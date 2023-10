Test av Ford E-Transit: En STOR overraskelse

GJØR DØREN HØY: Vi har testet Ford E-Transit med og uten last. Se forskjellene i videoen over. Foto og video: Rune Nesheim / elbil.no

Dersom rekkevidden ikke er et problem i hverdagen, vil alt det andre fremstå som et eneste stort pluss.

Det er relativt sjelden vi tester varebiler og vi har aldri kjørt den mest populære av dem, Ford Transit.

Transit er kanskje den mest fleksible varebilen av dem alle. I dieselversjon kan du faktisk velge om du vil ha drift på forhjula, bakhjula eller alle fire.

MELLOMSTE: Testbilen har mellomste lengde og laveste tak, det vil si at den er nesten seks meter lang og drøyt to og en halv meter høy.

Ford E-Transit – oppsummert: Pluss Høy sittestilling, gode speil og 360-graders kamera

Komfortabel

Sterk Minus Har ikke frunk

Ikke tilgjengelig med firehjulsdrift

Begrenset rekkevidde

Stor eller kjempestor

Selv den elektriske versjonen gir deg mange valg:

Varebil: i tre lengder (L2, L3, L4) og to høyder (H2, H3). Den har totalvekt mellom 3,5 og 4,25 tonn, avhengig av hva den blir registrert som.

Varebil med dobbeltkabin: i to høyder (H2, H3) og har tillatt totalvekt mellom 3,9 og 4,25 tonn.

Chassis: der du kan bygge påbygg selv. Den leveres i to lengder (L3, L4) og laster fra 3,5 til 4,25 tonn.

Lengder og høyder L2=Medium akselavstand

L3=Lang akselavstand

L4=Lang akselavstand med ekstra lengde

H2=Medium tak

H3=Høyt tak

Testbilen

Vi kjører selvfølgelig den elektriske versjonen. Den fås med to motoralternativ, 135 kW (184 hk) og 430 Nm – eller den kraftigere med 198 kW (269 hk) og 430 Nm.

Vi kjører den sterkeste, men siden dreiemoment og WLTP-rekkevidde er den samme, er vi usikre på hvor my man faktisk merker av forskjellen.

HARDPLAST: Man sitter høyt i stoffseter og griper rundt et skinntrukket ratt. Hardplasten er dominerende, men det praktisk.

Vår bil er i alle fall kvikk, uten at vi kan avsløre noen 0-100-tid. Fartssperra i denne utgaven er nemlig satt til 95 km/t.

Sittestilling

Vår bil har elektrisk betjent førerstol med korsryggstøtte.

Dette er tilleggsutstyr og pakka inkluderer også flere kollisjonsputer, og koster 6.000 kroner ekstra.

Vi sitter godt og har en sjukt god oversikt fremover og over bilen. Vinduene går langt ned og vi har noen enorme speil som gir oversikt over bilen og bakparten

ELEKTRISK: Førerstolen er elektrisk justerbar med korsryggstøtte og armlener. Midtsetet kan gjøres om til en liten arbeidsbenk.

Vi har også en assistentpakke som inkluderer adaptiv cruise-kontroll, veikryssassistent, blindsonevarsling, LED-lys i bagasjerommet og utenfor bakdørene – og ikke minst 360 graders kamera.

Sammen med sittestillingen, blir den seks meter lange varebilen enklere å håndtere enn de fleste mellomstore SUV-er i dag, der du gjerne sitter kjempelavt med høye vinduskanter.

RIKELIG: Man har en omfattende kjørecomputer og tankmåleren synker i realistisk takt, slik at man ikke får superkort rekkeviddeindikasjon i oppoverbakkene og fullt påfyll ned igjen.

Passasjerene blir henvist til en flat benk og det finnes ikke Isofix-fester, så hvis knotten skal være med, må man finne andre løsninger.

Førerhytta

Ikke overraskende er hardplasten enerådende, med unntak av rattkringla. Dette er tross alt en praktisk varebil.

Men det er til gjengjeld drøssevis av steder å legge fra seg ting i. Over vinduet, på hele dashbordet, store lommer i dørene, et hanskerom og et stort rom under passasjerbenken.

Dekkreparasjonssett og slepekrok finner du i dørterskel og dør.

ROM: Hele dashbordet er nettopp et bord der du kan legge fra deg ting og lade duppedingser.

Lasterommet

Hvor mye du kan laste avhenger av førerkortet ditt og hva du registrerer bilen som.

I tillegg får man, sammenlignet med fossilvarianten, overstige totalvekten på 3.500 kilo til 4.250, som en kompensasjon for den økte vekta som skyldes batteriet.

LETTLASTET: Store dører og små hjulkasser gir lett innlasting.

Man kan kjøre testbilen med vanlig førerkort klasse B dersom man har hatt førerkortet i minimum to år.

Skyvedørene har en åpning på 130 cm. Det betyr at du kan laste en europall med langsiden inn (80×120 cm).

Skyvedørene slås ut 180 grader. Betaler du 400 kroner ekstra kan du vippe dem rundt til sideveggene, altså 245 grader. Sikkert kjekt hvis du må rygge inn på en trang losseplass.

SMART: Under passasjersetene er det også lagringsplass, for eksempel til ladekabelen.

Du kan også få et 2300 W strømuttak i bagasjerommet. Det koster deg 11.200 kroner.

Plassen bak i bilen er som en liten studentleilighet, 15 kubikk.

Bak rattet

Vi har så vidt nevnt oversikt og håndtering tidligere. E-Transit overrasker svært positivt:

Støynivået er lavt, og komforten er nesten sjokkerende bra tatt i betraktning av hva dette er.

LASTEROM: Under setene kan man oppbevare alt fra kjettinger til ladekabler.

Understellet gir god fjæringskomfort og gir samtidig presise kjøreegenskaper.

Med perfekt plassert makslast, merker vi knapt forskjell mellom tom og full bil. Og den er fortsatt kvikk.

Vi kan ikke tro annet enn at det må være en stor lettelse å gå fra fossilt til elektrisk, både med tanke på støy, komfort, kraft og enkelhet i forbindelse med giring.

OPPKOBLET: Transit er laget for yrkessjåfører, så man har oppdaterte kart og hotspot rundt bilen.

Positiv overgang

De få førerne jeg har snakket med i E-Transit og konkurrenten Iveco Daily Electric, sier overgangen til el har vært positiv.

De kjører ruter der de ikke trenger å lade i løpet av en arbeidsdag.

Til og med vinterkjøringen oppleves bedre, får vi høre, på grunn av mer vekt på drivhjula og bedre ESP-system.

I TRAPPA: Under gulvet i førerhuset finner man dekkreparasjons-settet.

E-Transit har kjøreprogrammene Normal, Vinter og Eco.

Eco-programmet struper effekten under akselerasjon, samt toppfarta, dersom du ikke har fartssperre, som i denne testbilen.

Vinterprogrammet gir deg roligere igangsetting.

KNAPPER: Man har volum på knapper, kjøreprogram, kamera og parkeringshjelp lett tilgjengelig.

Men noe man kunne ønsket seg hos alle Fords modeller, er en viss motstand i girhjulet når den skal i Park.

For når man skal manøvrere frem og tilbake, havner man alltid først i P før man vrir den tilbake til revers.

Det beste hadde naturligvis vært en stilk ved rattet, som stadig flere har begynt med.

Rekkevidde

Ford oppgir 317 kilometers rekkevidde, og displayet viser det både med en gammeldags tankmåler, som er overraskende lite ladeangstfremkallende, samt en digital visning av rekkevidde.

Om du ønsker batteriprosenten, må du inn på lademenyen.

Ford er ærlige med rekkevidden og har en god kalkulator på nettsiden der du kan legge inn alt fra motorvei til bykjøring, temperatur etc.

Full spiker på vinteren gir en antydet rekkevidde på 15 mil.

NESTEN 60: Ford har brukt Transit-navnet siden 1953 (Taunus Transit) men oppsto som egen modell i 1965.

For det meste ser vi 29 kWt per 100 kilometer som et snitt på bilen. Da med mye motorvei.

Som en kuriositet, havnet forbruket på lave 20 da vi lå bak en lastebil med den adaptive cruisecontrolen på nærmeste innstilling. Strekningen var 20 km.

Med tomt og fullt lass

Det er sommertemperatur og tørt når vi kjører vår dedikerte testrunde for varebil.

På forbrukstabellen under ser du første etappe med motorveikjøring, så opp og ned Hanekleiva, før resten av testrunden foregikk i noenlunde flatt terreng.

Man ser tydelig hva 1.860 kilo last gjør med forbruket – eller ikke gjør.

Ikke overraskende ser man et høyere forbruk på motorvei og i oppoverbakker, men samtidig bedre gjenvinning nedover. Under 80 km/ er forbruket tilnærmet likt på de to turene.

Lading

Arbeidsgiveren er ikke tjent med å ha en ansatt eller to hengende for lenge ved hurtigladerne.

Derfor er det skuffende med maks ladehastighet på 115 kW.

Det høyeste vi opplevde var 90 kW, men den lader i hvert fall over 70 kW helt til den passerer 80 prosent på batteriet.

Men når batteriet ikke er større enn 68 kWt netto / 75 kWt brutto, synes vi det er lenge å vente 56 minutter på å gå fra 1-90 prosent.

Det skal sies at om du lader fra 10-70 prosent reduseres tiden til 28 minutter, men det er lenge det også.

På hjemmelader kan du lade med 11 kW. Da er den ladet fra tom til full på sju timer.

Kartlegg behov

E-Transit forutsetter at du kartlegger behovene dine før innkjøp.

Nyttelasten er høy, for man får kompensert 750 kg på grunn av drivlinja, men rekkevidden kan bli kort dersom man kjører mye motorvei.

Men Ford har flåte-appen FordPass Pro. Med denne får du lett tilgang til opptil fem biler i en flåte.

I appen kan du følge med på bilens tekniske tilstand, hvor bilen er, hvor mye strøm det er på den og om det er noen som forsøker å bryte seg inn i den.

Du kan også fjernlåse eller åpne lasterom eller førerhytte. Og du kan fjernstarte bilen, og den gir deg wi-fi hotspot som du kan koble opp inntil 10 enheter til rundt bilen.

Appen lagrer gjennomsnittlig strømforbruk, sender oppdatert trafikkinformasjon og har et eget Pro-kart for å finne verksted og ladestasjoner.

Den har også loggbok som lar deg logge turer.

DE STØRSTE: Transit tilhører den såkalte totonnsklassen, altså de største varebilene. Ford har også Transit Currier, Transit Connect og Transit Custom, så de dekker alle størrelser.

Konklusjon

Som sagt kjører vi lite varebil og skal være forsiktige med å mene noe veldig bastant om E-Transit. Men Ford har eid markedet siden 1965 og produserer trolig det kundene etterspør.

Vi er i hvert fall svært positivt overrasket.