Satser 30 milliarder på bærekraft: Første helelektriske Bentley på veien i 2025

GRØNNVASKING:Luksusbilprodusenten Bentley går «all in» på elektriske kjøretøy og skal lansere en ny elbil hvert år i perioden 2025-2030.

Og Norge står først i køen, ifølge den norske importøren.

Den britiske luksusbilprodusenten Bentley kaster seg for alvor på i kampen om de aller mest velstående elbilkjøpernes gunst.

Selskapet offentliggjorde nylig en satsing som innebærer at den første helektriske Bentleyen er på veien i 2025. Deretter skal det komme en ny modell hvert av de påfølgende årene frem mot 2030.

Strategien har fått navnet «Beyond100» og inkluderer også lansering av fem nye hybridmodeller i år.

– Vi har siden oppstarten i Norge i 2019 hatt stor suksess med SUV-en Bentayga Hybrid. I april lanserer vi neste elektrifiserte modell, Flying Spur Hybrid, sier daglig leder Christian Gottschalk hos Bentley Oslo, som er autorisert importør og forhandler av Bentley i Norge.

Tror på større nedslagsfelt

Han har store forventninger til den elektriske transformasjonen selskapet er i gang med.

– Vi er trygge på at når Bentley-fabrikken lanserer sin første rene elbil i 2025, så vil den være målestokken for hvordan en elbil skal være i det ypperste luksussegmentet.

For det er ingen hemmelighet at merket henvender seg til kunder med kjøpekraft litt over gjennomsnittet.

Gottschalk tror elektrifiseringen kan åpne nye dører for merket i Norge.

– Bentley-elbil vil føre til at vi utvider vårt nedslagsfelt i det norske markedet, sier han.

Bærekraftssatsingen skal redusere luksusprodusentens klimaavtrykk, og målet er være helektrisk og karbonnøytral i 2030.

For å nå disse målene investeres det 2,5 milliarder pund (30 milliarder kroner). Pengene skal i hovedsak brukes til å oppgradere selskapets fabrikk i Crewe, slik at de nye helelektriske bilene kan produseres der.

Fabrikken, kalt «Dream Factory», skal allerede være karbonnøytral, mye på grunn av utstrakt bruk av solcellepaneler.

FORVENTNINGSFULL: Daglig leder Christian Gottschalk i Bentley Oslo tror elektrifiseringen vil åpne døren til nye kundegrupper for merket i Norge.

– Dette er jo snakk om store, tunge biler, spekket med ekte skinn og kostbare materialer. Hvordan ser dere på oppgaven med å kommunisere dette i et bærekraftsperspektiv?

– Bentley-fabrikken i Crewe er allerede sertifisert som karbonnøytral og innen 2030 skal alle materialer som brukes i produksjon sikres at de som minimum gir et nøytralt karbonavtrykk. Fabrikken er allerede langt på vei for å sikre dette, svarer Gottschalk.

OPPGRADERES: Det skal investeres store summer i Bentley-fabrikken i Crewe, slik at den også kan produsere elektriske biler.

Først i køen

Christian Gottschalk i Bentley Oslo er trygg på at Norge står langt fremme i rekken når den første helektrisken Bentleyen slippes i 2025.

– Det er for tidlig å snakke om konkrete volum. Men Bentley Oslo vil være foretrukket som en pilotforhandler for fabrikken siden det norske markedet er så langt fremme med elbiler. Så det er grunn til å forvente at vi både får prioritet på volum og vil være først ute med forhåndsbestillinger og lansering, sier han.

Gottschalk forteller at 2021 ble selskapets beste år hittil etter oppstarten i 2019 med et totalt salg av 110 nye og brukte biler.

– Av disse var nær 40 nye Bentley og 30 brukte, forteller han.

Bentley eies av Volkswagen-gruppen, som er blant selskapene som er kommet lengst med elektrifiseringen gjennom kjente merker som Porsche, VW, Skoda og Audi.