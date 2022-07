Kan ta inntil 75 kilo: Ford Mustang Mach-E godkjent for taklast

LASTER OPP HESTEN: Med 75 kilo på taket og mulighet til å trekke 1000 kilo på hengerfestet, åpner det seg nye bruksmuligheter for Fords populære elbil, Mustang Mach-E.

En av Norges mest solgte elbiler får etterlengtet oppgradering.

Siden lanseringen i Norge første kvartal 2021, er det registrert over 8000 eksemplarer av Ford Mustang Mach-E på norske skilter. Det gjør den til en av de aller mest populære elbilene her i landet.

Nå er alle varianter av bilen godkjent for taklast, både de som allerede er registrert og de som blir produsert fremover.

Dette skjer vel to måneder etter at Mustang Mach-E også har fått økt den tillatte tilhengervekten på flere varianter – til 1000 kg.

– Vi vet at mange har ønsket å ha taklast på sin Mustang Mach-E, til bruk for alt fra skiboks, skistativ til annet fritidsutstyr som kajakker og sykler. Derfor har vi jobbet hardt for å få den godkjent for taklast, og er veldig glade for å kunne meddele at vi nå har lyktes med dette, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Kan ta inntil 75 kilo på taket

Godkjenningen for taklast gjelder som nevnt for alle varianter av Mustang Mach-E, men den tillatte vekten er avhengig av om bilen er utstyrt med panoramatak:

Mustang Mach-E uten panoramatak kan ta maks 75 kilo.

Mustang Mach-E med panoramatak kan ta maks 65 kilo.

– Det betyr at om du har en skiboks som veier rundt 30 kilo kan du i en Mustang Mach-E uten panoramatak ha med deg over 40 kilo med feriebagasje, ski eller annet oppi den. Det er også mer enn tilstrekkelig for frakt av både sykler, kajakker og annet på taket, sier Berg.

Krever ingen fysiske endringer på bilen

Godkjenningen krever ingen fysiske endringer på bilen, men for å sikre riktig dokumentasjon vil den digitale instruksjonsboken i bilens SYNC4 infotainmentsystem oppdateres med tekst som bekrefter at bilen er godkjent for taklast. Oppdateringen vil skje gjennom en fremtidig Ford Power-Up OTA (over the air)-oppdatering.

Kunder som ønsker å frakte noe på taket før instruksjonsboken er oppdatert, kan ta kontakt med sin forhandler som kostnadsfritt vil utstede fysisk dokumentasjon for godkjent taklast.

I starten av mai i år ble tilhengervekten på Mustang Mach-E økt fra 750 til 1000 kilo på flere av variantene. Biler produsert fra 5. mai 2022 – som omfattes av endringen – vil automatisk være godkjent for 1000 kilo tilhengervekt.

Omfattede biler produsert tidligere vil kunne oppdateres gjennom et besøk hos Statens Vegvesen. De aktuelle kundene vil bli direkte informert fra Ford Motor Norge om prosessen.

Rammet av flere feil

Siden de første Mustang Mach-E ankom Norge og til og med 10. juli i år har det blitt registrert 8267 Mustang Mach-E i Norge ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Lanseringen av den populære bilen har imidlertid ikke vært knirkefri. Den har vært belemret med endel feil, som har ført til tilbakekallinger og behov for oppdateringer.

Senest for en måned siden ble utleveringene av bilen pauset på grunn av en sikkerhetsfeil knyttet til fare for overoppheting av bilens batterikontakter. Du kan lese mer om dette i saken under.

