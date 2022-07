Stort forskningsprosjekt: Ford tester ut robot­ladestasjon

Jobber med å helautomatisere ladeprosessen.

Ford har utviklet en prototype på en robotladestasjon hvor føreren ikke trenger å gå ut av bilen for å plugge i kabelen. Ladingen startes fra mobiltelefon og en robotarm sørger for resten.

På sikt kan teknologien, i kombinasjon med selvkjørende biler, gjøre at ladeprosessen kan bli helautomatisk, skriver Ford i en pressemelding.

Selv om det å lade en elbil blir sett på som en enkel oppgave for de fleste, kan det være en utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mobilitetsutfordringer og eldre.

Robotladestasjonen Ford nå tester, er en del av et større forskningsprosjekt som skal utvikle automatiske ladeløsninger for elektriske biler og fullautomatisert lading for selvkjørende biler.

– Vårt mål er at alle skal kunne forflytte seg fritt rundt. Akkurat nå er det å fylle opp en bensin-/dieselbil eller lade opp en elektrisk bil en utfordring for noen sjåfører. Med robotladestasjonen blir dette enklere, sier forskningsingeniør hos Ford Europas Research and Innovation Center, Birger Fricke.

– Trenger ikke være avhengig av andre

Når robotladestasjonen blir aktivert, åpner det seg et deksel og ladarmen finner selv veien til ladekontakten på bilen ved hjelp av et lite kamera.

Via FordPass-appen kan deltagerne i pilotprosjektet overvåke ladestatusen. Når ladingen avsluttes, kobler den fra bilen og går tilbake til utgangsposisjonen.

Ford har lagt ved en video som viser hvordan teknologien fungerer. Du kan se den i vinduet under.

– Jeg stoppet å fylle opp tanken på bilen min for flere år siden. Det gjør ektemannen min for meg. Det ble rett og slett for krevende. Med robotladestasjonen trenger jeg i fremtiden ikke lenger være avhengig av andre for å få gjort dette, sier Angela Aben.

Hun jobber med kommunikasjon i Ford Europa og er rullestolbruker.

Robotladestasjonen, som er spesialutviklet ved universitetet i Dortmund i Tyskland, kan også installeres både på handikapplasser, parkeringshus og i private hjem. Teknologien kan også støtte raskere lading av elbiler i fremtiden.

Kan sende bil uten sjåfør for å lade

Etterhvert kan hele ladeprosessen bli automatisert, med minimal eller ingen involvering fra føreren. Eieren sender simpelthen sin selvkjørende bil til ladestasjonen, for så å kalle den tilbake når ladingen er fullført.

Forskningsprosjektet er en del av Fords elektrifiseringsplan. Et oppfølgingsprosjekt med hurtigladenettverket Ionity skal se på hvordan robotladestasjonen kan forbedres ytterligere.

Fords raskt voksende «Blue Oval Charging Network» gir allerede kunder tilgang til mer enn 300 000 ladere i hele Europa. For å hjelpe førerne med å finne ladestasjoner og betale for ladingen, kan Ford Charge Assist nås ved bruk av berøringsskjermen i biler med Ford SYNC 4 infotainment-system.

Ikke først ute

Ford er forøvrig ikke alene om å utvikle automatiserte ladeløsninger. Tesla har tidligere vært innom lignende løsninger, mens kinesiske Nio tilbyr automatiserte batteribytter. Du kan se hvordan det fungerer i denne videoen:

En annen løsning er induksjonslading via laddematter i bakken. Det amerikanske selskapet Momentum Dynamics har testet ut denne teknologien i elbilhovedstaden Oslo.

Systemet er i prinsippet veldig enkelt og kan sammenlignes med hvordan mobiltelefonen lades i nyere biler. Her skjer det bare med mye mer effekt.

Vi snakker om elektromagnetiske bølger mellom to metallplater. Den ene er gravd ned i bakken og forsynes med strøm fra en trafostasjon som står på fortauet. En tilsvarende plate er plassert under bilen.

Man kjører ganske enkelt frem til parkeringsplassen ved hjelp av parkeringskameraene på bilen, slik at platene står over hverandre. I det øyeblikket du trykker på håndbrekksknappen starter bilen å lade.