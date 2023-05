Duelltest Mercedes EQS 450 4Matic vs. Audi Q8 e-tron 55 Quattro: To elbiler i ypperste klasse

FLAGGSKIP: Den ene er helt ny, den andre har blitt oppgradert og fått et nytt navn. Mercedes EQS til venstre og Audi Q8 e-tron til høyre. Foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

EQS er den ypperste SUV-en Mercedes har å by på. Audi fikk også plassert e-tron øverst i sin næringskjede når de nå kaller den Q8. Men mellom de to er forskjellene store.

Audi var først på banen, med det som da kun het e-tron. Plutselig kunne «alle» kjøpe luksusvogn til til en noenlunde rimelig penge.

Så ble den også den mest solgte bilen i Norge i 2020.

Ulempen var at de samme personene måtte strømme til ladestasjonene også, for rekkevidden var ikke luksusbilen helt verdig.

SPORTY: Mens de andre store ønsker å fremheve majestetiske og myke kjøreegenskaper, går Audi for den kompakte følelsen.

Audi Q8 e-tron – oppsummert: Pluss Sporty, men også komfortabel

Støysvak

Høy hengervekt Minus Dyrere

Lite plass sammenlignet med konkurrentene

Ikke overveldende mye mer rekkevidde – lader fortsatt ikke fort

Oppgradert

Men nå er den største elektriske Audien oppgradert.

Det er først og fremst i fronten du ser forskjellene. Alt foran panseret er kliss nytt og følger trenden fra e-tron GT og Q4 e-tron.

Samtidig har den fått bedre aerodynamikk, noe som gir en reduksjon i luftmotstand fra 0.26 til 0.24 cD for Sportback-utgaven, som vi kjører her. Hekken har fått et redesign du knapt legger merke til.

DUVENDE: Den svære og tunge Mercedes EQS er mykt satt opp, selv i det sportsligste programmet.

Ny modell

Vi er godt kjent med den aerodynamiske limousinen EQS. Den var et hakeslepp da den ble lansert.

Haka ramler ikke like mye når de har strukket den i høyden i Photoshop og gitt den tilleggsbetegnelsen SUV.

Fortsatt er det ikke en eneste skarp kant å skue, noe vi kjenner helt siden EQC ble lansert i 2019. Den mangler tilsvarende X-faktor.

Mercedes-EQ EQS SUV – oppsummert: Pluss Superkomfortabel

Antyder ladefart ved ulike temperaturer

Kan trekke tungt Minus Ikke så mye plass som man kunne tro

Kvalitetsfølelsen er ikke helt der

Rammes hardt av avgiftsøkning

Slik er de innvendig

Audi: Inni er alt som før. Det er typisk stramt med overload av info på instrumentskjermen.

Her finner vi en enkel betjening av multimediaskjermen og lett tilgjengelig klimastyring og skriveskjerm for navigasjon nederst.

RESIRKULERT: Audi Q8 e-tron er sertifisert som netto karbonnøytral. Audi bruker resirkulerte materialer i deler av bilens isolasjon, demping og i store deler av interiøret.

Dette er vel også siste elektriske Audi med den fantastiske betjeningen på rattet. De fleste vil finne seg til rette i sportstoler med rikelige justeringsmuligheter. Kun putelengden er manuelt justerbar.

Mercedes: Man blir knadd forsiktig i ryggen og skinkene vibrerer, mens nydelig komponerte toner klinger ut i surround fra Burmeister-høyttalerne.

Joda, du kan få massasje i Audien også, men ingen gjør det som i Mercedes. Man sitter nydelig i myke stoler og enda mykere dunpute.

MAKSIMALISME: Fokus på detaljer både i verdens flotteste skjermvisning og som for eksempel at alle stjernene i treverket er belyste om kvelden. Hvitt er upraktisk men ser jo helt fantastisk ut.

«Folkemodellen» 450 har ikke vegg-til-vegg-skjermen som standard, men en separat liggende instrumentskjerm og stående multiskjerm.

Men de gjør jobben minst like bra og den enorme fjøla med bakgrunnsbelyste stjerner gir sin særegne form for luksus, den også.

Særlig med hvitt eller manufakturfargene man kan bestille interiøret i. I sort forsvinner nesten luksusfølelsen.

I baksetet

Audi kunne valgt å elektrifisere Q7, men de har i stedet inntatt den mest sporty tilnærmingen i den største elbilklassen.

For mens Mercedes og flere av de kinesiske elbilene, som i tide og utide sammenligner seg med nettopp Q8, leveres med sju seter, er denne blant de mindre. Faktisk under fem-meteren.

BENK: Ingen formsydde stoler her, men man har god plass og sitter godt. Sjekk filmen øverst i denne artikkelen.

Det betyr ikke at du sitter trangt i baksetet. Langt ifra. Selv jeg på 189 cm har god plass bak meg selv. I Sportback-utgaven som vi kjører her er det god plass til hodet.

Midtsetet er riktignok ikke for voksne karer – i tillegg til at jeg skaller i hodet er det en forhøyning i gulvet. Egne klimasoner og varme i rumpa er på plass.

FIRE SONER: Baksetepassasjerene har hver sin sone og varme.

Mercedes: Bakseteplassen er konge her også. Du justerer ryggen frem og tilbake fra enormt til knalltrangt når alle de sju setene er i bruk.

En svær midtkonsoll gir tilgang på et par koppholdere og en ladeplate.

JUSTERBARE. Baksetene justeres elektrisk både i rygg og lengderetning. Plassen er bra i bakerste posisjon, og trang når det justeres fremst. Bilen får pluss for tre Isofix-fester.

Også her er det to soner klima baki, to USB C og varme i setene. Stakkaren som skal sitte i midten, vil lide. Seteputa er hard og rart utformet, man sitter høyt og svære føtter får ikke plass bak konsollen.

SUV-er blir aldri ekte sjusetere, heller ikke EQS. Når vi putter Ståle bakerst, blir det trangt for Rune på andre rad også. Men det er trolig sjelden bilen fylles med lange mannfolk.

MISFORNØYD: Her er det umulig å sitte på tredje rekke med midtraden i bakerste posisjon.

Med mer spredning i størrelse, alder og kjønn, vil man kunne oppnå komfort over alt.

Selv baki er det rikelig med USB og ventilasjon, og man har hele tre isofix-fester i det brede baksetet.

God plass – trekker mye

Audi: Bagasjerommet er på 528 liter. Det holder til det meste.

Sportback har fast bagasjeromstildekker som kan demonteres. Trenger du å laste til taket, eller kjører lange kjøleskap ofte, kjøper du SUV-en.

«Frunken» er også med videre fra forrige generasjons e-tron, med 62 liter med lagringsplass.

STORT: Selv Sportback byr på stor plass. Den har fast bagasjeromstildekker, men den kan enkelt fjernes.

Mercedes: Sjuseteren har et bagasjerom på 195 liter med alle seter oppe. Som femseter er det 545 til 800 liter, og med alle seter nede har du 2.020 liter.

STOR PLASS: Legges alle fem bakseter ned får du 2.020 liter i bagasjerommet.

Og det er bra, for det er ingen frunk i EQS-en. Du kan ikke engang åpne panseret. Vindusspylervæske heller du inn fra siden av forskjermen.

Nyttelast i tillegg til sjåfør på 75 kilo er 495 kilo.

Bilen kan ta 100 kilo på taket og trekke 1,8 tonn på det elektrisk utfellbare tilhengerfrestet.

Store forskjeller bak rattet

LEKKERT: e-tron har alltid vært blant de lekreste elbilene. Nå har den fått en helt ny front, men forskjellene blir veldig maskert når den velges i helsort.

Audi Q8 e-tron har luftfjærer som standard og kontrollert støtdemping. Avstanden over bakken kan variere med hele 76 millimeter. Den har også fått ny elektronisk stabilitetskontroll som skal gi bedre manøvrering av bilen og raskere respons ved styring i krappe svinger.

Men den er faktisk noe strammere enn jeg husker, selv om Dynamic Drive er innstilt på Comfort.

VEKTLAGT SPORTYNESS: Den store SUV-en føles snerten og lettvinn, samtidig som luftfjæring sørger for komfort. Støynivået er også behagelig lavt.

Den oppleves «tight», og sammen med interiøret som bygges rundt føreren, føles den også mindre enn den er.

Den er snerten og enkel å manøvrere, hadde den bare hatt de normale speilene.

Vi bruker ikke mye tid på å kritisere dem, for det er ekstrautstyr som du enkelt kan velge bort, men kort sagt mister man tredimensjonaliteten som gjør bilen lett å plassere ved rygging.

Og skjermen, spesielt på førersiden, er plassert unaturlig lavt. Det gjør at man leter noen tideler.

Styringen er presis, jeg elsker den tynne kringla på rattet, bilen er lett å plassere, støynivået er lavt og som vanlig kjenner man ikke farten i Audi.

FORSKJELLIG: Det er to forskjellige verdener å ratte de to bilene.

Førersystemene virker upåklagelig. Den adaptive fartsholderen betjenes med egen stilk under blinklyshendelen. Det er snart bare de og Porsche som gjør det på denne måten. Tradisjon er viktig for Audi.

Men det er uvant og litt underlig at den ikke har automatisk regenerering når den tar igjen biler, kjører inn i kryss etc. når du ikke kjører med cruisecontrol. Du kan bare velge trinn med padlene bak rattet.

X-FAKTOR? EQ-designen er mindre utfordrende i SUV-versjonen, men ble den også mer kjedelig?

Mercedes EQS byr på en annen verden. Den grafitt-tunge vogna (2,8 tonn) bykser pompøst av gårde med nesa i været akkompagnert av uekte og fantastisk motorlyd mellom de polerte høytalergrillene.

Øvelsen fra 0-100 km/t er unnagjort på seks sekunder.

Selv i Sport-kjøremodus er vogna myk, og man har en luksuriøs distanse fra omgivelser og underlag. Ekvipasjen suser av gårde og er lett å plassere i veibanen selv om styringen ikke gir all verdens feedback.

TRANSFORMERS: Når du skal inn i baksetet, flyttes både første og andre seterad fremover. Altså de bakerste må inn aller først.

Mercedes imponerer med en luftfjæring som svelger alle ujevnheter.

Dette er en autobahn-cruiser som sikrer at du er mer utvilt når du kommer frem enn da du dro, selv om du ligger med flatt jern og 210 på metret, noe du bare kan gjøre i Tyskland.

Men direkte presis er den aldri. Her er det faktisk i overkant mykt når veiene krøller seg.

Vi skulle ønske luftfjæringen ville kompensere mer for krengning og stramme opp den verste duvingen når bilen burde skjønne at sjåføren har det travelt.

For å maskere lengden på 513 cm har den firehjulsstyring. Standard svinger den fire grader, men betaler du ekstra får du ti grader, som vår testbil har.

SOM EN ORM: Med over ti grader styrevinkel på bakakselen får man nesten «truck-følelse» ved fulle rattutslag.

Da svinser den godt med hekken og du snur 180 grader på en riksveg med brede skuldre. Jeg har testet vanlig EQS med tilhenger, og den retter opp hengeren på et blunk og gjør den mye lettere å manøvrere.

Rekkevidde

Audi: Du kan velge mellom to batterier. Q8 50 e-tron har et batteri på 89 kWt netto / 95 brutto, mens Q8 55 e-tron får et batteri på 106 kWt netto / 114 brutto. Vi kjører bilen med det største batteriet.

Vi hadde langt ifra ideelle forhold under vår testuke med bilene, og vår faste runde foregikk i sprutregn og noen få plussgrader.

55 har et oppgitt WLTP-forbruk på 2,18 kWt på mila. Det i seg selv er ganske høyt selv om bilen veier blytunge 2,5 tonn.

55 Sportback har en oppgitt rekkevidde på 548 kilometer. Utstyret på testbilen senker rekkevidden med én mil.

Vi ender på 2,61. Det ville gitt en rekkevidde på 406 kilometer. Det er fortsatt akseptabelt på dette føret.

Men det går faktisk bedre på motorveien i jevn hastighet i 100 km/t. Da ender forbruket på 2,58 kWt på mila. Det ville i så fall tatt deg én mil lenger.

Mercedes: Denne bilen trives heller ikke under disse forholdene og rapporterer et gjennomsnittsforbruk på 2,56 kWt/mil på den faste runden.

På motorveien ender forbruket på 2,49 kWt/mil. Det var litt overraskende, i og med at gjennomsnittsfarten lå drøyt 30 km/t høyere.

EQS SUV ville holdt godt over 400 kilometer, trolig 420–430, ved ellers like landeveisforhold denne sure vårdagen. Når det WLTP-oppgitte er 573, snakker vi et avvik på rundt 25 prosent.

Lading

Audi: Det er ikke gjort mye med ladehastigheten. Det store batteriet får en hastighet på 170 kW. Det er det samme som de billigere bilene på Volkswagens MEB-plattform tilbyr.

HALVRASK: Joda, den tar imot greit mye strøm, men når batteriet er stort og bilen bruker mye, blir det fortsatt god tid til å sjekke mobilen …

Det største batteriet skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 31 minutter. Vi var ikke langt unna. Vi brukte tre minutter mer, men vi var aldri høyere enn 145 kW under ladeøkta, men holdt til gjengjeld flat høy kurve forbi 70 prosent.

Audi Q8 e-tron kommer også med Plug & Charge-funksjonalitet, som gir deg superenkel lading uten å måtte tenke på verken brikke, kort, app eller Vipps. Man sparer faktisk ett minutt eller to på det også.

Mercedes: Heldigvis skal den kunne svelge unna 200 kW på hurtiglader. Den har til og med både automatisk forvarming av batteriet dersom du legger inn laderen.

SKAL VÆRE RASK: Vi fikk aldri den lovte hastigheten under våre ladetester.

Ønsket lader er utrolig lett å finne forresten. Du spør for eksempel » Finn nærmeste lader i Horten», og så er det bare å velge fra det som dukker opp på kart og liste.

Vi legger inn destinasjon for å få forvarming. Den stopper forvarmingen ved sju prosent på batteriet. Mercedesen klarer aldri å tangere 160 kW og selv om den holder denne farten lenge, blir ladeøkta på fra 3–90 prosent på hele 47 minutter.

Det er selvsagt fordi batteriet er på hele 108,4 kWt netto. I løpet av ladeøkta har den mottatt hele 105,9 kW.

Riktignok ladet EQS 580, altså ikke SUV-en, men de deler samme batteri, langt raskere da vi lånte den for et års tid siden, men det illustrerer samtidig hvordan hverdagen blir.

Det er ikke alltid ladingen klaffer, og vi rekker ikke en full lading til.

Selv med 200 kW er den treigere enn både Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5 og 6, samt Kia EV6 – og stort sett samtlige nye Teslaer.

Vi hadde kanskje håpet at ladefarten på flaggskipet til Mercedes var litt høyere. Den burde ikke under noen omstendighet havnet nede på 150 kW.

Hjemme får du imidlertid ladet fort. Som standard har den 11 kW ombordlader, men du kan oppgradere til 22 kW.

SURT: Vinteren slapp taket sent i år og testen ble gjennomført under relativt ufyselige forhold.

Luksusdyre

Etter nyttår kom moms og vektavgift, og disse forsyner seg godt av budsjettet for begge, men for Mercedes mest.

Mercedes: Skal du ha funksjoner og duppeditter, må du betale hos stjerneprodusenten. Startprisen er på 1,3 millioner kroner.

FOLKEMODELLEN: Mercedes startet med toppmodellen 580. Nå har vi endelig fått testet 450. Begge har 4Matic som standard.

Testbilen har sju utstyrspakker, ti graders styring, klimatiserte seter, panoramatak, komfortnakkestøtte, Burmeister-lyd osv.

Noen blir nok litt overrasket over at verken diamantgrillen, varme i ratt og elektrisk bakrute, er standard.

Taksameteret stopper altså først på 1.541.700 kroner, men da er det ikke så mye mer å be om.

Audi: Denne har også økt i pris, men blir rene røverkjøpet i forhold, med en pris fra nærmere millionen.

Vår testbil passerer 1,2 mill. Da har den riktignok nærmest alt utstyr som er tilgjengelig også.

Q8 e-tron er fortsatt betraktet som noe av det lekrere av elbiler, i hvert fall blant de som ikke må ha futuristisk design.

Den er også den eneste som tilbyr sportslige kjøreegenskaper i klassen, men den får snart selskap av en enda sportsligere Porsche Macan.

TRENGER IKKE: Audi var vel først ute, men også bilen som kameraspeil funker dårligst på. Mest på grunn av skjermenes plassering, men også fordi man mister dybden og avstandsforståelsen.

Ansiktsløftet er dessverre ikke synlig nok til å vekke nyhetens interesse, i hvert fall ikke i fargene vi nordmenn vanligvis kjøper disse bilene i.

For å sukre pillen er nivået på standardutstyret høyere.

Nå får du blant annet navigasjonssystem, Audi smartphone interface, hengerfeste, 20 tommers aluminiumsfelger, parkeringssensorer foran og bak med ryggekamera, Matrix-LED hovedlys, 4-soners klima og ekstra mørke ruter bak, på kjøpet.

Konklusjon

Trenger du sju seter, er valget enkelt. Trenger du bare fem, står valget mellom duvende komfort eller sportslige kjøreegenskaper.

Går du for fem seter og duvende komfort, kan du faktisk spare noen kroner på den nesten prikk like, men 19 cm kortere EQE. Det er vel strengt tatt også den nærmeste konkurrenten til Q8, størrelsesmessig.

Men selv der kommer Audien best ut på pris. Bare synd at den ikke har nok til å vekke nyhetens interesse.