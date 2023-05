Posten har hatt elektrisk lastebil på Svalbard i ett år: – Fins ingen unnskyld­ning for andre lenger

SNAKKER OM REIN FRAKT: Den elektriske lastebilen fra Scania har vist seg å være nesten like hardfør som Svalbard-reinen. 30 minusgrader og mye vind har ikke vært noe problem for Posten og Bring i Longyearbyen. Alle foto: Tore Hole Oksnes / Posten

Hver dag kjører lastebilen fra kaien i Longyearbyen til flyplassen på Svalbard – uansett vei- og værforhold.

Posten byttet i fjor ut hele kjøretøyparken med elbiler på Svalbard.

Nå har den største av de elektriske bilene rundet ett års tjeneste i det arktiske samfunnet.

– Det har gått veldig bra å kjøre med elektrisk lastebil her i Longyearbyen. I utgangspunktet er jo denne som skapt for vårt bruk på Svalbard, sier Olaf Ervik, daglig leder ved Bring Cargo Svalbard AS.

Totalt er det snakk om 4,5 mil med veinett om vinteren og 5,5 mil om sommeren:

– Så rekkeviddeangst har aldri vært noe tema, forteller han i en pressemelding fra Posten.

Han har ansvaret for Bring-terminalen på Svalbard, som var først i Posten-konsernet med å ta i bruk en helelektrisk kjøretøyflåte – en milepæl som altså ble passert for ett år siden.

Prikken over i-en ble den 19 tonn tunge elektriske Scania-lastebilen som da ble tatt i bruk som verdens nordligste el-lastebil i fast trafikk.

FORNØYD SJEF: Olaf Ervik har ansvaret for Bring-terminalen på Svalbard og forteller om gode erfaringer med alt av elektriske kjøretøy.

Gode erfaringer

Etter siste innkjøp i fjor ser den elektriske bilparken slik ut:

En Scania lastebil – til henting av pakker og gods

To Volkswagen e-Crafter varebil – til levering av pakker og gods

En Toyota Proace – til levering av post

– Vi hadde gode erfaringer med elvarebiler, men vi var så klart litt spente på hvordan det ville gå med et mye større kjøretøy. Det er jo noen ekstreme værforhold her som du ikke får så veldig mange andre steder i verden, sier Ervik.

Han kan fortelle at el-lastebilen fungerte utmerket, selv om det har vært minus 30 grader og mye vind.

Hver dag kjører lastebilen fra Bring-terminalen på kaien i Longyearbyen til flyplassen.

Der tar den imot gods og pakker enten fra postflyet to ganger i uka, eller et av ruteflyene som ankommer hver eneste dag.

POSTEN SKAL FREM: For ett år siden ble den elektriske Scaniaen verdens nordligste el-lastebil i fast trafikk. Her står den foran fraktskipet «MS Norbjørn» på kaien utenfor Bring-terminalen i Longyearbyen.

– Denne terminalen er på mange måter matlageret for hele Longyearbyen og Svalbard. Så lastebilen har en viktig funksjon i vårt daglige logistikkarbeid, og for at vi kan gjennomføre en samfunnskritisk og ikke minst livsnødvendig operasjon herfra. Da er det jo greit at den fungerer som den skal, sier Ervik.

I tillegg til flytransportene til og fra øya går fraktskipet MS Norbjørn som det eneste faste forsyningsskipet mellom fastlandet og Svalbard. Hver tiende dag ankommer skipet med forsyninger.

– Når vi får dette til på Svalbard så finnes det ingen unnskyldninger lenger andre steder heller, sier Ervik.

Selvforsynt med strøm

I løpet av noen korte måneder skal et solcelleanlegg på terminalen i Longyearbyen bygges og stå klart. Monteringen er i ferd med å settes i gang, og stillas er allerede satt opp rundt bygget.

Når solcellepanelene er ferdig montert, vil terminalen – og ikke minst den helelektriske kjøretøyparken – være selvforsynt med grønn energi.

– I hvert fall de fire månedene i året vi har mye sol, sier Ervik.

Han forteller at de gleder seg veldig til å få dette på plass, både med tanke på utgifter, men også med tanke på klimaregnskapet.

I SKYTTELTRAFIKK: Seks dager i uka ruller lastebilen rundt i Longyearbyen med pakker og gods til og fra Bring-terminalen.

Og utfasingen av dieselbiler til fordel for elektriske kjøretøy har også hatt andre positive bieffekter.

– Både med tanke på støy i bybildet og ikke minst her på terminalen. I tillegg har vi jo heller ikke eksosutslipp når vi rygger inn bilen for å losse av. Arbeidsmiljøet blir jo da naturligvis mye bedre for oss som jobber her, avslutter Ervik.