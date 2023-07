Tysk par ville feriere i "elbil-landet" Norge og leide elbil på Gardermoen: Fikk leiebil med nesten tom «tank» og opplevde stadig ladetrøbbel

ENDELIG SUKSESS: En for anledningen fornøyd Thomas Kuch etter å endelig ha fått startet lading, men ferien i leid elbil i Norge skulle vises seg å by på en del utfordringer. Alle foto: privat

Ladeforvirring og rekkeviddeangst er fortsatt noe enkelte norske elbilister kjenner på, men hvordan oppleves landet vårt utenfra? Tyske Thomas og Marietta Kuch leide nylig elbil i Norge og ble noen erfaringer «rikere».

Tidligere i sommer landet Thomas Kuch (66) og hans kone Marietta Kuch (72) på Gardermoen for å legge ut på norgesferie.

Der leide de seg en elektrisk bil, og hadde vel regnet med at en elbilferie i verdens antakelig mest velutviklede elbilnasjon ville gå temmelig problemfritt for seg.

Det ble ikke opplevelsen dette tyske ekteparet vendte hjem med.

Krøll fra starten av

Kuch jobber som elektroingeniør hjemme i Tyskland, mens Marietta var tannlege før hun pensjonerte seg. Fra før av hadde de sporadisk erfaring med elbil som lånebil fra Renault-verkstedet hjemme i Starnberg.

Da de besøkte et norsk vennepar i 2019, fikk de prøve Kia e-Soul og lot seg imponere over hvor godt tilrettelagt det var for elbil her.

Dette vekket lysten til å dra på elbilferie i Norge.

I 2023 var tiden inne. Planen var å leie en elbil på flyplassen og kjøre langs kysten ned til Sør-vestlandet og tilbake igjen.

Via nettsiden CarTrawler kom de frem til at en leieavtale med Hertz var gunstig. Her fikk de et tilbud om en Toyota bZ4X i seks dager.

Da de kom til skranken fikk de instruksjon om å bruke Elton-appen for lading, og at bilen ville være fulladet når de overtok den.

Leide elbil med langt under halvfullt batteri

Her startet problemene.

– Jeg sjekket ikke opp batteriprosenten i leiebilen før vi kjørte ut av parkeringshuset på flyplassen, forteller Thomas Kuch.

– Vårt neste planlagte stopp var Moss, hvor vi skulle ta fergen til Horten, så jeg ønsket ikke bekymringer over tomt batteri. Etter et par minutter la vi merke til at batteriet langt fra var fullt, men kun hadde 155 km rekkevidde igjen, utdyper han.

Elbil.no har flere ganger kontaktet Hertz og spurt om de vil kommentere denne saken. Vi har også spurt om selskapet opererer med en minsteprosent batteriet skal befinne seg på når de utleverer leie-elbiler til kunder.

Hertz har i sin Green Collection minst åtte ulike elbilmodeller leiekunder kan velge mellom, men vi kan ikke finne noe på nettsiden deres om hvor fullt batteriet skal være ved utlevering.

Vi har så langt ikke fått svar, men vil oppdatere denne artikkelen når vi eventuelt gjør det.

IKKE HELT I 100: Ekteparet Kuch fikk ikke helt den starten de var lovet da bilen ble utlevert med langt mindre strøm på batteriet enn lovet.

Dermed satte rekkeviddeangsten inn, og første ladestopp ble Esso Kløfta, bare 10 minutter inn i reisen.

Ekteparet Kuch sjekket bilen for instruksjoner om hurtiglading, men fant ingenting, og bilmanualen var på norsk.

Umiddelbar tilbakemelding

Derfor ble det en del prøving og feiling for å komme i gang. Thomas Kuch anslår at det tok 15 minutter før han fikk lagt inn kort i appen og fant ut av ladingen.

Mens de sto ved ladestasjonen og ventet på å fullføre sin første ladeøkt dukket det tilfeldigvis opp en delegasjon fra ladeselskapet:

– Midt i ladestoppet møtte vi en norsk representant fra Recharge som hadde med et dusin av japanske og britiske gjester på besøk. Han spurte hvorfor vi valgte Recharge, og jeg svarte fordi jeg ikke hadde annet å velge mellom. Jeg understreket at brukervennlighet burde være en større prioritet, og at å ikke tilby kortbetaling var uakseptabelt, sier han.

Forvirrende opplevelser

Manglende brukervennlighet var en gjennomgående opplevelse for ekteparet på deres norgestur.

De fikk fort lære at det ikke finnes noen universal-app for lading i Norge, samt at å betale med Vipps ikke er et alternativ uten norsk bankkonto.

Menysystemene bidro også til forvirring:

– På noen av ladestasjonene klarte jeg ikke bytte fra norsk til engelsk. Jeg fant for eksempel bare bokstavene NO i et hjørne, men jeg ble skeptisk til å trykke på den, da det for meg virker som et valg for å kansellere handlingen. Senere fant jeg ut at NO var forkortelsen for Norge eller «norsk». Det hadde vært enklere å symbolisere det med et flagg, foreslår Kuch.

«NO» CHARGING? Her ble de tyske turistene i tvil over hva som egentlig skjer om man trykker på knappen det står «NO» på.

Såkalt destinasjonslading, altså at man eksempelvis lader bilen der man overnatter, kan være en stor fordel når man ferierer med elbil.

Dette hadde også ekteparet Kuch merket seg, men det var kun Lindesnes Havhotell som tilbød dette under ferien deres.

Der fantes det imidlertid ikke instrukser for hvordan man skulle gå frem, men de fikk startet ladingen likevel.

Dessverre gikk heller ikke dette som planlagt:

– Ladesymbolet lyste i bilen, men over natten var batterinivået uforandret. Det betydde da at vi måtte ut og lete etter en ladestasjon på morgenen, istedenfor å bare kunne kjøre videre, sier Kuch.

Enda mer krøll til slutt

Etter hvert som de fikk mer erfaring med appene og hvilke selskap som de kunne bruke, fikk de senket skuldrene litt og kunne nyte mer av ferien sin.

Og da tiden var inne for å levere tilbake lånebilen, ga Thomas Kuch tilbakemelding til utleieselskapet om at bilen ble utlevert til dem med for lite strøm.

– Jeg nevnte til daglig leder hva som hadde skjedd, og han sa at i vårt tilfelle ville de ikke kreve noe ekstra for å fylle strøm ved innbytte.

– Da ble jeg veldig overrasket over å se at vi likevel fikk en faktura på lading. Men da jeg kontaktet Hertz i ettertid, fikk jeg heldigvis bekreftet at de 609 kronene de belastet meg for lading ville bli refundert, opplyser han.

UTLEIEBIL: Her er Marietta Kuch ved den elektriske Toyotaen som ble utleid fra Hertz.

Bedring i sikte

Det oppsto altså mange utfordringer for de ferske tyske elbilistene underveis.

Men forhåpentlig kan ekteparet glede seg over at neste gang de kommer til Norge, vil det være mange flere stasjoner som tar imot bankkortet:

At forbrukerne skal kunne betale for hurtiglading med kort har Norsk elbilforening kjempet for i årevis.

Likevel bør både ekteparet Kuch og andre elbilister – så vel utenlandske som norske – merke seg at dette påbudet i første omgang bare gjelder for nye ladestasjoner som oppføres etter første juli.

Lovendringen inneholder dessuten en klausul som åpner for at allerede bestilt utstyr kan benyttes – så elbilister har ingen absolutt garanti for at selv alle nye ladestasjoner vil ha kortbetalingsmuligheter – selv om de etableres de nærmeste månedene.

Lovkravet gjelder nemlig for alle ladere som bestilles fra og med 1. juli.

Tips oss! Her kan du sende elbil.no forslag til nyheter og saker. Send tips

Neste skritt på veien er at myndighetene sørger for at det blir obligatorisk med ettermontering av kortbetalingsterminaler på allerede eksisterende hurtigladere.

– Nå må myndighetene fortsette arbeidet slik at kortbetaling også blir påbudt på eksisterende hurtigladere innen utgangen av 2025, slik Stortinget har bedt om, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.