Tesla vil ha fart på salget av Model S og Model X: Frister med gratis lading i tre år

SPLITTER NY: Tesla kom med helt oppgradert Model S og X på nyåret, men salget for disse modellene har gått trått. Bare 60 stykker er solgt siden nyttår. Nå tilbyr Tesla gratis lading for kunder som er villige til å kjøpe disse modellene raskt.

Bilene støver ned, og mye tyder på at vi kan forvente kampanjekriger i bilmarkedet fremover. Nå frister Tesla med gratis superlading for bilkjøpere som er raske på labben.

Årsskiftet har klart og tydelig vist oss hva skatter og avgifter gjør med bilsalget. Det var et rush vi aldri har sett maken til for å få registrert biler før nyttår. Det ga oss høyt bilsalg i 2022.

Mangel på biler på grunn av råvaremangel gjorde samtidig at fabrikantene kunne ta godt betalt for bilene sine. Flere meldte om historiske overskudd.

Nå er produksjonen på vei tilbake til normalen, men kjøpekraften, ikke bare i Norge, er svekket.

Usolgte biler er dyrt, så nå kommer nok kampanjene på løpende bånd fremover.

Et eksempel på dette så vi nå like før helgen:

Gratis strøm i tre år

Tesla var tidlig på ballen og satte prisene ned i forrige måned.

De var taktisk smarte og satte ned prisen ekstremt på en modell som omtrent ikke selger (Model Y med bakhjulsdrift), samt fristet med gode rabatter på samtlige andre modeller.

Men Model S og X, som kom med facelift etter nyttår, har likevel solgt for lite.

Ikke så rart, kanskje, for det er lett å forveksle de splitter nye med de aller første – og noe av vitsen med å kjøpe nytt er for mange at andre faktisk ser det.

Så i tillegg til en prisreduksjonen i april, tilbyr Tesla nå ubegrenset, gratis supercharging de neste tre årene dersom du bestiller og velger levering av ny Model S eller Model X mellom 5. mai og 30. juni.

Med forbehold

Samtidig fraskriver Tesla seg ansvaret dersom bilen ikke blir levert innen tidsfristen.

Avtalen gjelder deg og din Tesla-konto, og kan ikke overføres til en annen bil eller ny eier.

Avtalen gjelder heller ikke biler som er kjøpt for kommersiell bruk til for eksempel taxi eller Ride-Share.

