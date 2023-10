Vi har prøvekjørt Fisker Ocean One: Mye er bra, noe er litt tvilsomt

SJELDEN FISK: Denne lute-Fiskeren kommer fra the Ocean, og faktisk rett fra båten. Vi har endelig fått en prøvesmak. Foto og video: Rune Nesheim / elbil.no

Fisker har nettopp startet leveringene av modellen Ocean i Norge – en elbil oppsiktsvekkende mange er spente på. Her er våre første inntrykk av materialer, funksjoner, plass og ikke minst kjøreopplevelse.

Jens Guthe er styremedlem i Oslo og Akershus elbilforening og var en av de første som tegnet kontrakt på Fisker Ocean.

Vi møter ham idet han hopper av toget på Brakerøya i Drammen. Sammen skal vi hente den etterlengtede bilen han har bestilt ved kaia der den kom i land – og nå skal vi ta elbilen på sin første prøvetur.

MUSKLER: Endelig er Ocean ved sjøen i Norge. Utseendet skuffer ikke, men vi stusser litt over prioritering på drivhjulene, særlig når vi ser looken.

I tillegg til Drammen, leveres Fisker Ocean også i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Leter oss frem

Det er ikke akkurat noen rød løper eller utleveringssenter som venter oss. Ikke engang et flagg. Utleveringen skjer på Norsk Biltransports (NBT) anlegg i Lier, like ved bilhavna i Drammen.

GLADGUTT: Jens Guthe, styremedlem i Oslo og Akershus elbilforening, er nysgjerrig av natur og har kastet seg over flere startup-bilmerker. Vi var med da han hentet ut sin blå Fisker Ocean One.

På avtalt tid møter vi en representant som geleider oss gjennom vaskeanlegget og ut på oppsamlingsplassen. En kunde er allerede i gang med overleveringen.

Jens har med seg et skjema med et 20-talls punkter han skal gjennom, før han signerer avtalen. Han er godt forberedt etter lang erfaring med kjøp av nye merker som Tesla og Xpeng.

SJEKKLISTE: Jens bruker en sjekkliste fra Tesla Owners Club Norway som utgangspunkt under utlevering av den nye bilen sin.

En prøvesmak

Ocean har et fett utseende, mye takket være svære hjul, kraftige skjermer og en forholdsvis smal vinduslinje. Den ser muskuløs ut.

Fisker Ocean One – oppsummert: Pluss Bra oppgitt rekkevidde – gjenstår å se i praksis

Komfortabel

Plass nok for de fleste Minus Ikke premium materialvalg

Mangler kjørecomputer

Foreløpig ganske dyr

Bilens mye omtalte California-mode sjekkes og alle rutene går ned. Solcellene på taket fremheves og avsluttes med FISKER i versaler på hekkspoileren.

Jens har valgt den lyseste blåfargen. Rett valg, spør du meg. Det samme gjelder valget av felger. Ocean One kommer standard med 22-tommere, men med flere design.

ENKELT DESIGN: Stolene er uvanlig lite spektakulært utformet. Men de er bedre å sitte i enn det kan se ut som på bildet.

Sittestilling

Det er overraskende nok bare 6-veis elektrisk justerbare stoler. Litt sjelden i en såpass dyr bil. Det vil si høydejustering i bakkant og ingen korsryggstøtte.

Heldigvis er setene gode og rattet, som justeres elektrisk à la Tesla, med knapper på rattet. Vi sitter godt.

Interiør og betjening

Bærekraft er sentralt for Fisker. Dessverre ser man det i innredningen også … tror jeg.

Mange av plastdetaljene har en finish og karakter som både ser og føles billig og lett etterlater seg både riper og fettmerker. Og det går stort sett i sort.

STOR SKJERM: Du har både instrumentskjerm og en svær infotainmentskjerm. Head-up-display er ikke tilgjengelig.

Du girer med hendel bak rattet. Det er det enkleste og det frigjør plass i midtkonsollen med to ladere, to koppholdere og et litt amputert lagringsrom med strømuttak under armlenet, på grunn av tacobrettet, et bord du slår opp.

Sjekk videoen øverst i saken, så ser du hvordan det funker. Lurer på hvor mange som egentlig kommer til å bruke det.

CALIFORNIA MODE: Du kan legge skjermen, men da blir bryterpanelet hengende i løse lufta.

Vi rekker ikke å sjekke grensesnittet på skjermen nøye, men etter skjermdesignen å dømme kan det nesten virke som de ikke har funnet på nok å fylle den store skjermen med.

Snarvei-knappene er greie, men vurdert etter første gangs bruk, kunne systemet vært mer intuitivt.

KNOTTING: Klima nås enkelt med knapper. Senterknappen snur skjermen.

Klimaanlegget styres med fysiske knapper. Digg, men skulle gjerne sett setevarmen der også. Og egen knapp for å vippe skjermen lodd- eller vannrett.

Bilen kler vannrett best, men da blir plutselig knapperaden hengende i løse lufta.

TO-TO: Det er dobbelt opp av induksjonslading og koppholdere. Under armlenet finner du førerens tacobord. Personlig er jeg skeptisk til valget av en del plastmaterialer.

Bakseteplass

Blant høydepunktene er elektrisk justering av seteryggene bak. Det skjer i 40/60 konfigurasjon, men seteryggen er tredelt, slik at man har gjennomlasting for ski etc.

Baksetet er romslig, selv for meg som stadig er 1,89 meter lang.

GOD PLASS: Fire godt voksne har god plass her.

Gulvet er paddeflatt og Fisker har som den eneste bilprodusenten jeg vet om hermet etter Tesla med å gjøre plass under midtkonsollen til bena for midtpassasjer.

Det er et stort pluss.

Bagasjerom

476 liter og 918 med nedslåtte seterygger klassifiserer ikke til mesternes mester når bilen er 4,77 meter lang.

Skoda Enyaq, for eksempel, er 15 cm kortere, men har et bagasjerom på 585/1710 liter.

Men for mange vil dette holde rikelig.

MIT ALLES: Skikkelig bagasjetildekker, skiluke, lastekroker er på plass. Ikke det største bagasjerommet, men lettlastet.

Bilen har dobbelt gulv med ekstra dybde bakerst for kabler.

Verken Enyaq eller Ocean One har bagasjerom under panseret, altså frunk.

Fisker lar deg ikke åpne panseret heller. Man fyller vindusspylervæske mellom panseret og frontruta.

Men mange vil glede seg over at den kan trekke 1.820 kilo på kroken.

Til alt overmål kan den ha 100 kilo over glasstaket, som da neppe bidrar til de 240 ekstra milene som solcellene på taket skal gi deg i løpet av et år.

DOBBELT: Det doble gulvet har ekstra dybde bakerst. Kjekt for ladekabler. Det kan tas ut, men fremst ligger dekkreparasjons-kit.

Bak rattet

Ocean er helt klart sportslig.

Noe annet hadde nesten vært uhørt når den klorer fra seg med 415 kW (564 hester) og saftige 736,8 Nm.

Ved normal kjøring trekker den overraskende nok på forhjula.

Det er ikke noe man merker spesielt godt, men kanskje litt rart med tanke på bakgrunnen til gründeren Henrik Fisker, blant annet fra BMW og Aston Martin.

LITT TVILSOMT: Plasten til det justerbare gitteret virker nesten 3D-printet og har en merkelig betjening bak den grå listen. To strømuttak under eget lokk.

Men motoren bak er hårfint sterkere, dersom forhjulstrekkeren og firehjulstrekkeren har samme motor mellom forhjula. 0-100 km/t skal gjøres på 3,7 sekunder.

Bilen føles ikke like brutal som Tesla Model S Performance. Det skyldes nok vekta. Ocean One veier over 500 kilo mer (2 tonn vs. 2,5 tonn).

LIMO MODE: Med skjermen i armlenet justerer du klima, sete og volum. Fint om du bare er to i bilen.

Effekten leveres noe forsiktig akkurat fra stillestående, men det kan forekomme at den slipper litt med forhjulene.

Balansen er nøytral og jeg tipper at dersom vi presser den, blir den understyrt.

Understellet er perfekt satt opp til dagligdags kjøring. Bilen føles stram og sportslig og ligger flatt på veien, uten at den mister komforten.

Det er først når du kjører den litt mer aktivt at den føles litt for myk. Spesielt i hekken.

THE ONE: Ocean-modeller med dette merket viser at dette er en av de 5000 topputstyrte bilene.

Styringen er også ganske tight og midtpartiet gir ikke mye slingringsmonn.

Den er svingivrig, men allikevel føles den ikke superpresis. Det gjør forresten veldig få SUV-er i denne kategorien.

ENKELT: Rulleknapper og flate med fireveis funksjon funker bra for føreren som slipper å måtte se ned.

Rekkevidde og lading

Mer håndfaste inntrykk av faktisk rekkevidde får vi komme tilbake til, men mye av grunnen til den betydelige vekta på denne bilen er jo batteriet på 113 kWt brutto/106 kWt netto.

Det skal gi denne råtassen en rekkevidde på 701 kilometer. Du får tarvelige 6 kilometer ekstra om du går for 20-tommerne.

Men det er interessant at Fisker, som den eneste bilprodusenten jeg vet om, har valgt å ikke vise forbruket.

Kjørecomputer er det dårlig med. Men bilen viser batteriprosent og har rekkeviddeindikator, så det er ikke noen krise.

SOLER SEG PÅ TAKET: I tillegg til å gi deg noen ekstra mil på årsbasis, er det gjennomsiktige soltaket ganske så dekorativt.

Konklusjon

Fisker Ocean er et nytt, spennende og friskt pust, ingen tvil om det.

Men foreløpig får man litt Tesla-vibber anno 2014:

Altså ingen nettside på norsk, priser i dollar og service på Mekonomen føles kanskje litt lite seriøst når man punger ut 740.000 kroner for en bil fra en helt ny bilprodusent.

Særlig i tider der «alle andre» setter ned prisene og gir deg rabatter det lukter svidd av.

LYSER OPP: Blant mørke og matte biler, lyser Jens Guthes nye Ocean One kraftig opp. Han er så langt strålende fornøyd med sin nyervervelse, som skal stå ved siden av hans Xpeng G3. Fiskeren overtar stafettpinnen fra en Skoda Enyaq.

Målet for Fisker var å levere 2.000 Ocean i løpet av 2023.

Da vi hentet ut bil, var det om lag 390 kundekontakter på One, som er lanseringsmodellen.

Per 1. oktober er det ifølge OFV registrert 214 biler. Og lanseringsmodellen One er fortsatt mulig å bestille.