Torsdag starter Arctic Race of Norway – hylles for elbilsatsing: – Et tydelig signal som sendes til resten av verden

10 ÅR OG HELT ELEKTRISK: Arctic Race of Norway feirer 10-årsjubileum med kun elektriske følgebiler. Det gleder mange, og Xpeng tror på salgssuksess. Bildet over er fra fjorårets sykkelritt. Foto: Aurelien Vialatte / Arctic Race of Norway

Over 120 elbiler fra Xpeng har funnet veien til Nord-Norge foran årets Arctic Race of Norway. Fra nordlige breddegrader hylles miljøtiltaket.

I vår ble det annonsert at alle følgebiler og servicebiler under årets Arctic Race of Norway blir elektriske:

Målet har siden 2019 vært at samtlige følgebiler skal være elbiler.

Via et samarbeid med Xpeng, kan man allerede i år feire hundre prosent elbilandel i verdens nordligste sykkelritt.

Over 120 elbiler til Alta

Den årlige internasjonale sykkelkonkurransen tiltrekker seg noen av de beste syklistene i verden, og er kjent for sine utfordrende og spektakulære ruter.

Og nå også for sin elbilsatsing i forbindelse med rittet.

Kinesiske Xpeng skal levere over 120 elbiler – fordelt mellom tre modeller: G9, G3i og P7. Dette blir da den største bilparken med Xpeng utenfor Kina, ifølge bilfabrikanten.

Xpeng bekrefter at 106 utgaver av sportssedanen P7 og 20 utgaver av modellen G3i – samt et uspesifisert antall av merkets premium-SUV G9 – inntar de nordnorske veiene.

Ifølge Xpeng skal SUV-en G9 benyttes til gjester, mens G3i og P7 skal brukes som servicebiler og rittbiler.

Elektrisk jubileum

Den elektriske milepælen nås samme år som sykkelrittet feirer 10-årsjubileum.

– Arctic Race of Norway er sertifisert som miljøfyrtårn, og med denne avtalen blir vi enda mer klimavennlige og bærekraftige. Det er vi svært fornøyde med, sier sykkelrittets daglige leder, Knut Erik Dybdal.

Samarbeidet betyr også mye for Xpeng sin satsing i Norge. Norgessjef i Xpeng, Claes Persson, sier elbillandet Norge er et perfekt marked for den offensive bilfabrikanten.

– Samarbeidet med Arctic Race of Norway, og den mengden biler som nå kommer til Alta er et tydelig bevis på at Norge er et viktig og unikt marked for Xpeng og andre elbilprodusenter.

Etappene i Arctic Race of Norway 2023: Torsdag 17. august: 1. etappe, Kautokeino-Alta (171 km)

Fredag 18. august: 2. etappe, Alta-Hammerfest (153 km)

Lørdag 19. august: 3. etappe, Hammerfest-Havøysund (167km)

Søndag 20. august: 4. etappe, Kvalsund-Nordkapp (171 km)

– Dette fortjener Arctic Race of Norway virkelig saluttering for

Gjermund Wik, tillitsvalgt i Finnmark elbilforening og folkehelsekoordinator i Alta kommune, er glad for det som nå skjer.

– Vi synes det er bra at arrangører av forskjellige arrangementer viser ansvarlighet for klima- og miljøsaken. Dette fortjener Arctic Race of Norway virkelig saluttering for, sier han til elbil.no.

STORFORNØYD: Gjermund Wik er tillitsvalgt i Finnmark elbilforening og hyller miljøtiltakene til arrangøren av Arctic Race of Norway. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Dette er et tydelig signal som sendes til resten av verden, fortsetter Wik, mens han også gir en stor tommel opp til Xpeng som samarbeidspartner:

– Ære være at Xpeng har kastet seg rundt og blitt med, fordi dette har jo krevd litt av dem også.

Utstillingsvindu for Xpeng

Tidligere i år ble forhandlerkjeden Bil i Nord ny agent for Xpeng, og bilene kunne i utgangspunktet blitt sendt rett til de ulike forhandlerne i Nord-Norge.

– At Xpeng velger å låne ut bilene før de skal selges videre, er veldig kult. Dette innebærer tross alt en liten risiko, men er jo en skikkelig vinn-vinn, påpeker Wik.

Markedssjef hos Bil i Nord, Håvard Spikkeland, håper at sykkelrittet blir et godt utstillingsvindu for Xpeng og deres elbiler:

– For både publikum og lokale vil det være ekstra spennende å kunne se alle modellene merket har til salgs i Norge på veien i og rundt Alta før løpsstart, sier markedssjefen.

Alle bilene er for øvrig tiltenkt det norske markedet etter at sykkelrittet er over.

– Personlig ville jeg ikke nølt med å kjøpe en elbil

Sykkelrittets siste etappe avsluttes i Nordkapp.

Ordføreren i Norges nordligste kommune, Trudy Engen, er svært glad for at Arctic Race of Norway har et sterkt klima- og miljøfokus.

– I en kommune som vår, der hovednæringene er fiskeri og reiseliv og begge næringene er avhengig av naturgitte ressurser, snakker vi mye om bærekraft.

POSITIV TIL ELBIL: Ordfører i Nordkapp, Trudy Engen. Foto: Nordkapp kommune

Hun viser til godt samarbeid mellom arrangør og aktører i Nordkapp kommune:

– Vi setter pris på samarbeidet mellom Arctic Race of Norway og Repvåg kraftlag, Nordkappregionen havn og Nordkapp kommune som bidrar til at bilene kan lades hos oss.

– Hvordan ser du på den fremtidige elbilutviklingen i din kommune og i de nordligste fylkene?

– Personlig ville jeg ikke nølt med å kjøpe en elbil dersom jeg skulle kjøpt ny bil i dag, sier Engen.

Nordkapp kommune ligger ytterst på en værhard kyst. Derfor er det viktig at kjøretøyene kan kjøre noen mil før man må lade, mener ordføreren.

– Som bilist må man være forberedt på at uvær kan komme brått på og at det blir kolonnekjøring. Det må kjøretøyene være rustet for.

Mobile ladestasjoner

I de foregående årene har det vært helt nødvendig med mobile ladestasjoner for å sikre nok kapasitet til de elektriske følgebilene.

Finske Kempower, som har levert mobile ladeløsninger til sykkelrittet de to siste årene, er også leverandør i år.

De mobile ladestasjonene har en kapasitet på opptil 40 kilowatt, som også kan deles mellom to biler med en hastighet på 20 kilowatt per bil.

Ifølge nettavisen iFinnmark skal 18 mobile ladestasjoner fra selskapet tas i bruk under årets sykkelritt.

– Vi har med oss våre egne ladestasjoner slik at vi ikke blir å okkupere de offentlige ladestasjonene. Alt er veldig timet og tilrettelagt, sier partneransvarlig i Arctic Race of Norway, Tom Høgli, til iFinnmark.

I tillegg stiller Xpeng med sin egen mobile ladepark.