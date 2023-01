Parkering for elbil

Rekkevidde-målestokken WLTP for nybegynnere: Hva er WLTP og hvordan måles det?

LAB: Alle biler testes etter nøyaktig samme syklus for å få sammenlignbare resultater. Sjekk selve syklusen lenger ned i saken. Foto: ACEA

WLTP er noe man stadig vekk hører om. Men hva er det egentlig, og hvordan kommer man frem til det?

Den gamle målestokken New European Driving Cycle (NEDC), ble designet på 1980-tallet og sist redigert i 1997. Men på grunn av utviklingen i teknologi, kjøreforhold og kjøremønster, ble feilmarginene svært store på slutten.

Derfor utviklet EU en ny målestokk for alle kjøretøy.

Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, bedre kjent som WLTP, trådte i kraft september 2017 – og ble brukt side om side med NEDC i en overgangsperiode frem til 2019.

Også WLTP er altså en målestokk, er ment for å kunne gi et mer presist estimat for bilens forventede energibruk.

Slik måles WLTP

Nå er det bare WLTP som gjelder i Europa, der bilindustrien har vært med å utvikle den nye målemetoden.

Laboratorietester måler drivstofforbruk og CO 2 -utslipp til et kjøretøy enten det er en elbil, ladbar hybrid eller fossilbil.

Mens den gamle NEDC-testen bestemte testverdier basert på en teoretisk kjøreprofil, ble WLTP-syklusen utviklet ved å bruke data fra virkelige kjøreforhold. Disse blir samlet inn fra hele verden.

I USA gjelder fortsatt Environmental Protection Agency (EPA) og Kina har sin egen China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC).

Kjøretøy inndeles i tre klasser

Klasseinndelingen beregnes etter effekt/vekt, og avgjør hvilken syklus kjøretøyet skal testes i:

Klasse 1 : De svakeste kjøretøyene (mopeder, transport, etc.)

: De svakeste kjøretøyene (mopeder, transport, etc.) Klasse 2 : Blant annet varebiler

: Blant annet varebiler Klasse 3: De fleste andre biler

Klasse 3 Klasse 3 er delt inn i fire kjøresykluser. Disse skal simulere kjøring i byer, forsteder, riksveier og motorveier, der de to første scenarioene er vektet 52 prosent. Syklusen ser du under: Lav fart opp til 56,6 km/t

Medium, opp til 76,6 km/t

Høy, opp til 97,4 km/t

Ekstra høy, opp til 131,3 km/t

Klasse 2 Klasse 2 har bare tre sykluser. Dersom bilen har toppfart under 90 km/t, blir høyfartssyklusen erstattet med nok en syklus i lav hastighet. Lav fart opp til 56,6 km/t

Medium, opp til 76,6 km/t

Høy, opp til 97,4 km/t

Klasse 1 Denne er kun for svake kjøretøy med lav hastighet, og testes bare i lav og medium hastighet. Er toppfarten under 70 km/t, kjøres lavhastighetssyklusen to ganger. Lav fart opp til 56,6 km/t

Medium, opp til 76,6 km/t

PÅ VEIEN: I tillegg til test i laboratorium, kjøres bilene en runde på landevei for å sjekke at avvikene i toleranse ikke blir unaturlig store. Foto: Volkswagen

Hvordan testes en elbil?



Alle elbiler som testes i en WLTP-test blir først ladet helt opp. Deretter gjøres testene, før bilen igjen lades helt opp.

Under denne siste ladesekvensen blir det målt hvor mye energi som trekkes fra laderen.

Det er med andre ord brutto mengde energi som er trukket fra kontakten som legges til grunn for forbruket, ikke netto energi som er overført til batteriet. For her kan det nemlig være et betydelig gap.

Denne «tapte» energien, differansen mellom det som trekkes fra laderen og det som havner i batteriet, har blant annet gått med til å klargjøre batteriet ved enten å varme eller kjøle det til best mulige ladeforhold, samt energi til andre strømforbrukere du måtte ha i bruk under lading.

På veien i allslags vær

For fossilbiler kjøres også en test under reelle kjøreforhold, for NOx og andre partikkelutslipp, som er en viktig årsak til luftforurensning.

Denne prosedyren kalles Real Drive Emissions-test (RDE) og verifiserer at lovgivende grenser for forurensninger ikke overskrides under reell bruk. RDE erstatter ikke laboratorietesten, men utfyller den.

Under RDE testes kjøretøyet under forskjellige kjøreforhold som inkluderer forskjellige høyder, temperaturer, ekstra nyttelast, oppover- og nedoverbakkekjøring, veier med lave og høye fartsgrenser.

Man har ikke kontroll på vindstyrke og retning, noe som kan gi endringer i de målte utslippene fra laboratorietester.

Avansert utstyr

Bilen er utstyrt med et bærbart utslippsmålingssystem (PEMS) som overvåker forurensninger og CO2-verdier i sanntid.

PEMS inneholder kompleks instrumentering som inkludereravanserte gassanalysatorer, eksosgass-strømmålere, en integrert værstasjon, GPS og tilkobling til nettverket.

Dataene analyseres for å verifisere de ytre forholdene under testene og at bilen holder seg innenfor de oppgitte verdiene innenfor toleransene.

Norsk elbilforening tester også forbruk. Sjekk vår taste testrute. Resultatene kan du se i hver eneste biltest. Sjekk lenkene under.