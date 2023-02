El-beltevogna Venturi Antarctica: Denne hadde klart Elbilforeningens kuldetest

BLE FOR VARM: På grunn av klimaendringene måtte vogna for arktisk bruk få på plass bedre kjøling. Og det kun etter to år i drift. Alle foto og illustrasjoner: Venturi

Vi slet med å få start på bilene i vintertesten. Denne vogna er konstruert for minus 50 grader, men måtte nylig bygges om fordi det var for varmt på Antarktis.

Visste du at det fantes en helelektrisk beltevogn for polekspedisjoner?

Ikke vi heller.

Det var denne vi burde ha testet i Finland i januar, da flere av 12V-batteriene fikk et sjokkmøte med 40 blå under årets vintertest.

Vogna, en Venturi Antarctica, ble laget for den belgiske forskningsstasjonen Princesse Elisabeth Antarctica der utslippene er lik null.

POLAREKSPRESSEN: Snø og belter stjeler rekkevidde, men denne doningen klarer fem mil i 50 minusgrader. Batteriet er på 52,6 kWt.

Den knallgule vogna har vært i bruk siden desember 2021.

På det tidspunktet droppet temperaturene til stadighet under minus 45 grader, men noe dramatisk har skjedd.

For varmt for vogna

Den Monaco-produserte elektriske beltevogna er designet til å gå smertefritt i minus 50 kuldegrader, men på grunn av klimaendringene måtte produsenten nylig kle godt på seg og ta turen til forskningssenteret.

Hvorfor det? Jo, fordi de trengte å gi Ventura Antarctica mer kjøling!

Den fikk faktisk problemer med varmen i minus 10 grader.

Nå har den fått to luftinntak i fronten, samt to spalter under frontruta som gir mer luft til ventilasjonssystemet når sola står på og motorer og batterier produserer for mye varme.

De samme komponentene trengte også mer kjøling, så de har også fått ekstra luftinntak.

Har fått flere oppgraderinger

Den har også fått fremdriftstannhjul som vibrerer mindre når snøen fester seg til dem. Les mer om oppgraderingene her.

Beltebilen har rundet 500 kilometer på telleren siden de fikk den i 2021 og blir brukt av forskerne opp til to mil fra stasjonen.

ØKT VENTILASJON: De to spaltene under frontruta og ventilasjonen inni de to hvite LED-ringene er nye.

To store belter og dyp snø suger selvsagt mye rekkevidde.

Den kan gå 50 kilometer i temperaturer ned mot minus 50 med batteriet på 52,6 kWt.

KRAFTKAR: Den elektriske beltevogna tar seks passasjerer og kan trekke utstyr med slede. Toppfarten kan komme opp i 50 kilometer i timen.

Vogna har plass til seks personer fordelt på to seter og en benk.

Den kan også trekke en slede etter kroken og det er mulighet for å hekte på en ekstra batteripakke for lengre turer.

Lades opp av sol og vind

Venturi Antarctica er en viktig fordel for forskerne og teamet som jobber der.

– Kjøretøyet kan brukes til feltundersøkelser og lades opp av vind og solceller, sier Alain Hubert, sjefen for Belgian Antarctic Research Expeditions (BELARE).

Han er også grunnlegger av stasjonens offisielle driver, International Polar Foundation (IPF).

SMOOTH RUNNING: Snøen pakket seg i de forrige drivtannhjulene og lagde vibrasjoner. Det problemet skal også være løst.

Nå er sommeren i Antarktis på hell og det går mot en lang vinter der denne elektriske beltevogna er driftssikker som få.

Går alt etter planen vil den kanskje møte en Nissan Ariya på den hvite landevei mot slutten av 2023?