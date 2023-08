Parkering for elbil

Oslo Taxi har signert en landsdekkende storavtale med elbilmerket Nio: Få massasje under taxituren

NY AVTALE: Oslo Taxi har inngått avtale med elbilmerket Nio. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Oslo Taxi har inngått avtale med Nio – og ikke bare i Oslo. Er du heldig får du full setemassasje under taxituren.

Nio annonserte nylig nærmest eventyrpriser for alle sine modeller. Plutselig får du en gigantisk SUV til prisen av en helt vanlig familiebil. Se saken under for mer om dette:

Dette er trolig også en av grunnene til at Oslo Taxi har inngått avtale med Nio.

Også timingen er god, siden alle drosjer i Oslo skal være elektriske innen november neste år.

Nio har hatt en viss suksess i Norge, siden de lanserte ES8 i 2021. Etter avtalen med Oslo Taxi – som til tross for navnet opererer en rekke steder i Norge – blir det enda flere registreringer for det kinesiske luksusbilmerket.

Kjempeavtale

– Dette er en kjempestor avtale for oss, og vi er stolte over anerkjennelsen et så stort selskap som Oslo Taxi gir oss, sier Marius Hayler, sjefen i Nio Norge.

Og det er en knallavtale han har fått inn. For under Oslo Taxi-paraplyen ligger det flere datterselskaper rundt om i Norge og i Skandinavia som har en portefølje på til sammen 13.000 kjøretøy.

Avtalen har ifølge Nio ingen utløpsdato

MEGET FORNØYD: Dette er en kjempestor avtale for oss, sier Marius Hayler.

Luksustur

Også for taxibrukerne kan dette være godt nytt.

Vi har testet alle Nio-modellene og alle sammen, bortsett fra ET5, byr nemlig på fantastiske bakseter.

Pressemeldingen fra Nio meddeler at avtalen gjelder alle modeller, men at det trolig blir aller flest av ES8, den største bilen.

Dels fordi den er størst og mest praktisk, men aller mest fordi det er den Nio vil få fortest ut av butikken.

Dette er nok også Nio-modellen som gir mest for pengene.

Er du derimot så heldig å få plass i en Nio EL6, som er på trappene nå, vil du kunne nyte elektrisk justerbare bakseter og massasje – også i baksetene.

NIO EL6: Deres minste SUV er fortsatt mer enn romslig nok som taxi.

Bytter batteriet på fem minutter

Et av argumentene Nio trekker frem som en fordel for taxinæringen, er deres batteribyttesystem, som gjøres på noen få minutter, avhengig av modell og software.

Men foreløpig er det bare taxier i nærheten av Lillehammer, Lier, Vestby og Stavanger som kan benytte seg av dem.

Nio-taxier et stykke unna disse stasjonene, må enn så lenge nøye seg med stor batterikapasitet og relativt beskjeden ladehastighet.

NIO ES8: Denne vil du se mange av med Taxiskilt på taket.

Imidlertid er det signert avtaler for 13 andre batteribytte-lokasjoner, blant annet Trondheim, Ålesund, Bergen, Kristiansand og kløfta, så det vil bli mulighet for raske bytter i nær fremtid.

NIO har allerede modellene ES8, ET7, EL7 og ET5 på markedet.

Nå kommer snart også SUV-en EL6 og ET5 Touring, som er en stasjonsvognutgave av ET5.

NIO ET5 TOURING: Eneste i sitt segment i Norge.