Prisreduksjon på Ford F-150 Lightning – gjelder også for dem som allerede har kjøpt bilen: Blir 126.000 kroner billigere i Norge

PRISREDUKSJON: Den nye 5-seters elektriske pickupen Ford F-150 Lightning og administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Lavere kostnader er den offisielle begrunnelsen for den nokså kraftige prisreduksjonen på Fords svære elektriske pickup.

Som følge av en betydelig reduksjon i produksjons- og ombyggingskostnadene, setter Ford Motor Norge ned veiledende pris på F-150 Lightning med hele 126 000 kroner.

Det kommer frem i en pressemelding fra Ford Motor Norge i dag.

Her meldes det at varianten som selges i Norge, Lariat Launch Edititon i fargen Antimatter Blue Metallic, får en prisreduksjon på 126.000 kroner.

Den veiledende prisen er redusert fra 1.186.000 kroner til 1.060.000 kroner – altså fortsatt en kraftig pris, men så er det også en særdeles kraftig bil – på alle måter.

– Effektivisert ombygging og fått kostnadsoversikt

Administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, sier følgende i forbindelse med dagens gladnyhet fra bilprodusenten:

– Et svært viktig element for å tilby våre kunder sikre og forskriftsmessige biler er ombyggingen av F-150 Lightning til europeiske spesifikasjoner. Denne ombyggingen gjøres i Tyskland for alle F-150 Lightning solgt gjennom Ford Motor Norge, og er en forutsetning for å kunne tilby fem års europeisk fabrikkgaranti.

– Vi har nå effektivisert denne ombyggingen og fått oversikt over alle kostnader. Sammen med oppdaterte produksjonskostnader ved fabrikken i USA gjør dette at vi nå kan tilby norske kunder en enda bedre pris på vår store 5-seters helelektriske pickup. Dette er en fantastisk nyhet både for de som allerede har bestilt, og for de mange som går med en drøm om å kjøpe denne bilen, fortsetter Ford-sjefen i Norge.

– Som vi har signalisert fra vi åpnet for bestilling i april 2023, har det vært usikkerhet knyttet til kostnadene for å konvertere F-150 Lightning til europeiske standarder. Når det nå viser seg at disse og andre kostnader faktisk er lavere enn estimert, er dette noe vi ønsker skal komme kundene til gode, sier Berg.

Prisreduksjonen får tilbakevirkende kraft

Prisreduksjonen gjelder også de som allerede har kjøpt og betalt for bilen.

Fords første F-150 Lightning i Norge ble overlevert den første kunden i midten av februar.

Nå har den første store leveransen av ombygde F-150 Lightning ankommet Norge, og skal vises til Statens Vegvesen før bilene sendes ut til forhandlere og kunder.

Dette inkluderer demobiler til de fleste Ford-forhandlerne, slik at interesserte i løpet av kort tid kan prøvekjøre bilen grundig før man beslutter å kjøpe.

Deretter forventes jevnlige leveranser utover de neste månedene – til glede for dem som allerede har bestilt og nye kunder.

Og etter dagens prisreduksjon kan det kanskje bli noen flere av dem – eller hva tror du?