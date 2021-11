Danmark sikrer kortbetaling på hurtigladere: – Får til noe elbillandet Norge ikke har klart

STADIG DEILIGERE I DANMARK: Nå har danske politikere sørget for at det blir enklere og mer oversiktlig å hurtiglade i Danmark.

Nå har danske politikere fått gjennom en lov som sikrer både kortbetaling og tydelig prisinfo på hurtigladerne.

I forrige uke sikret et bredt flertall i det danske parlamentet, Folketinget, en avtale som skal sikre følgende:

Lovkrav om at alle ladere over 50 kW som settes opp på offentlig areal i Danmark skal ha kortlesere for alminnelige betalingskort .

. Kravet omfatter at det skal være tydelig prisinformasjon på laderne, både i form av pris i kroner per kilowatt, men også at prisen for ladingen vises på hurtigladeren etter endt lading.

Kravet omfatter alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

Skal være som «å tanke på bensinstasjon»

Det danske Transportministeriet skriver dette om begrunnelsen for den kommende lovendringen på sin egen nettside:

«Oplevelsen af at oplade elbiler skal minde mindre om nethandel, men mere om at handle på en tankstation. Med aftalen bliver der opsat klare rammer for betaling – f.eks. skal man kunne betale med almindelige betalingskort på lynlandere – og der skal være klar skiltning af pris i kr. pr. kilowatt og prisen, som skal betales for den samlede opladning ved ladestanderen.»

– Bare å gratulere

– Dermed får danskene til noe vi i elbillandet Norge foreløpig ikke har klart å få på plass, selv om det etter mye mas fra oss snart ser ut til å bli slik også her hjemme. Så dette er bra for danskene, og det er bare å gratulere, kommenterer Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Tanken bak de kommende lovendringene er å sikre bedre vilkår for elbilister, samt øke konkurransen mellom ladeoperatørene – men også å gi kommunene nye kort på hånden i det grønne skiftet.

I den samme avtalen legges det nemlig også opp til at kommuner og regioner skal få muligheten til å bli med på å finansiere ladestasjoner på deres egne arealer, men de vil bare kunne gjøre det der markedet selv ikke klarer å sørge for at det blir bygget ut hurtigladere:

«Det kan både være i dele af en by eller ude i landdistrikter. Kommunal medfinansiering bliver mulig inden for nogle klare rammer og gælder indtil videre frem til og med 2024», skriver Transportministeriet.

Det nye lovverket forventes å tre i kraft 1. april til neste år.