Elbilforeningens ferske rapport lanseres i dag: Etterlyser et krafttak NÅ for å få tungtransporten på strøm

BEGYNNER Å HASTE: Klimaendringene venter ikke, og i Elbilforeningens nye rapport om elektrifisering av tungtransporten, argumenteres det for å få opp farten også blant våre tyngre kjøretøyer.

Nå trenger vi en kraftinnsats for å elektrifisere tungtransporten. Det kommer fram i Elbilforeningens ferske rapport, som lanseres i dag.

Sommeren har brutalt minnet oss på alvoret i den klimakrisen vi står i. Neste kapittel må derfor bli elektrifisering av tungtransporten.

– Det mest effektive vi nå kan gå løs på for å redusere CO2-utslippene, er tungtransporten, sier Maren Hemsett.

Vil fremskynde elektrifiseringen

Hemsett er prosjektleder for Elbilforeningens arbeid med tungtransport.

Sammen med sin kollega Sveinung Kvale har hun skrevet rapporten «Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur».

FAGLIG TUNGT OM TUNGTRANSPORT: Rapportforfatterne Sveinung Kvalø og Maren Hemsett gleder seg til å jobbe videre med anbefalingene i rapporten. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Rapporten tar til orde for å både skjerpe og framskynde elektrifiseringen av tungtransporten i Norge.

Det er flere gode grunner til denne utålmodigheten:

1. Norge er langt unna å nå egne mål for klimagassutslipp, og transportsektoren har et stort potensial for utslippskutt.

2. Norge har mye kunnskap og erfaring fra elektrifisering av personbilparken og utbygging av et nasjonalt ladenettverk. Dette kan brukes når vi nå skal bygge et ladenettverk for tyngre kjøretøy.

3. Det har skjedd en enorm teknologisk utvikling siden de norske klimamålene ble vedtatt for seks år siden. Med dagens kjøretøy, inkludert de som forventes på markedet de neste to årene, vil det faktisk være mulig å elektrifisere størsteparten av kjøretøyparken.

Les rapporten her

Norsk elbilforening presenterer altså i dag rapporten Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur.

Rapporten kan du lese i sin helhet her:

Rapporten lanseres imidlertid offisielt under Elbilforeningens arrangement på Arendalsuka i dag klokka 15.30.

Arrangementet strømmes, og du kan se det live her om du ikke er til stede på Arendalsuka, når Elbilforeningen sammen med blant andre Statens vegvesen og Enova skal diskutere hvor fort vi kan elektrifisere tungtransporten i Norge.

Om tre og et halvt år bør alle varebiler og halvparten av lastebilene være elektriske

─ Norges suksess med elbilpolitikk må nå videreføres slik at Norge kan lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen krever at elektrifiseringen av varebiler og lastebiler fremskyndes og at ambisjonsnivået økes.

Dette betyr:

Alle nye tyngre varebiler skal være nullutslipp i 2027 (i stedet for 2030 som vedtatt i Nasjonal transportplan i juni 2017)

Alle nye lastebiler skal være nullutslipp i 2030 (i stedet for 50 prosent som vedtatt i Nasjonal transportplan i 2017)

Dette er i tråd med det Miljødirektoratet foreslo i juni.

Grafen viser med stiplede linjer det Elbilforeningen mener bør være gjeldende mål (Norges gjeldende klimamål i duse farger).

Elbilforeningens forslag til virkemidler som vil gi fart på elektrifiseringen:

Nasjonalt bompengefritak må på plass for både varebiler og lastebiler som er elektriske.

Både elektriske varebiler og lastebiler må ha full tilgang til kollektivfeltet.

Miljøkravene i offentlige anskaffelser må skjerpes.

Kommuner bør kunne opprette nullutslippssoner for å fremme overgang til utslippsfri varelevering.

Støtteordningen for depotlading må styrkes med økt støtte og mer forutsigbarhet.

Enovas støtteordninger må bygge opp under vedtatte klimamål.

Det bør så raskt som mulig innføres miljødifferensiert, kilometerbasert veiprising for alle tunge kjøretøy i Norge.

Det må være krav om at Enova-støttende hurtigladestasjoner for elektrisk lastebil må dimensjoneres for oppgradering til Megawatt Charging System (MCS).

Firmabilbeskatningen må legges om slik at det alltid lønner seg å velge nullutslipp.

NORGE MÅ GÅ FORAN : – Norges suksess med elbilpolitikk må nå videreføres slik at Norge kan lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Rapporten er et resultat av prosjektet «Electrification of vans and trucks in Norway», med midler fra European Climate Foundation.