte kameleon. I normal- og sport-modus er GT-en enkel å kjøre, støysvak og komfortabel, og den sporer lite selv med 255 millimeter brede dekk på 21-tommers felger.

Selv i GT-modus er den fortsatt enkel å håndtere og behagelig, men med 585 hestekrefter er det potensielt mye kraft å håndtere.

Kjøreassistansesystemene er enten av eller betydelig redusert (valgfritt). Hvis man ikke respekterer kreftene, kan man fort havne i vanskeligheter.

Likevel er den fortsatt enkel å kjøre aktivt i GT-modus. Balansen er nydelig, og understellet balanserer perfekt mellom komfort og stivhet.

De som ønsker å kjøre på bane kan kanskje savne enda mer stivhet, men for de aller fleste vil dette være mer enn tilstrekkelig.

RÅNERBIL? Kia EV6 har en skjult «drift-mode». Da er det ikke noe problem å «pynte» asfalten med svarte striper. (NB: Parkeringsplassen var ferdigpynta da vi kom).

Pent forbruk

Vi fikk ikke kjørt den vanlige forbruksrunden med Kia GT denne gangen. I stedet tok vi en tur-retur Oslo-Bøseter på Norefjell med en fullpakket bil, inkludert en voksen, tre barn, hund og bagasje for en helg.

Turen én vei er 120 kilometer lang og har en høydeforskjell på 1790 meter. Temperaturen lå hovedsakelig mellom 25-28 grader.

Turen ut fra Oslo var preget av køer frem til Sandvika, men ellers hadde vi god flyt hele veien. På grunn av den betydelige stigningen på turen, påvirket det naturligvis forbruket, og vi endte opp med et gjennomsnittlig forbruk på 2.2 kWt per mil.



I løpet av helgen mistet bilen tre prosent av batterikapasiteten mens den sto stille, og vi kunne regenerere mesteparten av energien nedover til Noresund. Ikke før vi passerte Garntangen kom forbruket opp over 1,0 kWt per mil.

Hjemturen hadde naturlig nok betydelig lavere forbruk enn turen dit, og endte på 1,55 kWt per mil, noe som ga et gjennomsnittlig forbruk tur-retur på 1,88 kWt på mila.

Kia EV6 GT er oppgitt med et WLTP-forbruk på 2,06 kWt per mil, så med en fullastet bil ender vi godt innenfor dette.

På motorveitesten ble det målt et gjennomsnittlig forbruk på 1,94 kWt per mil i en fart på 100 km/t. Dette er fortsatt lavere enn det oppgitte WLTP-forbruket for Kia GT – imponerende!

Byr også på GT-ladefart

Kia kunne like godt ha lakkert ladeporten i neonfargen GT-gul, for bilen lader svært raskt.

På en av årets varmeste dager, med temperaturer rundt 30 grader, oppnådde Kia GT en ladefart på over 200 kW på under to minutter

Kia EV6 GT er utstyrt med den nyeste batteriteknologien med en kapasitet på 77,4 kWt og mulighet for hurtiglading med 800 V.

Under optimale forhold lover Kia at batteriet kan lades fra 10 til 80 prosent på kun 18 minutter.

EV6 GT levde virkelig opp til forventningene med en ladetid på 17:56 fra 10 til 80 prosent. Først etter at vi passerte 80 prosent, falt ladeeffekten under 100 kW.

Konklusjon

Kia har virkelig skapt et kunstverk av en bil med EV6 GT. Den er både enkel å kjøre og komfortabel.

Men når anledningen byr seg, kan den ved et tastetrykk forvandle seg til en råtass av en bil som er blant de sprekeste på veien i dag.

Den er også praktisk. Bagasjerommet på 500 liter var mer enn nok for en helgetur med fire personer, en firbeint venn, bagasje og mat for hele helgen.

Og man kan fortsatt legge på 80 kilo på taket og trekke opptil 1600 kg på hengeren.

Det eneste problemet slik vi ser det, er prisen, som starter på 749.000 kroner.

Selv om kvaliteten er et hakk over det Tesla leverer med Model Y, og GT-versjonen også er litt raskere enn Model Y Performance, får Kia GT tøff konkurranse når Tesla tilbyr nesten de samme prestasjonene, mer bagasjeplass og rekkevidde til en pris fra litt over 520 000 kroner.

Men hvis du verdsetter kvalitet, ønsker å skille deg ut med noe ikke alle har, og i tillegg har lyst til å svi litt gummi på banen innimellom?

Da er EV6 GT bilen for deg …