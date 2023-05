Parkering for elbil

Sjekk energistasjonen som åpnet i dag: Får du øye på diesel- og bensinpumpene her?

ALLE MANN TIL PUMPENE: Men ser du pumpene? Hurtiglading for elbil har fått en fremtredende plass på Shell Lonelier. Foto: St1

Treningsapparater, lekeplass og hundeluftegård. Dusj, toalett og matservering – og 31 ladepunkter med tak over mange av dem. Den som er vant med bortgjemte, ensomme hurtigladere bør ta seg en tur til Lonelier.

I ettermiddag åpnet energistasjonen Shell Lonelier ved E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Dette er den første energistasjonen som St1/Shell bygger ut selv, og det er blitt en moderne energistasjon kombinert med døgnhvileplass der altså fremtidens dominerende drivstoff er satt i fokus.

Og ja, da snakker vi for ordens skyld om strøm.

STRATEGISK PLASSERT: Her ser du et oversiktsbilde over døgnhvileplassen og den dagsferske energistasjonen langs E39 vest for Kristiansand. Foto: Nye Veier

Langt flere ladere enn fossilpumper – og kortbetaling

Riktignok får du også kjøpt tradisjonelt fossilt drivstoff ved stasjonen, men det er ikke det som er mest fremtredende når du kjører inn på Lonelier-stasjonen.

For her er det installert ikke mindre enn 31 elbilladere, hvorav 16 er hurtigladere/lynladere – og 15 er såkalte normalladepunkter som kan lade bilen din med inntil 22 kilowatt, der du bruker din egen medbrakte type 2-kabel.

Over lynladerne er det noe så sjeldent på ladestasjoner som tak – og på taket igjen er det solcellepaneler.

SJELDEN TAK(ST): Over lynladerne er det tak, noe som langt fra er noen selvfølge ved landets ladestasjoner, for å si det forsiktig. Og på taket sørger solceller for ytterligere ren energi.

På lynladerne kan du dessuten betale med kort, en mulighet mange elbilister vet å sette pris på og som Elbilforeningen har vært en pådriver for å få ladebransje og myndigheter til å forstå betydningen av.

Se flere detaljer om ladeanlegget i faktaboksen lenger ned i artikkelen.

Ordføreren: – Min første energistasjon-åpning

Åpningen i ettermiddag – selvsagt med høytidelig snorklipping – ble utført av ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap).

– Dette er faktisk min første åpning av en energistasjon. Folk rundt meg har blitt litt forvirra og jeg har måttet forklare hva det er. Da går det opp et lys for folk, men jeg er helt sikker på at dette er en midlertidig reaksjon, sa Kristiansand-ordføreren.

– I fremtiden vil ordførere i Kristiansand bare åpne energistasjoner, og jeg tror dette blir et eksempel til etterfølgelse når vi skal gi påfyll av energi til både mennesker og kjøretøy, fortsatte Skisland.

SNORKLIPPING: Shell Lonelier ble høytidelig åpnet av ordføreren i Kristiansand. Fra venstre: Emil Tollefsen Ølstad (regionssjef i St1), butikksjef Liv Marit Olsen, ordfører Jan Oddvar Skisland og retailer Øystein Krüger. Foto: St1

Treningsapparater, hundeluftegård og lekeplass

Kundene kan benytte seg av et bredt mattilbud, og det er sitteplasser både inne og ute.

Utendørs er det dessuten både treningsapparater, lekeapparater – og en egen hundeluftegård.

LONELIER THAN THOU: Her ligger energistasjonen på Lonelier.

Fakta om lading på Shell Lonelier Alle de 16 hurtigladerne støtter både kjøretøy med 400V og 800V batteri-arkitektur/spenning.

Her kan biler med 800V arkitektur lade med en effekt på opptil 400 kW, og biler med 400V arkitektur opptil 200 kW.

Systemet er lastbalansert og det er avsatt dobbelt så høy likeretterkapasitet som for sammenlignbare ladeanlegg. Det betyr at du vil oppleve optimal ladehastighet selv om det er høy trafikk på lokasjonen.

Stasjonen har også hensyntatt kjøretøy som kun har mulighet til å lade med Chademo, som for eksempel Nissan Leaf.

På pendlerparkeringen rett over veien er det etablert ladere med type 2-uttak.

Det er betalingsterminal på hvert lynladeruttak. (PS: Informasjon over vil gjelde fra uke 22, siden det fremdeles pågår arbeid med ferdigstilling)

Solcelleanlegg på taket – og planer om å bygge lading for tungtransport

En sentral del av området er satt av til døgnhvileplasser, og det er tilrettelagt med både toalett- og dusjfasiliteter til yrkessjåførene på stasjonsområdet.

På sikt er det planlagt ladepunkter også for tungtransport.

– Vi har i prosessen med å planlegge dette anlegget lagt vekt på gode løsninger for de forskjellige trafikantgruppene. Fokus har vært å legge til rette for hvile og påfyll av energi for alle, sier Bård Granerud, etableringssjef i St1, selskapet som eier og driver landets Shell-stasjoner.

STOLTE PÅ ÅPNINGSDAGEN: Retail-direktør Anita Sørlundsengen sammen med ordfører Jan Oddvar Skisland og etableringssjef Bård Granerud. Foto: St1

St1 disponerer også en stor tomt på den andre siden av motorveien som er tiltenkt fremtidige energiløsninger, en viktig del av selskapets fremtidssatsing.

– Her har vi en flott energistasjon med plass til alle kunder. I tillegg har vi områder rundt oss som kan gjøre det mulig å komplettere dette med ny alternativ energi i fremtiden, sa retail-direktør Anita Bakås Sørlundsengen i sin åpningstale.