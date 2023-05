"Overveldende" interesse for F-150 Ligthning: Slik joikes Fords el-pickup inn i Norge

PLANMESSIG: Full fres i leiren under lanseringen av Fords pickup for et par uker siden. Nå forteller Ford hvordan det har gått så lang. På en måte … Foto: Ford Motor Norge

Før lyn-pickupen ble lansert i Norge, dro Ford-folk kjerra til fjells og filmet den i snølandskapet. Lanseringsfilm-musikken? En norsk-samisk Eurovision-joik fra 2019.

Mye er blitt skrevet om Fords F-150 Lightning, som nokså overraskende ble lansert med brask, bram og (fordundre oss) kor på Grefsenkollen i/over Oslo for et par uker siden.

Også av elbil.no, som nærmest liverapporterte fra åstedet:

«Stort» både i Norge og internasjonalt

Antakelig i håp om å holde denne hete poteten varm så lenge som mulig, har Ford i dag sendt ut en slags statusrapport så langt.

Her meldes det om en «overveldende norsk interesse» for den svære og – vil nok mange si – svindyre elektriske pickupen.

– Interessen for å få denne pickupen til Norge før vi lanserte, er større enn jeg noensinne har opplevd i løpet av mine 25 år i Ford. Knappe to uker etter at vi åpnet for å kjøpe den, er denne følelsen enda sterkere. Dette er stort – både her i Norge, men også internasjonalt, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Dog uten å komme med et eneste siffer som kan tallfeste nordmenns angivelig eventyrlige interesse for bilen som mer enn 200.000 amerikanere skal ha bestilt.

Bilen er ifølge Ford fremdeles tilgjengelig i et begrenset antall for norske kunder – som særegent nok må søke om å kjøpe den – noe Ford har høstet en del kritikk og syrlige kommentarer for de siste par ukene

Kan bli billigere

Den veiledende prisen på utgaven som først vil ankomme nordmennene som angivelig har bestilt den – den såkalte Lariat Launch Edition – er på mildt sagt saftige 1.183.000 kroner.

Samtidig har Ford Motor Norge varslet at prisene kan gå noe ned når de har full oversikt over kostnadene med å konvertere bilen til norske standarder.

Dette vil kunden få avklart før de skriver endelig kontrakt, ifølge Ford.

Lanseringen i Norge skapte visstnok mye omtale i markeder over hele verden, men ingenting slår ifølge den norske Ford-direktøren oppmerksomheten den så langt har fått fra norske kunder:

– Vi har i første omgang fått et begrenset antall F-150 Lightning for salg i Norge, og med det tempoet vi har hatt i antall interessenter som har meldt seg, så vurderer vi hele tiden når vi må stoppe å ta imot henvendelser. Det er imidlertid fortsatt mulig å søke – men er du interessert må du være rask, frister Per Gunnar Berg.

Rask som et visst lyn, si!

Det er nesten så man hører ham si: «Vi har så stor pågang at vi nesten ikke har tid til å ta telefonen, men du må gjerne ringe likevel!»

Man kunne mistenke mannen for å være bilselger.

Filmet på Golsfjellet og på Norefjell

Lanseringsfilmen til Fords elektriske lyn-lastebil ble innspilt på Norefjell og Golsfjellet mens snødriven sto til alle kanter.

Den kan du se her:

Om musikken vekker lyse og/eller traumatiserende minner, får være opp til leserne å avgjøre, men det er i hvert fall Melodi Grand Prix-slageren Keiino og deres «Spirit in the Sky», som var Norges Eurovision-bidrag i 2019, som joiker Fords elpickup inn på de norske viddene i videoen over.

På Ford Motor Norges visning av samme film er for øvrig kommentarfunksjonen slått av.

Det ble sågar laget en bakomfilm rundt innspillingen av reklamefilmen, som vi også, rause som vi er, lar deg se her – hvis du vil:

Selv foretrekker vi vel filmen vi selv lagde under lanseringsdagen i Oslo, men vi er kanskje inhabile …

Du kan uansett se den her – og dømme selv (men vi lover at den er garantert Keiino-fri):