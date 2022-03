Tesla Model Y får høyere nyttelast: Fra dårligst til best i klassen

STORLASTER: Det er Tesla Model Y som er favoritten, dersom plassen teller. Den har utrolig god plassutnyttelse.

Tesla Model Y har frem til nå vært blant de dårligste på nyttelast Nå blir den plutselig klasseledende.

Tesla Model Y er Norges mest praktiske mellomklassebil og et mesterstykke på fantastisk plassutnyttelse. Nærmeste konkurrent er ikke i nærheten. Sjekk videoen fra høsttesten i fjor:

Men samtidig er det knapt konkurrenter som har lavere tillatt nyttelast. Med 390 kilo, har du bare 15 kilo til overs dersom du har fem personer på 75 kilo i bilen.

Nå blir det en endring på dette, ifølge Teknisk Ukeblad (TU). Det ruller nye kinesiskproduserte Model Y ut på norske veier om få dager, og det er disse som har rundt 250 kilo ekstra nyttelast.

Dermed blir Tesla Model Y en av bilene som har mest tillatt nyttelast av alle.

Total nyttelast er nå på mellom 635 og 640 kilo, avhengig av utstyr, ifølge kjøretøyopplysningene på Statens vegvesen sine nettsider.

Bare spekulasjoner

Hva som er den egentlige grunnen til at nyttelasten har økt på de nye bilene, vites ikke. Tesla har ikke kommentert saken overfor TU.

Den nye bilen har de samme dimensjonene, omtrent samme vekt og samme lasteindeks på dekkene.

Noen spekulerer på at det kan være rekkevidden som er årsaken. Biler med høy nyttelast, blir lastet mer under WLTP-testen og ville trolig fått dagens modell, som har 507 kilometers WLTP-rekkevidde, under 500 kilometer.

Nye Model Y fra Kina leveres etter hva TU tror, med en batteripakke med mer kapasitet, noe som fører til at WLTP-rekkevidden øker til 533 kilometer.

Dessverre har den fortsatt ingen bagasjeromstildekker, ikke noen festepunkter for å stroppe bagasje og heller ikke mulighet for lastenett – hverken med setene oppe eller nedfelt.

Vil du laste enda mer, må du ha tilhenger, som vi testet ut i videoen under:

Oppgradere gamle biler?

Mange av dagens eiere vil nok gjerne øke dagens nyttelast. Dersom ny typegodkjenning vil medføre lavere WLTP-rekkevidde, vil man støte på juridiske problemer. Dersom det er andre grunner, kan det i beste fall hende at eierne får et skriv de kan vise til Statens vegvesen ved en kontroll. Da vil det i så fall bare koste kontrollgebyret.

Tesla Norge ønsker ikke å bekrefte om alle Model Y vil få oppgradert nyttelast eller om gamle biler kan omregistreres til ny nyttelast.