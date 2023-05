Parkering for elbil

Elbil.no møtte den danske elbilprodusenten Henrik Fisker: – Den har funksjoner som ingen biler har hatt – noensinne

PÅ BESØK: Henrik Fisker gjestet Elbilforeningens arrangement Nordic EV Summit på Nova Spektrum i Lillestrøm. Her blir han intervjuet av konferansier Jack Scarlett, kjent fra YouTube-kanalen Fully Charged Show. Nedenfor finner du intervjuet elbil.no gjorde med den kjente danske bil-gründeren.

Om fem år skal han bygge to millioner elbiler årlig – karbonfritt. Men i overskriften snakker dansken om den kommende småbilen Fisker Pear.

60-åringen fra Danmark begynte å tegne biler som barn, og har etterlatt seg bilikoniske skulpturer som BMW Z8, Aston Martin Vantage og DB9.

Hans første befatning med elbiler var hos BMW allerede i 1992, med den lille og søte E1 Concept.

15 år etterpå startet han Fisker Automotive i Anaheim i California.

SE VIDEO: Vi tok en prat med Henrik Fisker under Nordic EV Summit 2023.

Tidligere i mai deltok Fisker på Nordic EV Summit, hvor han snakket om bilproduksjon og bærekraft. Der kunne han for første gang også fortelle om klasseledende WLTP-rekkevidde.

Vi har som mål å bygge karbonnøytrale biler i 2027. Det er et tøft mål, men det er det hele organisasjonen jobber mot. Henrik Fisker

Elbil.no fikk et kvarter alene med bilprodusenten. Alle spørsmål stilles selvsagt på engelsk, for dansken har for lengst blitt amerikaner.

Tidlig ute med vegansk interiør

– Fra et godt liv hos Aston Martin, hvorfor starte eget bilmerke?

– For meg handlet det om å kunne gjøre noe med blanke ark. Allerede på den tiden hadde jeg noen ideer om hvordan vi kunne lage mer bærekraftige biler.

Han forteller at det har tatt litt tid å komme dit.

– Vi startet med Fisker Karma, men var for tidlig ute med den modellen. Jeg tror vi er de første med vegansk interiør. Folk lurte på om de kunne spise det. Men det har gitt meg mye kunnskap og hjulpet meg i den nye satsingen.

FORNØYD KAR: Uka etter besøket i Norge leverte Henrik Fisker ut de første bilene i Danmark og Tyskland. Han mener bestemt at alle nordmenn vil få bilene sine i år.

– Hvorfor dette miljøengasjementet?

– Jeg vet ikke om det er fordi jeg vokste opp i Danmark. Mamma sa alltid sa at jeg skulle plukke opp søppel fra bakken og slå av lyset. Jeg elsker naturen, men også biler. De to er på mange måter motpoler, for vi må være ærlige: Produksjon og bruk av bil har vært blant klimaverstingene.

Men løsningen for ham er ikke å erstatte biler med kollektivtransport.

– Jeg drømte aldri om busser da jeg var liten, men om å eie en bil. Så for meg handler det om å lage de mest bærekraftige bilene som også kan være morsomme og vakre.

Etter at Fisker sluttet hos Aston Martin hadde han også sitt eget designstudio der han designet og fikk bygget modellene Fisker Tramonto og Fisker Latigo, basert på Mercedes SL og BMW 6-serien.

Han var også involvert i designet på Tesla Model S.

Hans første modell i Fisker Automotive var Karma, som nevnt over. Det er en lav firedørs luksusbil med hybrid drivlinje, som var litt forut for sin tid.

Vi har omtrent 50 kilo biologisk nedbrytbare og resirkulerte materialer som du kan ta og føle på, og et solcelletak som kan gi deg flere tusen kilometer årlig. Henrik fisker

Hvordan lykkes?

– Verden trenger ikke bare enda en elbil. Du må tilby noe som ingen andre har. Vårt første mål var å lage verdens mest bærekraftige bil. Og vi må vise det i praksis. Vi har omtrent 50 kilo biologisk nedbrytbare og resirkulerte materialer som du kan ta og føle på, og et solcelletak som kan gi deg flere tusen kilometer årlig.

Fisker forteller at de ønsket lang rekkevidde.

– Vi fikk nettopp målt vår WLTP-rekkevidde. 707 km er den lengste for en SUV i Europa. Tidligere har vi gått ut med langt mer nøkterne tall.

Fisker Ocean har også en funksjon de kaller for California-modus, hvor absolutt aller rutene i bilen senkes – med unntak av frontruta.

– Vi er også fornøyde med den store skjermen som vi utviklet sammen med Foxconn. Den har høy oppløsning og kan snus hvis du vil se på film mens du lader.

En annen ting Fisker er fornøyd med, er utseendet på bilen:

– Tidligere har jeg kun drevet med sportsbiler og luksusbiler, så målet var et kraftig, men samtidig veldig rent uttrykk. Et vakkert skulpturert karosseri som samtidig skal være praktisk. Store hjul, kraftige skjermer og bred sporvidde var viktig for å få bilen til å stå skikkelig på bakken.

Denne brede sporvidden gir ifølge bildesigneren bedre plass innvendig.

– En SUV med store hjul? Er det veien å gå?

– Vi lager det folk vil ha. SUV-markedet vokser mest i verden. Da må vi være flinke til å gjøre bilen mest mulig miljøvennlig, og vi har for eksempel samarbeidet med ingeniører fra Boeing. De har sett på luftstrømmene under bilen og prøvd så langt det lar seg gjøre å få luftstrømmer vekk fra fjæring og ut fra hjulhusene.

Dekkene er spesiallaget av Bridgestone. Det skal ifølge Fisker nesten ikke være forskjell i rekkevidde mellom de i 20″ og de i 22″.

– Vi kobler ut driften på bakhjula når bilen triller med moderat kraft, sier sjefen.

– Du har noen interessante betraktninger rundt rekkevidde …

– Noen vil ha lang rekkevidde fordi de kjører veldig langt én eller to ganger i året og ikke vil stoppe underveis for å lade. Men jeg tror vi kommer til å se flere elbiler med kort rekkevidde, spesielt i byer.

Fisker spår at når folk har kjørt elbiler i noen år, vil enkelte se at de ikke trenger stort batteri.

– Men vi har ikke kommet dit ennå. I hvert fall ikke i USA. I Fisker Ocean tilbyr vi begge deler, hvor vi har alt mellom 440 til 707 kilometers rekkevidde.

Tar en Polestar

– Thomas Ingenlath i Polestar tar til orde for å oppgi totalt utslipp pr. produserte bil. Hva synes du om det?

– Vi er helt transparente. På vår hjemmeside kan du se vår ESC-rapport. Om noen måneder, når produksjonen er i gang, publiserer vi vår livssyklusrapport.

Fisker kan fortelle at bilen allerede nå produseres karbonfritt takket være vannkraft hos Magna Steyr i Østerrike.

– Vi har også annonsert at vi har som mål å bygge karbonnøytrale biler i 2027. Det er et tøft mål, men det er det hele organisasjonen jobber mot.

– Du annonserte nylig batteribytte à la det Nio tilbyr. Hvorfor det, når bilen går over 700 kilometer?

– Det er bare et tilbud til spesielle flåtekunder som ikke kan bruke 30–40 minutter på lading i arbeidstiden. De får mulighet for batteribytte på fem minutter i stedet.

Han forklarer at det er et annet firma som bygger om bilene, og de bruker et eget universalbatteri og har egne batteribyttestasjoner. Disse stasjonene skal også fungere for andre biler med samme batterier.

Hva er neste steg?

– En milepæl er nådd nå som Ocean flommer ut av fabrikken. Hva nå?

– Vi jobber med flere modeller samtidig. En bilprodusent overlever ikke med bare én modell, vi må ha flere. Senere i år vil vi annonsere mer om dette.

– Ja, for vi har sett bilder av både Pear og en supersportsbil …

– Pear blir mindre og billigere, og vi er veldig spente på denne fordi den blir noe helt annet. Den har noen funksjoner som ingen biler har hatt – noensinne. Med denne prøver vi virkelig å lage noe nytt. Den blir kanskje ikke for alle, men for enkelte mennesker tror jeg den blir veldig kul. Og selvfølgelig kommer det en sportsbil.

Jeg tror det alltid vil være opp til folk om de vil eie, dele eller leie. Jeg liker å ha min egen kaffekopp. Henrik Fisker

– Kommer folk til å eie eller leie biler i fremtiden?

– Vi lanserer fleksibel leie senere i år, men jeg tror det alltid vil være opp til folk om de vil eie, dele eller leie. Jeg liker å ha min egen kaffekopp. Samme med bil. Den er min. Ødelegger jeg noe, trenger jeg ikke å fikse det om jeg ikke vil. Vi har forskjellige behov. Jeg tror folk liker å ha valgmuligheter.

ENDELIG: Produksjonen er i gang på bilfabrikken Magna Steyr i Østerrike. Fisker annonserte nylig at produksjonen trappes opp, selv om produksjonsmålene nå er sunket til 32.000–36.000 biler i 2023. Henrik Fisker sier 40.000 til oss.

– Hva er dine tanker om produksjon?

– Vi vil bygge biler i USA, lansere flere modeller og produsere volumene selv. De siste årene har vist at man må ha mer kontroll på komponentene. Men akkurat nå tror jeg den forretningsmodellen vi har er gunstig både for oss og kundene våre.

Batteriene er utviklet og levert av CATL, det Fisker omtaler som en av verdens beste innen feltet med en av batteripakkene med høyest energitettheten.

De har heller ikke bygget servicenettverket selv.

– Nå må vi få biler ut på markedet – og da er det bedre å inngå samarbeid, slik vi har gjort med Mekonomen i Skandinavia, enn å bygge et nettverk selv. Men det kan endre seg når vi blir større.

– Så hvor er Fisker om ti år?

– Vi har som mål å bygge én million biler per år i 2027, og det er bare fem år fra nå. Jeg planlegger ikke ti år frem i tid.