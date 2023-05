Arctic Race of Norway med milepæl og ny samarbeidspartner: Kun elektriske følgebiler under årets sykkelritt

100 PROSENT ELBILANDEL: Arctic Race of Norway har hatt som mål å være verdens grønneste sykkelritt. Alle foto: Arctic Race of Norway

Bilmerket Xpeng blir godt synlig under det store sykkeleventyret nordpå i sommer. Men sannsynligvis også etter at rittet er over …

I august starter Arctic Race of Norway – verdens nordligste sykkeleventyr. Gjennom fire etapper skal syklistene ta seg fra Kautokeino til Nordkapp.

Den årlige internasjonale sykkelkonkurransen tiltrekker seg noen av de beste syklistene i verden, og er kjent for sine utfordrende og spektakulære ruter.

Og nå også for sin skyhøye elbilandel.

Komplett elbilandel i jubileumsåret

Elbiler i et sykkelritt? Saklig opplegg, tenker du kanskje. Hva blir det neste? Skøyter i skirennet?

Stikkordet er selvsagt følgebilene, og dem er det mange av.

I 2021 var nesten 70 av følgebilene helelektriske. Og fjorårets ritt hadde opp mot 100 helelektriske følgebiler – av 120 biler. Da var Hyundai tungt inne i sykkelrittet.

Målet har siden 2019 vært at samtlige følgebiler skal være elektriske. Dette målet klarer de i år å nå gjennom et samarbeid med elbilmerket Xpeng.

– Dette er en historisk dag for Xpeng, som for første gang inngår et så stort sponsorsamarbeid i Europa. Men det er også en historisk dag for sykkelsporten. For det er første gang et internasjonalt sykkelritt kun benytter elbiler som følgebiler, sier toppsjef i Xpeng, Claes Persson.

I år har Arctic Race of Norway 10-årsjubileum. Dette gleder Knut Eirik Dybdal, som er sykkelrittets daglige leder:

– Arctic Race of Norway er sertifisert som miljøfyrtårn, og med denne avtalen blir vi enda mer klimavennlige og bærekraftige. Det er vi svært fornøyde med, sier Dybdal.

– Også idretten må bidra i klimakampen

Det kinesiske bilmerket Xpeng stiller altså med 120 biler i årets sykkelritt – fordelt mellom tre modeller: G9, G3i og P7.

Ifølge Xpeng skal SUV-en G9 benyttes til gjester, mens G3i og P7 skal brukes som servicebiler og rittbiler.

Siden Arctic Race of Norway er geografisk langt unna, stiller også sykkelrittet med følgebiler til de ulike lagene.

Etappene i Arctic Race of Norway 2023: Torsdag 17. august: 1. etappe, Kautokeino-Alta (171 km)

Fredag 18. august: 2. etappe, Alta-Hammerfest (153 km)

Lørdag 19. august: 3. etappe, Hammerfest-Havøysund (167km)

Søndag 20. august: 4. etappe, Kvalsund-Nordkapp (171km)

Miljøtiltaket har høstet positive tilbakemeldinger fra tidligere år, ifølge Dybdal:

– Flere ga uttrykk for at det var positivt at Arctic Race of Norway tar et utvidet ansvar for miljøet, og at de fikk være med på dette. Derfor er det ekstra stas at vi fra i år kun bruker elbiler i rittet.

Dybdal var tydelig på miljøansvaret idretten har da han snakket med elbil.no i fjor:

– Skal vi vinne klimakampen og nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen, må alle bidra – også idretten.

MOBILE LADESTAJONER: Arctic Race of Norway har blant annet mobile ladestasjoner for å sikre nok kapasitet til alle følgebiler.

Hva skjer med bilene etter rittet?

De 120 bilene blir sendt fra Kina, men er tiltenkt det norske markedet etter at sykkelrittet er over, ifølge Claes Persson, som forventer at det blir merkbart flere Xpeng nordpå etter sykkelrittet.

– Mange av bilene kommer nok til kunder nettopp i Nord-Norge, sier Persson til Lofotposten.

Det er forhandlerkjeden Bil i Nord som har ansvar for håndtering og utlevering av bilene under Arctic Race of Norway.