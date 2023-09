Parkering for elbil

Nye bilder og detaljer om Mustang Mach-E Rally: Fords første rally-inspirerte elbil

HER GÅR’E UNNA, GUNNAR: Rally-utgaven av Mustang Mach-E skal levere 880 Nm og opptil 487 mustang-hestekrefter. Alle foto: Ford

Her viser bilprodusenten med lange rallytradisjoner sin første rallyutgave av en elbilmodell – nå også uten kamuflasje.

Ford ønsker åpenbart å forlenge livet til den ikke spesielt gamle travhesten Mustang Mach-E.

Med en tilpasset drivlinje hentet fra det tidligere supplementet til Mustang-rekken, Mach-E GT, skal den kommende rallyutgaven av Mustangen levere 880 Nm og opptil 487 HK.

Rallyversjonen blir tilgjengelig for bestilling tidlig i 2024, opplyser Ford – og det er selvsagt ikke primært rallyfolket de frir til her, men alle som har sans for litt ekstra futt og fart.

Og som selvsagt har en svakhet for racingstriper og – ingen spoiler alert – spoilere …

Tilpasset drivlinje

Rallyutgaven kommer med en tilpasset versjon av drivlinjen til råtassen Mustang Mach-E GT – med to elmotorer og firehjulstrekk.

Bilen er utstyrt med 91 kWt utnyttbar batterikapasitet – og kommer med hvite 19 tommers rallyinspirerte lettmetallfelger, som er skodd med 235/55 R19 Michelin CrossClimate2-dekk.

For bedre å tåle grus og annet underlag, har Mustang Mach-E Rally fått ekstra beskyttelse for elmotoren foran og bak.

Beskyttelsesfolie til dører og hjulbuer samt skvettlapper er også tilgjengelig for å unngå at lakken skal bli skadet.

Mach-E Rally er også den første Forden som kommer med deres RallySport Drive Mode. Dette er et system er utformet for kjøring på lukkede rally-løyper.

Det tilpasser elbilens elektroniske kontrollsystemer for å tillate større sladder, en mer lineær gassrespons for bedre kontroll og aggressiv demping for bedre håndtering i svinger.

Ford mener at dette kjøremoduset i kombinasjon med de nye dekkene gjør at bilen yter maksimalt på snø og andre glatte underlag.

Fikse fjæringer og hevet understell

– Kombinasjonen av et rallytilpasset understell, to elektriske motorer og råtøff styling gjør Mustang Mach-E Rally til en helt særegen performance-bil. Den vil garantert begeistre kundene, skryter Donna Dickson, sjefsingeniør for Mustang Mach-E i en pressemelding fra Ford.

Etter å ha hatt en global førstegangsvisning på Goodwood Festival of Speed tidligere i år, ble elbilen for første gang vist frem uten kamuflasje på IAA Mobilty, den internasjonale bilutstillingen i München i Tyskland.

Nye Mach-E Rally har fått et understell som er hevet 20 millimeter sammenlignet med Mustang Mach-E GT.

Den er også utstyrt med spesialtilpassede fjæringer, avanserte MagneRide-dempere og 385 millimeter bremseskiver foran med rødmalte Brembo-merkede kalipere.

Under kan du se bilen in action i en skrytevideo fra Ford.