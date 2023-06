Parkering for elbil

Verdenspremière på Porsche Mission X: Feiret med elektrisk konsept – dette vet vi

MISSION X: Administrerende direktør både i Porsche og Volkswagen, Oliver Blume (t.v.), på plass rett etter avdukingen sammen med Wolfgang Porsche fra den verdenskjente bilfamilien. Alle foto: Rune Nesheim / elbil.no

Porsche feirer bursdag, men er fortsatt on a mission … Nærmere bestemt med en elektrisk Mission X.

Porsche fylte 75 år den 8. juni. Vi var med da dagen ble feiret i det storslagne museet i Zuffenhausen i den tyske bilhovedstaden Stuttgart.

Porsche er stolt av arven sin og den lukter det skikkelig bensin av – og litt diesel.

Men nå er både traktoren og dieselmotoren historie, for innen 2030 skal 80 prosent av modellprogrammet deres være elektrisk.

STOLTE AV FORTIDEN: Porsche har en omfattende samling, noe vi fikk ta nærmere i øyesyn både i museets lager og i selve utstillingen. Senere på kvelden var det et spektakulært show utenfor, med oppvisning av viktige modeller inkludert løpsbiler.

Da er det bare 911 igjen. Den vil de få så ren som mulig med å lage (nesten) rent e-drivstoff via karbonfangst fra luft.

Et pilotanlegg er bygget i Chile, men Porsche har er en lang vei å gå for å lykkes.

Vi i Elbilforeningen gleder oss heller over suksesshistorien Taycan. Det gjør de også.

ETT TONN MARKTRYKK: Konseptet Mission X får trolig minst 1.500 hester og ett tonn med marktrykk før den når 300 km/t.

Undertegnede hadde en prat med sjefen for Taycan, Mayk Wienkötter, før han måtte stikke til avdukingen.

Han mener Porsche har bevist at de kan bygge en kjøreglad elbil, og at de evner å utvikle den underveis.

FETE HJUL: Senterbolt og frekk design med mye lufting inn til de enorme karbonkeramiske bremsene.

Eierne av eksisterende biler fikk til og med lenger rekkevidde etter oppgradering i forbindelse med lansering av GTS-modellen.

Men ifølge Wienkötter er den største utfordringen ladeinfrastrukturen globalt.

EL-SJEF: Mayk Wienkötter er sjef for Taycan og gleder seg til fortsettelsen med el.

Det kommer et eget intervju med ham senere her på elbil.no.

Elektrisk supersportsbil

Så var det hva vi så under duken i Stuttgart?

Personlig håpet vi at Porsche ville feire 75 år med å vise den helelektriske Porsche Boxster/Cayman.

Den har vi fått et hint om allerede i form av spinnville Mission R, men riktig så tøff tør vi ikke engang å drømme om at den blir.

3D: Lyktene blir et viktigere designelement enn tidligere, et eget lyssatt stykke.

Vi burde skjønt hintet mellom kanapeer og hvitvin på taket av Porsche-museet. Der sto nemlig alle deres tre forrige superbiler på rekke:

Superavanserte Porsche 959

Spektakulære Carrera GT

Hybrid-superbilen 918 Spyder

Tilfeldigvis vises Mission X også fram dagen før 24-timers løpet Le Mans og bilen blir fraktet til Frankrike og utstilt der.

Designet hinter mer enn nok til racingbilene 906 og 908 som kjøres der, spesielt med tanke på dørene.

Mission X

Deres neste supersportsbil blir dermed helelektrisk og det er vel omtrent det eneste dette blodferske konseptet forteller.

Dette bør ikke overraske noen, med tanke på Porsches mål om andel elektriske biler.

LYSSATT LOGO: Det hele ser ut som en stripe på avstand. Kommer du nær nok ser du derimot alle bokstavene i navnet Porsche.

De eneste håndfaste data som ble presentert var 900 volt arkitektur. Det finnes allerede i Taycan. Men ladehastigheten skal dobles, altså minst 550 kW.

MORGENDAGENS BIL? Slik presenterer Porsche sin Mission X i egen film på YouTube.

Dette skal bli en gateregistrert bil og ha et vekt/effektforhold på én kilo per hest. Da snakker vi trolig rundt 1.500 hester fordelt på fire hjul.

Porsche leder for tiden Formel E, som har hatt en rivende utvikling.

Til tross for enorme bremser på konseptet, må vi forvente at det meste av bremseenergien alltid hentes fra motorene.

I dag regenererer Formel E bilene 600 kW.

Den skal få betydelig høyere marktrykk enn dagens 911 GT3 RS, som allerede gir dobbelt så mye marktrykk som forrige generasjon GT3 RS og gir 409 kilo i 200 km/t. Hele 860 i 285.

At de har fått til det i konseptets design, er det vanskelig å forstå, for GT3 RS har en av historiens største vinger på en 911 noen gang.

KORT OG GODT: Mission X skal bli både liten og lett, og er kortere enn Carrera GT og 918 Spyder.

Kompakt i karbonfiber

Bilen er under 4,5 meter lang og har en akselavstand på 2,73 meter, noe som gjør den mer kompakt enn Carrera GT og 918 Spyder.

Hele bilen er bygget i karbonfiber og her sitter man nede på gulvet.

Fronten er tilsynelatende konstruert for luftstrømmer, så vi må anta at batteriet i sin helhet sitter mellom seter og bakhjul.

KOMMER DEN? Det var sparsomt med informasjon om konseptbilen. Trolig får vi aldri se den på veien.

Lysende styling

Porsches signatur er fire prikker i frontlysene. Nå er det blitt fire streker.

Både foran og bak er lyktene mer tredimensjonale. Bak har de fortsatt et visuelt felt over hele bakenden, men nå er logoen en del av stripa.

STRUKKET STRIKKEN: Porsches signatur har vært fire prikker. Her er de streker. Ellers fungerer lysene som luftinntak og har samme designelementer som baklyktene.

Felgene er spektakulære og har Michelin Pilot Sport Cup 2 R i dimensjonen 255/35R20 foran og 315/30R21 bak.

Legg også merke til at felgen bak har et aerodynamisk lokk påmontert.

HJULKAPSLER: Bakhjula får aerodynamiske virkemidler, à la det vi så på Mercedes-Benz EQXX.

Bilen har digitale speil, og kameraene er montert bak dørene. Det blir spennende å se om Porsche faktisk går for digitale speil i fremtiden.

FAST: 4-punksseler og de dypeste bøttesetene du har sett til nå. Det betyr null batteri i gulvet under deg, og justering av ratt og pedaler som eneste alternativ.

Interiøret

De fem «klokkene» som har kjennetegnet 911, og visuelt videreført i Taycan i digital form, er borte i den nye konseptbilen.

Den flytende skjermen på rattstammen er fortsatt inspirert av Taycan.

Tallene i skjermen gir oss lite informasjon om hva som venter, annet enn at batteritemperatur får en viktig plass.

LITT FRA TAYCAN: Vi kan kjenne igjen skjermen fra Taycan, men ikke designet. Her er det meste racinginspirert, men Mission X har både startnøkkel på venstre side og koppholder.

Rattet er av typen Racing, eller Yoke, som Tesla-fansen vil strekke seg til å kalle det. Her finner du alle nødvendige funksjoner.

Om bilen kommer på gata, vil vi nok se et ganske annerledes grensesnitt.

Skjermer har lite fokus her, men den lille mediaskjermen inneholder alle kjente funksjoner.

LUFTSTRØMMER: Mission X er forholdsvis snill i designet, men skal føre luftstrømmene smart gjennom karosseriet.

Setene, med forskjellige fargekombinasjoner på venstre og høyre side, sitter fast i bilen. Her er det ratt og pedaler som må justeres.

Og om vi får se den enorme klumpen av en girspake betviles.

LE MANS: Dørene åpner som på racerbilene. For første gang ser man ikke en forbrenningsmotor under glassplata.

Hårete fartsmål

Oliver Blume, som både er sjef for Volkswagen-gruppen og Porsche, sier at om bilen kommer i produksjon er målet å bli den raskeste produksjonsbilen på motorsportsbanen Nürburgring.

I dag har Tesla Model S Plaid rekorden for elbiler og den spinnville Mercedes-AMG One for produksjonsbiler.