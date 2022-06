Bekrefter at første helelektriske modelll kommer i 2025: Ferrari: 40 prosent elbiler i 2030

EGET TEMPO: Ferrari skynder seg sakte mot en elektrisk fremtid. Selskapet skal ta hånd om produksjon av batteri og elmotorer selv og dette skal skje ved fabrikkens legendariske fabrikk i Maranello.

Ferrari presenterer sine planer for fremtiden. Den er ikke helelektrisk med det første.

Mens den ene bilprodusenten etter den andre har signalisert at de beveger seg mot en helektrisk fremtid, har det vært stille fra den legendariske italienske supersportsbilprodusenten Ferrari.

Det eneste som har dryppet ut, er at de planlegger sin første ordentlige elbil i 2025.

I forbindelse med selskapet kapitalmarkedsdag presenterte endelig selskapet sine fremtidsplaner, i første omgang gjennom et strategidokument for årene 2022-2026.

Her bekrefter Ferrari at deres første elbil kommer i 2025. I tillegg sier selskapet at det har mål om en helelektrisk andel av kjøretøyparken på 40 prosent i 2030.

Dette er et stykke unna de mer tradisjonelle bilselskapene, som med noen få unntak sikter mot en utslippsfri kjøretøypark 10-15 år frem i tid. Konkurrenten Maserati ligger også foran i løypa og planlegger et endelig farvel med bensinmotoren i 2030.

Tung bensinarv

Tross beskjeden elandel er Ferrari likevel tydelig på at selskapet skal klare å være karbonnøytralt innen 2030. Dette skal blant annet skje via bruk av biodrivstoff og hydrogen samt en energieffektiv og miljøvennlig produksjon.

Ferraris arv er sterkt knyttet opp mot hissige V8- og V12-motorer med dertilhørende hissig lyd. Dette kan nok forklare hvorfor italienerne har utsatt det elektriske skiftet.

En annen forklaring er den ekstra tyngden batteripakken representerer og utfordring knyttet til kjøling av batteriet ved hard bruk, for eksempel i forbindelse med banekjøring.

Selskapet er derfor tydelig på at det vil fortsettet å investere i videreutvikling av forebrenningsmotoren, samtidig som det bereder grunnen for en ny fremtid.

Ingen masseproduksjon

For å være trygg på at de unike kjøreegenskapene ivaretas, vil Ferrari utvikle både batteri, motor og drivlinje til de elektriske bilene selv. Det skal etableres en egen produksjonsline ved selskapets fabrikk i Maranello.

Batterimodulen er selvfølgelig håndlaget og vil integreres i bilens chassis. Målet er å begrense vekten og øke ytelsene, slik at det fortsatt skal være en unik opplevelse å sitte bak rattet i en Ferrari.

– Vi tror vi kan bruke den elektriske motoren til å forbedre våre bilers prestasjoner, sa administrerende direktør Benedetto Vigna da strategiplanen ble lagt frem.

Ferrari indikerer at helektriske biler vil utgjøre fem prosent av omsetningen i 2025, økende til 40 prosent i 2030. På det tidspunktet regner selskapet med at 20 prosent av bilene fortsatt vil ha forbrenningsmotor. De siste 40 prosentene er hybridibiler.

Selskapet understreker at det skal være eklusivt å kjøre Ferrari også i fremtiden. Det er helt å tråd med grunnlegger Enzo Ferraris filosofi om å selge én bil mindre enn markedet etterspør.