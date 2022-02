Ti år med endring i Bergen: Fra europarekord i luftforurensing til verdensrekord i elbil

GLAD FOR VERDENSREKORD: Christine Ødegaard, nestleder i Hordaland elbilforening, gleder seg i kjent, bergenspatriotisk stil over at vestlandshovedstaden har gått fra tung luftforurensing til langt bedre luftkvalitet, samtidig som byen troner på toppen over verdens storbyer i elbilandel.

For 10 år siden satte Bergen europarekord i luftforurensing. I dag har lufta blitt renere, og byen setter en hyggeligere rekord: Bergen er den storbyen i verden som har flest elbiler.

– Ingen storby i verden har så mange elbiler som Bergen, jubler Christine Ødegaard, nestleder i Hordaland elbilforening.

– Dette er en gledens dag for vestlendinger og elbilentusiaster, fortsetter hun.

30 prosent elbiler

Hele 30 prosent av bilene på veiene i Bergen er elbiler. Byen troner dermed på toppen av statistikken både nasjonalt og internasjonalt.

Rett bak Bergen ligger Oslo med en elbilandel på 28 prosent, mens Trondheim, Stavanger og Tromsø ligger lenger bak.

– Det er alltid moro for bergensere å slå Oslo, legger Ødegaard til.

INGEN GRUNN TIL SPØRSMÅLSTEGN: Nå er det et faktum, Bergen er den storbyen i verden med flest elbiler.

Fra «giftby» til elbilhovedstad

Vinteren 2010 var krisetiltak, giftlokk, parkeringsforbud og datokjøring vanlige begreper i bergensernes hverdag.

Nå er det lenger mellom dagene hvor luftforurensingen er så høy at det er farlig å puste inn lufta.

Måledata fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at graden av luftforurensing er redusert.

En av årsakene er at stadig flere bergensere kjører elbil.

I en rapport utarbeidet av NILU og Urbanet Analyse i 2017 for Bergen kommune, står det at «andelen nullutslippskjøretøy vil bidra til at utslippene reduseres i årene som kommer».

På sine nettsider peker også NILU på utslipp av eksos som en stor kilde til lokal luftforurensing.

– Elbilen har helt klart noe av æren for at lufta er bedre i Bergen, sier Ødegaard.

I tillegg bidrar nullutslippsbusser og overgangen fra vedfyring til rentbrennende oppvarming, påpeker NILU.

BEDRE FJELLUFT: Luftkvaliteten mellom de sju fjell i Bergen har blitt

betydelig forbedret de siste årene.

Skyldes god lokal elbilpolitikk

Også TV 2 har fått med seg at bergenserne har markert seg internasjonalt:

«Bergen setter ikke kun nedbørsrekorder. Nå er Vestlandets hovedstad også verdens elbilhovedstad», skriver kanalen i innsalget for TV-innslaget, som du kan se her.

Christine Ødegaard er ikke i tvil om at den lokale elbilpolitikken i kombinasjon med nasjonal politikk er det som gjør at bergenserne velger elbil i bilbutikken.

– I Bergen har de valgt å satse på elbiler, blant annet med miljørabatt i bomringen. Det, sammen med momsfritaket, er viktige «gulrøtter» som gjør at folk velger elektriske biler, sier hun.

Ødegaard mener det er for tidlig å gjøre noe med elbilfordelene, ikke minst med tanke på de som vurderer å gå over til elbil.

– Elbilandelen i Bergen viser at politikken fungerer, og de økonomiske fordelene er fortsatt viktig for at folk skal kjøpe elbil.

De positive konsekvensene er åpenbare, ifølge Ødegaard:

– Her i Bergen ser vi en positiv effekt på lokal luftforurensing samtidig som elbilen bidrar til at vi kutter klimagassutslipp fra transportsektoren.