Bli med elbil.no på det elektriske bil-sirkuset: Slik fungerer Formel E

I BERLIN: Elbil.no besøkte et Formel E-løp i Berlin i forrige uke. Sjekk videoen over for å få en liten følelse av det elektriske bilracet. Alle foto og video: Rune Nesheim / elbil.no

Det korte svaret er: Formel E er spydspissen innen motorsport. Den mest ekstreme. Og utviklingen har vært forrykende.

Nå går nemlig Formel E-bilene både fort og langt – og er faktisk viktige for utviklingen av fremtidens elbiler.

Du har et batteri på 37 kWt netto. Og en motor som trekker 300 kW ved fullt pådrag. Og du gjenvinner 600 kW via to motorer når du bremser.

Bilene gjenvinner faktisk over 40 prosent av energien mens de kjører løpet.

REKKEVIDDEANGST: Her legges nye planer kontinuerlig etter hvor mye strøm man har igjen på batteriet.

Verdens raskeste energiløp

Bilen veier inn på nøyaktig 840 kilo med fører, og den gjør 0-100 på 2,8 sekunder og har en toppfart på 322 kilometer i timen.

Du skal ikke bare være en ekstremt god sjåfør på de smale banene som kjøres. Du skal også klare å kjøre så smart at du kommer deg i mål. Aller helst først.

Det er det konkurransen egentlig går ut på. Det sitter 20-30 stykker i kontrollrommet og sjekker alt du gjør i løpet av timen løpet varer.

De som tyner maks ut av bilen, henter mest energi tilbake og kjører smartest, har vunnet.

VERDENSMESTERSKAP: Det går løp stort sett i hele verden. Formel E kan også arrangeres i byer, slik som her i Berlin nå sist.

Høres det kjedelig ut? Langt ifra. Det fant vi ut i forrige uke – da vi var på Formel E for første gang i Tempelhof i Berlin.

Det var flere krasj og en langt mer spennende avslutning enn vi turte å håpe på. I løpet av de siste de siste fem rundene ble det omrokering på de fire første plassene.

GÅR STADIG FORTERE: Bil og dekk er identiske. Etter hvert som interessen blir større og pengene flere, vil vi se ennå høyere fart og ikke minst slicks (racing-dekk) på hjulene.

Hva er Formel E?

Dette er selvfølgelig foreløpig en lilleputtvariant av de andre formel-klassene, men nå sitter det tidligere Formel 1-førere i enkelte av bilene, og de er imponerte over hva man har fått til

De første ideene ble til i 2011, og det er blitt kjørt Formula E siden 2014.

Og det har vært en rivende utvikling. I begynnelsen kom man seg ikke gjennom et løp på en time uten å måtte bytte til fulladet bil.

Effekten er nesten doblet og topphastigheten økt fra 225 til 322 kilometer.

Siden 2020 har serien hatt FIA-verdensmesterskapsstatus.

Nå kjøres tredje generasjons biler. De går hele hele løpet og det bitte lille batteriet, som veier halvparten av det man hadde i første generasjon, kan lynlades med 600 kW effekt.

Både fart og rekkevidde har økt mye:

11 team, 22 førere

Det er elleve team og 22 førere. De har en bil hver.

Det kjøres 16 løp i hele verden. Så langt i år leder tyskeren Pascal Wehrlein i Porsche.

Han leder over australieren Nick Cassidy som kjører for Envision Racing. På tredje ligger Franskmannen Jean-Eric Vergne som kjører for DS Automobile/Penske.

POP: Det er lange køer for å få autografer i depotet mellom løpene.

Samme bil

Alle team kjører i utgangspunktet samme bil.

Formula E Gen 3 ble tatt i bruk i fjor. Bilen bygges av Spark Racing Technology.

Forakselen med regenerering kommer fra MGU, mens batteriet leveres av Williams Advanced Engineering.

Hankook leverer spesialdekk med mønster som skal brukes under alle forhold. De er laget av biomaterialer og bærekraftig gummi og resirkuleres etter bruk.

Noen regler

JAGUAR-TEAMET I AKSJON: Motor og styreenheter er stort sett det eneste du bestemmer selv. Jaguar knep både første- og andreplassen i løpet av de fem siste minuttene.

Man har 30 minutter trening fredag og lørdag. Da kan man bruke full effekt (476 hester).

Kvalifiseringen skjer senere på dagen og varer omtrent en time. Førerne blir delt i to grupper basert på startposisjon i mesterskapet. Oddetall i gruppe A partall i gruppe B.

Unntaket er i sesongens første løp, hvor hvert lag kan nominere én fører i hver gruppe.

Hver gruppe får en 10-minutters økt for å sette en raskeste runde på 300 kW. De fire beste i hver gruppe går videre til «duellene», hvor sjåførene møter hverandre på 350 kW over en kvartfinale, semifinale og finale.

LEDER: Porsche leder sesongen så langt.

Finaledeltakerne stiller i posisjon 1 og 2. Taperne av semifinalen i posisjon 3 og 4, og taperne av kvartfinalen i posisjon 5 til 8, i rekkefølge av tiden satt i deres respektive race.

Resten av sjåførene fra gruppespillet plasseres vekselvis fra plassering 9, med polesitters-gruppe på oddeplasser, og den andre gruppen på partallsplasser.

To effekttrinn

NESER: Frontpartiet er utsatt og lett å skade. Det byttes på sekunder.

Allværsdekkene er designet for å vare et helt løp, så det er kun nødvendig med ett pitstop for å skifte et punktert dekk eller for å utføre reparasjoner.

I løpsmodus er den maksimale effekten for øyeblikket begrenset til 300 kW (402 hk).

Fra i år bestemmes løpslengden ikke lenger av tid, men i stedet av et forhåndsbestemt antall runder. Ekstra runder kan legges til for Safety car og FCY-avbrudd.

Poeng

De ti beste førerne får henholdsvis 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 poeng.

I tillegg får føreren som sikrer poleposition tre poeng, mens føreren som setter den raskeste runden, hvis han ender blant de ti beste, får i tillegg ett poeng.

En førers sesongavslutning består av en førers beste resultater. Et lags totalsum fås ved å telle begge førernes poeng gjennom sesongen.

Angrepsmodus

Attack Mode har blitt introdusert, og gir førerne 35 kW ekstra effekt etter å ha kjørt gjennom et angitt område av banen.

Varigheten av boost-modusen og antall tilgjengelige boosts avgjøres kun kort tid før hvert løp av FIA, for å redusere tiden lagene har på å finne en best mulig strategi.

Angrepsladning

Attack Charge prøves ut på utvalgte løp for første gang denne sesongen.

I en forhåndsbestemt periode under løpet må lagene gjøre et obligatorisk stopp på 30 sekunder for å lade opp bilens batterier, og stoppet vil låse opp to angrepsmodusøkninger.

I tillegg til selve løpene skjer det mer enn nok i pausene. Sjekk filmen øverst i denne artikkelen for å få en liten stemningsrapport.

Team og førere ABT Curpra Formula E Team Robin Frijns

Nico Müller Avalanche Andretti Formula E Jake Dennis

Andrè Lotterer DS Penske Jean-Eric Vergne

Stoffel Vandoorne Envision Racing Nick Cassidy

Sebastien Buemi Jaguar TCS Racing Mitch Evans

Sam Bird Mahindra Racing Oliver Rowland

Lucas Di Grassi Maserati MSG Racing Eldorado Mortara

Maximillian Günther Neon McLaren Formula E Team Jake Hughes

Rene Rast Nio 333 Racing Dan Ticktum

Sergio Sette Camara Nissan Formula E Team Sacha Fenestraz

Norman Nato TAG Heuer Porsche Formula E Team Pascal Wehrlein

Antonio Felix Da Costa