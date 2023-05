Vist frem på Autopia-messen i Trondheim i dag: Lanserer spesialversjon bare for Norge

THE LINE IN BLACK: Slik ser elbilmodellen Free ut i Black Line-utgaven Voyah har kokt opp spesielt for det norske markedet.

Voyah presenterte i dag en «Black Line»-utgave av elbilmodellen Free. Samtidig lanseres tre års superbillig fastrente på billån – men det gjelder pussig nok bare om du kjøper den vanlige modellen.

Kinesiske Voyah har som sin nisje å lage biler i premium-segmentet som skal være oppnåelig også for grupper som ikke helt har råd til luksusbilene som normalt dominerer i dette segmentet.

Bak Voyah står en av Kinas største bilprodusenter, DongFeng, og det relativt nyetablerte norske selskapet Electric Way har rettighetene på import, distribusjon og salg.

Nå har Electric Way klart å overtale kineserne til å lage en enda litt mer eksklusiv variant av den allerede ganske luksuriøse Voyah-modellen Free.

Spesiallaget for Norge

Under det som regnes som Norges største bilmesse, Autopia i Trondheim, ble den norske spesialversjonen presentert i dag.

– Vi har spurt norske bilkjøpere hva de ønsker seg. Bilen er et direkte resultat av hva norske forbrukere har spilt inn til oss, og hvordan de ønsker at Voyah Free skal se ut, sier Lars Mabro Carlsson, salgssjef i Electric Way.

Voyah Free er en fullspekket el-SUV med firehjulstrekk som standard og en WLTP-rekkevidde på 500 kilometer.

Black Line-utgaven har en kampanjepris ved lansering på 839.000 kroner inkludert vinterhjul, og de første bilene skal være klare til utlevering rundt 20. juni.

Bilen selges gjennom showroom i Oslo, Drammen, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Sarpsborg, Trondheim, Harstad, Holmestrand og Skien.

Ukjent med Voyah? Her er reportasjen vi lagde i forbindelsen med at Electric Way og Voyah etablerte sitt første showroom i Norge:

– Ingen hemmelighet at nordmenn liker svarte biler

– Det er ingen hemmelighet at nordmenn liker svarte biler, og det har vi tatt konsekvensen av, sier Carlsson.

Alle detaljer som er i krom på originalversjonen av Voyah Free, er nemlig «svartet ut» på Black Line-modellen.

For et tillegg i prisen kan bilen også leveres med helsvart interiør – for dem der ute som måtte være hellig overbevist om at «black is the new black».

– Vi er veldig fornøyde med at produsenten har spesiallaget en versjon av bilen bare for oss, konstaterer Carlsson.

Gunstig rente på billån – men ikke for spesialutgaven

Samtidig med lanseringen av Black Line, har Electric Way sørget for det de omtaler som en «prislås» på lånefinansiering av Free-modellen – men denne gjelder underlig nok ikke for Black Line-versjonen de gikk ut med i dag.

I praksis betyr «prislåsen» at alle som kjøper bilen får tilbud om billån gjennom Santander Bank til fast rente de tre første årene på 0.99 prosent.

– Det er ingen hemmelighet at salget av nybil i premium-segmentet har gått trått i Norge siden nyttår. Økte renter og levekostnader rammer oss alle, og vi opplever at det viktigste for mange nå er forutsigbarhet knyttet til månedlige utgifter, sier Electric Way-sjef Torje Sulland.

– Med lav, bundet rente i tre år kommer vi folk i møte på dette, og sørger for at du har det komfortabelt både når du kjører bil og når du skal sove om natta.

Bortsett fra hvis du vil ha Black Line-utgaven, da. Men da sover du kanskje svart søtt uansett.