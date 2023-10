Parkering for elbil

Hver tredje nye fossilbil i Norge gikk til et utleieselskap: Tusenvis av fossilbiler kjøpes inn til utleie

FOSSIL KORTTIDSGEVINST: Over 4000 fossilbiler ble anskaffet i Norge av selskaper som driver med korttidsleie – og det bare i første halvdel av 2023.

Hver tredje nye fossilbil ble kjøpt inn av et utleieselskap. – Dette kan bli ødeleggende for klimamålet som skal nås i 2025, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

For Avis, Hertz, Europcar og andre bilutleieselskaper er det økonomisk fordelaktig å kjøpe inn og leie ut bensin-, diesel- og hybridbiler.

Over 30 prosent av de nye fossilbilene som kjøpes i Norge, går til kortidsutleie.

– Det er dårlig norgesreklame når utenlandske turister kommer til elbillandet Norge og blir tilbudt en fossilbil som leiebil, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

4000 fossilbiler til kortidsutleie i første halvår av 2023

Nesten alle privatpersoner kjøper elbil, men i bedrifter anskaffer fremdeles en god del fossilbiler, og særlig hos en type næringsdrivende er fossilbilandelen høy.

Fra januar til juli i år har det blitt solgt 12.646 nye fossilbiler i Norge. 4000 av disse ble anskaffet av selskaper som driver med korttidsleie, ifølge anslag fra NHO Mobility, som organiserer de fleste bilutleieselskapene.

– Vi vet at de som driver med kortidsutleie også ønsker å være med på det grønne skiftet, sier Christina Bu.

ETTERLYSER GREP: – Vi må sikre at også leiebilene er utslippsfrie, og det haster, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Bu er bekymret for at vi ikke skal nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, derfor mener hun det er viktig at det tas grep der det svikter i nybilsalget.

– Vi må sikre at også leiebilene er utslippsfrie, og det haster. Regjeringen må komme med en løsning som gjør at elbilene også konkurrerer når leiebilselskapene kjøper inn biler.

Lite marked – stort elbilproblem

Dersom du ønsker å leie en elbil, er derfor sjansen stor for at du blir tilbudt en fossilbil.

Det kan være flere grunner til at elbiler sliter med å konkurrere med fossilbilene i korttidsutleie.

Elbiler som kjøpes får momsfritak, men det er derimot full moms på utleie av elbil.

I tillegg er trolig lading av elbil mer utfordrende for folk som bare leier biler kort, framfor de som eier bilen permanent.

Dessuten innebærer elektrifisering av bilflåtene at utleieselskapene må skaffe seg tilstrekkelige lademuligheter på utleveringsstedene.

– Uansett grunn bør myndighetene raskt lage en plan for hvordan dette skal løses, sier Bu.

Leasing og leie ødelegger for 2025-målet

Elbilforeningen har den siste tiden pekt på at vi ikke er i rute for å nå 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg. Halvveis i 2023 er 83 prosent av nybilsalget elbiler, og andelen har ikke økt siden starten av 2022.

Elbilforeningen har beregnet at elbiler må utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2023 dersom vi skal være i rute til å nå 2025-målet, og i 2024 må andelen være enda høyere.

– Privatpersoner som tar seg råd til ny bil, velger stort sett heldigvis elbil. Da er det for dumt at de bilene som kjøpes inn av firmaer, bremser elektrifiseringen, konkluderer Christina Bu.