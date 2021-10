Prøvekjørt Ford Mustang Mach-E GT Performance: GT er akkurat det Mustang trengte

MUSTANG GT: Med kule styling-detaljer, fullpakket med utstyr og ikke minst 487 hestekrefter under skallet, er Ford Mustang Mach-E GT Performance verdt prishoppet i forhold til standardutgaven.

Roy Gundersen, nå kan du endelig pensjonere Lillegul! Her er nemlig bilen du kan bruke i den neste Børning-filmen.

Lillegul er Norges mest kjente filmbil etter Il Tempo Gigante. (Pelle politibil får ha oss unnskyldt.)

Det er altså en 54 år gammel Ford Mustang Fastback, som er herjet med etter alle kunstens regler i alle «Børning»-filmene – Norges største kino-suksess etter nettopp «Flåklypa Grand Prix».

KLAR-FERDIG-KJØR: Roy Gundersen (Anders Baasmo Christiansen) har hatt stor suksess med å ratte en 67-modell Mustang i de tre populære «Børning»-filmene. Foto: SF Studios

5.300 solgte

Mange rynket på nesa og mistet cowboy-hatten i vanvare da Ford lanserte Mustang Mach-e. Legenden skulle bli elektrisk?!

Veien dit har både vært fylt av suksess – dog med noen kjepper i hjulene.

For selv om nordmenn har lagt sin elsk på den elektriske hesten og kjøpt den i 5.300 eksemplarer, har det vært noe rufs på veien. Det startet med software-problematikk, og enkelte eiere som skulle nyte Norge på sitt vakreste ned til Geiranger, opplevde at bilene regelrett stoppet som et sta esel på grunn av overivrig regenerering.

Dette skal nå være tatt hånd om ved hjelp av folk med litt mer enn artium i EDB.

Så kom den svenske såkalte elg-testen, hvor Mustang fikk stryk fordi den er litt for glad i å slenge på rumpa.

Nå er GT-utgaven på plass. Det betyr ganske enkelt mange flere hestekrefter og ikke minst kulere styling. Så hva skjer med kjøreegenskapene da?

Lekent med 467 hester

Med 487 hester og hele 860 Nm logrer den vel så lett med halen, selv om den er utstyrt med 245/45 R20 Pirelli-dekk og senket med 1,7 cm i forhold til standardutgaven. Bakkeklaringen er dermed 13 cm.

Firehjulstrekket er justert fra 50:50-fordeling til nærmere 40:60, noe som også gir den en karakteristikk av å være mer bakhjulsdreven.

385 millimeters ventilerte Brembo-bremser foran og ditto røde kalipere sørger i hvert fall for skikkelig skrubb. Heldigvis.

Det trengs. For dette går virkelig unna. Mach-E GT har nemlig kraftressurser som ikke bare gjør den morsom, men det står også i stil med et kult ytre. Og ikke minst navnet.

LEKRERE: Man får litt ekstra pynt i GT-utgaven. Innpregete GT-logoer i midtarmlenet og seter, samt semsket materiale i dashbord og i dørsidene gir en mer eksklusiv følelse.

Men tro ikke at den er en villstyring som må holdes i tømmene. For den behøver ikke å by på galopp om du sitter i sulkyen.

Det beste av alt er at det ikke har gått på bekostning av de generelle bruksegenskapene. Firehjulstrekk er på plass, bagasjerommene inkludert frunken foran er like store som i den ordinære bilen – og den kan fortsatt dra hageavfallet på 750 kilo bakpå kroken.

GT gir deg altså bare mye mer. Faktisk i begge retninger av skalaen. For det er ikke bare mer power og finslipte kjøreegenskaper du får når du har funnet fram tungfoten og fått horn i panna.

Den oppfører seg svært så sivilisert når den bare skal strekke ut på transportetappene, også. Mustang er svært så stillegående selv i høy fart, og den kan ris inn i solnedgangen som en lugn fjording, om du vil.

GAMMEL: Lillegul – kjent fra «Børning» – er en 67-modell Ford Mustang Fastback. Foto: SF Studios

NY: Ford Mustang Mach-E GT er den morsomme og moderne Mustangen.

På kroatiske krøtterstier merker vi at den fortsatt stepper litt. Mustang Mach-E er komfortabel til tusen når veien er slett som et parkettgolv, men i det øyeblikket den møter på litt uvørent underlag, går den og småhopper øverst i fjæringsveien.

Samme opplevelse får vi i GT-utgaven, også.

Justerbare dempere betyr mye

Men:

GT-utgaven er likevel bedre enn originalen på dette området. Årsaken skyldes de adaptive MagneRide-demperne, som kan justeres i flere trinn.

Ved hjelp av enkle knappetrykk kan bilen forandres fra den snilleste ponni til en varmblods hingst som er i ferd med å løfte seg på tre bak hoppa.

«Whisper» er hestehvisker-programmet som gjør GT til en soft landeveisrytter. Da har du faktisk mer komfortabel fjæring enn standard-utgaven noen gang kan gi.

«Active» trimmer det hele opp og er nok programmet du vil velge til daglig.

Det er til og med lagt inn litt motorlyd. Det er heldigvis langt unna de 128 decibelene Lillegul gir fra seg av leven. Men innvendig kan man høre litt ekstra god brumming. Dette er faktisk noe av den beste «fake» motorlyden vi har hørt fra en bil.

385 millimeters ventilerte Brembo-bremser foran.

Så begynner det å skje ting: For ellers på skalaen finner vi programmet «Untamed», utemmet altså, som gjør bilen klar for hugg. Da strammes fjæringen enda et hakk, styringen og voltpedalen blir mer direkte – og brummelyden øker.

Og er du riktig gæren, finnes det enda et valg: «Untamed Plus». Da kan du også skru av ESP-systemet om du har vasskjemt håret, fått på deg kjørehanskene og vil leke Roy Gundersen i race til Nordkapp eller Nürburgring.

En egen boost-funksjon gir for øvrig maks power i fem sekunder.

Vogna gjør unna 0-100 km/t på 3,7 sekunder. (Det er for øvrig likt med Tesla Model Y i performance-utgave.)

Standard Mach-E i Long Range-utgave med AWD gjør sprinten på 5,1, så her snakker vi virkelig forskjell.

Får bedre rekkevidde

GT skal greie 500 km (WLTP) fra den 88 kWt store batteripakka (netto).

– Men allerede til våren kommer det en trådløs oppdatering som skal gi 91 kWt fra bruttoen på 99 kWt, opplyser product manager Stefan Tinnemann.

UNIKE GT-FARGER: Vil du ha Grabber Blue eller Cyber Orange? Vi holder en solid knapp på sistnevnte.

46.000 ekstra for GT

Prisforskjellen i forhold den mest solgte Mustang Mach-E-utgaven (Long Range AWD) er heller ikke avskrekkende. 75 prosent av kjøperne har nemlig valgt en fullutstyrt utgave av den og punget ut 589.000 kroner. Legger du på ytterligere 46.000 kroner, får du altså GT.

Det betyr i klartekst at for de pengene får du en ekte varmblods-hingst. En enda mer dynamisk bil med alt tilgjengelig utstyr (med unntak av panoramatak som koster 12.500 kroner ekstra). En bil som har den rette utstrålingen og stylingen, lakkerte hjulbuer, røde Brembo bremsekalipere, B&O lydanlegg med 10 høyttalere, 360 graders kamera, bedre og mer komfortable seter, justerbar demping – og de praktiske egenskapene som følger med standardmodellen.

Og ikke minst: Den har myye mer gamp.

Men fremfor alt får du en vaskeekte Mustang.

Slik den skal være.

Etter Gundersen-metoden.

Tekniske spesifikasjoner

