Pass på vekta: Mange elbiler kan ikke alltid ha noe i bagasjen

Sjekk hvor mye du kan laste i din bil.

Ferien er selve hardtesten av bilen. Da skal ALT være med, særlig i år, da det høyst sannsynlig blir norgesferie på de aller fleste, og for mange blir den aktiv.

Da skal gjerne både sykkel og kajakk med på samme lasset. Men det er mange feller å gå i, ikke minst for elbilisten.

Tåler ikke full bil med folk

Men mange biler har lav nyttelast, til tross for at de ser ut om fullvoksne familiebiler. Det hjelper lite med et stort bagasjerom, dersom man stapper bilen full av folk og ikke har lov å putte noe i det.

Tar man utgangspunkt i at hver passasjer veier 75 kilo (det blir som regel noe lavere for en familie), er det ikke alltid mye vekt å rutte med til bagasjerommet, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Det er vel ingen overraskelse at du finner mange småbiler på bunnen av lista. Flere av dem har så lav nyttelast at man ikke har lov til å putte fire voksne inni dem en gang, selv om det er sikkerhetsbelter til alle. Dette gjelder for eksempel Honda E og nye Fiat 500, men utrolig nok også femseteren Polestar 2 Single Range.

Den klarer vektkravet med fem voksne akkurat, men du har ikke lov til å ta med deg så mye som en tannbørste ekstra.

Hovedkonkurrenten Tesla Model 3, kan faktisk ikke ta fem fullvoksne i noen av variantene, skal vi tro tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, hvor vi har hentet tallene fra. .

Det er i det hele tatt mange bilmodeller som har under 375 kilo nyttelast.

Mange under 500 kilo nyttelast

Tabellen i saken viser egenvekt uten sjåfør. Dersom du ser på nyttelast og trekker fra vekta på antall passasjerer, inkludert sjåføren, har du igjen hvor mye du kan bruke til last. Fem personer blir 375 kilo.

Det er mange biler på lista som ikke har så mye som 500 kilo nyttelast.

Det er det viktig å tenke på dersom du bruker opp dine 80 kilo på tilhengerkula i form av et sykkelstativ med sykler, samt 75 kilo på taket.

Nyttelast og totalvekt står i vognkortet. Men for å gjøre dette enda mer komplisert, er det ikke sikkert at nyttelast som står i vognkortet er riktig. Den gjelder biltypen og ikke nødvendigvis akkurat din bil. Har du satt på større hjul og tilhengerfeste, stjeler dette av nyttelasten.

Kan være farlig

– Dersom et kjøretøy blir belastet med mer vekt enn den er konstruert for, vil kjøreegenskapene kunne endre seg veldig. Er for eksempel mye av vekta plassert bak, kan bilen overstyre i en kritisk situasjon. Da vil den kunne gå ut med rumpa og du mister kontrollen, forteller seniorrådgiver Arne Island i Statens vegvesen.

– For selv om bilens sensorer registrerer både veigrep, styrevinkler og trafikken rundt seg, er de ikke nødvendigvis konstruert for å kunne håndtere veldig feillastet bil eller altfor mye vekt, fortsetter han.

– Da kan bilen kan reagere på en annen måte.

Hva skjer hvis du blir stoppet?

– Politiet har normalt ikke nødvendig utstyr for å fastslå vekt på kjøretøy, så vi innhenter bistand fra Statens vegvesen for å dokumentere dette. Vedkommende blir da kanskje ledsaget til en trafikkstasjon eller med bistand på stedet fra en mobil enhet fra SVV med mobile vekter, forklarer politioverbetjent Kjetil B. Midtkandal.

– Er det et forhold hvor det åpenbart er for mye vekt, kan vi nedlegge kjøreforbud med pålegg om at kjøretøyet avlastes til lovlig totalvekt, tilhengervekt, koblingslast eller taklast før ferden går videre.

Med overlast mer enn 30 prosent over tillatt totalvekt, eller uansett mer enn 500 kilo over tillatt totalvekt, vil det fra og med 1. september 2021 normalt kvalifisere til et gebyr på 3.000 kroner. Graverende tilfeller medfører anmeldelse hvor førerkortbeslag vurderes ut fra en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det beste er derfor å kjøre innom ei vekt å se hvor mye bilen din faktisk veier.

Tenk på dette før du pakker bilen

Hvor mange personer skal du frakte og hvor mye veier de?

Hvor mye veier bagasjen du skal ha med?

Last tunge ting innerst og nederst i bagasjerommet. Sikre om nødvendig.

Hvor mye veier sykkelstativet og syklene du vil ha med?

Hva er kulevekta på tilhengerfestet?

Hvor høy nyttelast og totalvekt har bilen?

Sjekk tilhengerkalkulatoren (Bil og henger-appen) til Statens Vegvesen om du er i tvil om du kan trekke aktuell tilhenger med din bil.

Vurderer du tilhenger, er det noen feller å gå i. Der kan noen ha lov til å kjøre en henger, mens en annen ikke har lov med akkurat samme bil.

Vurderer du takboks? Husk at rekkevidden forkortes.