Fjerde reisebrev fra vår elbilfamilie på tur: Full kok i Danmark – med strøm fra bilen

KJØKKEN UTEN VEGGER: Det blir frokost à la Ioniq 5. Havregrøt laget med strøm fra egen bil via vanlig skjøteledning og bilens adapter. Såkalt V2L, som står for Vehicle to load.

Havregrøt i tjukkeste Danmark? Med bilen som batteri­bank finnes det knapt grenser for hva som kan trylles fram i friluft på camping­plassen.

Familien Hanssen/Naalum, med mamma, pappa og en 4-åring elbil-ferierer i en lånt Hyundai Ioniq 5.

Mamma Merete rapporterer fra familieidyllen/kaoset underveis i reisebrev her på elbil.no. Vi forlot dem sist i herlig svensk sommeridyll (ja, og litt ladekø innimellom):

Her kommer fjerde uformelle reisebrev

Lån av venners nabohus

Nå gleder vi oss til Danmark! Både liten og stor. Gode venner, storbystemning, lek med lego og enkel camping.

Men mest spente er vi kanskje på luftmadrassene (se video lenger ned).

Det er alltid litt høytid over å kjøre over den spektakulære Øresundbrua.

ØRESUNDBRUA I SOL: Nytt land, nye muligheter. Men vi bare sier det. Neste brupassering er ikke like strålende kan vi allerede røpe.



Veien går videre til Måløv en liten halvtime utenfor København.

Og finnes det bedre venner å besøke enn de som fikser deg de ferierende naboenes hus som overnattingssted?

ETTERLENGTET GJENSYN: Med to av tre fine verter på tur første kvelden i Danmark.

På en lang ferietur, med så mange overnattingsvarianter og aktiviteter, er litt tid for seg selv i et nydelig stort hus ikke noe vi takker nei til.

Her kan vi gå lettkledd, le av interne ting eller skrike ut til hverandre all gørra som måtte ha samlet seg opp gjennom dagene i bilen.

DRØMMEN AV ET FERIEHUS: Rause venner av venner låner bort denne designperlen.

Så takk til dere snille, gjestmilde fremmede dansker. Håper dere har det like fint som oss på ferie.

Vi henger i hovedstaden

Etter en skikkelig kosekveld med deilig mat i sommervarmen er det tid for København dagen etter. Med vår personlige, lokalkjente guide.

Om man vegrer seg for bilkjøring i København, eller er i tvil om hvor og om man finner parkering, kan man gjøre som oss og parkere på en stasjon litt utenfor og ta S-toget inn.

TOGDEBUT: Med gratis parkering på stasjonen og tog videre inn til byen ble det maks avslappende tur på alle.

Mange stasjoner tilbyr gratis parkering og det er fortsatt like miljøvennlig.

Vi starter i Kongens have, full av folk som har det fint på en søndag.

Her er det utendørs dukketeater med Marionet Teateret. Kanskje litt for langt og eksperimentelt for vår 4-åring, men det var verdt forsøket og en fin liten begivenhet.

Etterpå er det deilig å sitte litt henslengt på plenen i skyggen.

KONGENS HAVE: Pust i bakken i varmen, på ekte københavnsk vis.

Å surre rundt og ta inn atmosfæren må vel være noe av det deiligste man gjør i en sånn by.

Guiding med en vri

Vi somler oss ned til Nyhavn for guidet sightseeing-runde med båt.

Vet ikke hva slags kurs de opererer med for guidene her i København, eller om dette er tatt fullstendig fra eget hode, men vi møter på en guide med tidenes «meddelelses-syndrom».

Hun åpner med å fortelle at hun akkurat har blitt dumpet av kjæresten og at vi må bære over med henne.

NYHAVN: Guiding med båt neste, av typen next level. Innimellom sightseeing skulle det vise seg at vår guide bød på detaljer fra eget kjærlighetsliv. Ojda.

Får aldri helt tak på om dette er et litterært grep eller ren mentalhygiene. Vi sitter uansett og måper mer og mer under turen.

Men hun skal ha for det trøkket hun holder oppe over hele ruta, morsom og informativ. Og ingen fare for at vi faller ut underveis med de heftige stikkene til ekskjæresten hun serverer.

Vi kjører under en mengde lave broer vi får beskjed om å sitte helt i ro mens vi kjører under, ser den flotte nye operaen og den lille havfruen som tilsynelatende blir mindre for hver gang man ser henne.

YNDET FOTOOBJEKT: Vi er i godt selskap ved den lille havfruen der hun sitter på steinen sin. Er fotograferings-FOMO (fear of missing out, red.anm.) en egen diagnose mon tro?

Det blir en deilig tur med kjærkommen luft i varmen.

Toaletter på stell

Vi må en tur ned på toalettet ved inngangen til Nyhavn som er noe helt for seg selv med sin gamle og skinnende stil.

Det må da være noe spesielt med toalettfasilitetene her i Danmark sammenlignet med Norge. Det er aldri vanskelig å finne et toalett, lite kø, rent og pent. Dessuten har du den lille detaljen at det alltid er papir.

Mulig vi har vært heldige, men det har vært påfallende. Det føles som en menneskerett å få gå på do når man må, ikke minst med barn i følget.

TOALETTBESØK: Slik ser det ut der du kan gjøre ditt fornødne ved inngangen til Nyhavn. Klarte ikke la være å ta et kjapt bilde så skinnende fint som det var. Danskene kan toaletter!

Dagens hovedmåltid inntas på kaféen Spis i Strædet. Ikke langt fra Nyhavn hvor vi aldri fikk bestemt oss for et sted.

Det er avslappet stemning, hyggelig service og hjemmelagede hamburgere av alle slag, sandwicher og pasta på menyen. Til en fin pris. TripAdvisors anmeldere ser ut til å være enige.

Lade-bomtur i natten

Tilbake i Måløv prøver min absolutt bedre halvdel å dra ut for å lade slik at vi kan komme oss fortest mulig til Legoland dagen etter.

Han kjører til en ladestasjon hvor han tror han har satt i gang lading og går seg en tur, men kommer tilbake til at ingenting har skjedd.

Her aner han ikke hva som sviktet, men tvers gjennom bomtur ble det iallfall for da var det tid for å ta kvelden.

Ikke fikk vi spurt noen københavnske elbilister om hva de synes om kommunens planer om et fossilfritt København innen 2030 heller.

Høres liksom vel ambisiøst ut tatt i betraktning at de har kommet mye kortere i Danmark med nybilsalget av elbiler sammenlignet med Norge.

På gjensyn med folk og by

Før avreise opplever vi sånt som er så veldig ubehagelig når man låner andres hus. Det spruter vann ut under kjøkkenvasken og ned på gulvet.

Vi tørker opp, gir beskjed videre og håper inderlig at det ikke var vi som gjorde noe som forårsaket dette.

Og idet vi med dette stressmomentet på toppen skal pakke oss ut av enda et sted, tenker jeg at det å reise sånn med ulike overnattingssteder nesten hver natt er en grei test for familiedynamikken.

Glir det sånn noenlunde her, kan man leve videre i visshet om at man har noe fint man bør holde fast i.

Vi takker for fantastisk vertskap gjennom hele helgen. Så deilig å stoppe litt opp, nyte storbyliv og pleie bunnsolide vennskap. Avskjeden blir lettere av at vi ses igjen på norsk jord om ikke så lenge.

Ruskevær og ladeglede

Det bærer mot Jylland og litt mer barnevennlige greier. Ikke uventet er det flatt og strake, fine veier.

Til og med jeg kan våge meg på litt skriving og googling i passasjersetet her. Vi kjører etter hvert inn i plaskregn.

OVER STOREBÆLT: I perfekt og godt timet kjørevær beveger vi oss fra Sjælland til Fyn.

Men vi var ikke dummere enn at vi tok en litt roligere avreisemorgen da vi så værmeldingen om at det klarnet opp i Billund først litt utpå dagen.

Det er bare så tilfredsstillende når regnet sammenfaller med en transportetappe.

Jeg mailer Randbøldal camping hvor vi har bestilt teltplass til i kveld. Joda, det er helt greit om vi kommer etter resepsjonen stenger.

Omsider er det tid for vår første lading i Danmark.

Med Elbilforeningens blå ladebrikke får du her tilgang til over 600 hurtigladere og 11.000 normalladepunkt. Blant selskapene under ladebrikken er Ionity, Clever og E.ON Drive & Clever.

Lading har alltid vært dyrere i Danmark enn Norge, og med kronekursen er denne forskjellen blitt enda større.

I Ladeklubben-appen finner vi prisene omregnet til norske kroner.

De varierer mye fra selskap til selskap. De kan også variere på samme selskap fra lokasjon til lokasjon.

Vi velger Burger King, Nyborg. Operatør er Norlys med en fin pris på 6, 40 kr. Elbilforeningens blå ladebrikke innfrir.

Og bra at man også kan betale med kort.

TOMMEL OPP FOR NORLYS: Absolutt å anbefale for deg med Elbilforeningens ladebrikke på tur i Danmark.

Her blir det veldig tydelig hvor sent de siste prosentene fra 80 til 100 går å lade. Lading til 80 prosent estimeres til ti minutter, til 100 prosent til 34 minutter.

Krysser av for ultimat ladestopp, også for hun i baksetet som fikk kyllingnuggets.

Hæla i taket

Vi kjører forbi Odense på Fyn. Åkerfylt landskap.

Bonden i bilen er imponert over at alt er litt større her sånn bondemessig. Han opplever også et snev av stresset over at de ser ut til å ha tresket en del allerede, mens vi soser rundt i tjukkeste feriesausen.

I baksetet kunne ikke stemningen vært bedre. «Vi svæve svæve svæve høyt, når vi danser danser danser…» Nordnorsken sitter som et skudd.

Kanin er også i dansehumør.

BAKSETE-PARTY: Kanin i ekstra godt slag.

Legoland i fri dressur

Den lange ladestoppen bidrar til at timeprisen i Legoland blir enda høyere. Kroner 2101,– må vi ut med her. Så er du forberedt.

Om du bestiller på nett vel og merke. Nettrabatt… Deretter er det bare å plusse på 669 norske kroner per ekstra barn.

Og det føles jo som vi svever her i 110 i vår lettkjørte stillegående Hyundai Ioniq 5 på vei mot en av de mest populære turistattraksjonene i Norden. Alt mens regnet roer seg og det klarner opp.

KLAR, FERDIG, GÅ!: Legoland, her er vi!

Lillemor starter Legoland-besøket med å bli litt redd for en stor legomann som snorker og å løpe om kapp med et lego-tog. Vi lar henne løpe rundt som hun føler for etter timer i bil, halsende etter.

Kort oppsummert, og litt overdrevet kan vi si at vi har betalt 2000 kroner for å rutsje på sklie i ganske mye artigere omgivelser enn ellers.

Kan absolutt anbefale å komme litt sent på en regnværsdag som har blitt til solskinnsdag.

Ingen toalettkø og korte køer ved karusellene, bare akkurat nok til at en får en pause og rekker å glede seg til neste begivenhet.

VINNERBIL: Car of the year? Det er Hyundai Ioniq 5 det. Jeg visste vi kjørte fin bil altså, men wow! Vår er sort, denne er hvit ellers er de like.

Vi blir hengende mest rundt i Miniland. Mens vår lille fortsatt er full av guts, begynner det å bli mange slitne barn rundt omkring.

Fra høyt til lavt gir

Tømmerrenne-kø nå. Nesten alltid den lengste. Folk er visst alltid like gira på å bli våte.

Her står jeg i en evighet med kameraet holdt oppe for å vente på at mine to skal komme rennende ned et fall hvor man ikke har sjans til å se på forhånd hvem som kommer.



TØMMERRENNA: Dette kan være hvem som helst, og det er det nok også i vannsprøyten.

Begynner til slutt å skravle med noen på en benk og blir litt distrahert, og der ja, var de nede.

Å ta bilder av karusell er krevende greier, men det ser ikke ut som foreldre lar seg knekke av det. Jeg tar mange karusellbilder av alle andre enn min familie …

FULLTREFFER: Dette er ett av få karusellbilder med mine egne folk på.

Det er en del vi ikke får sett, men det er tydelig at hun er mett og fornøyd når hun blir helt oppslukt av å stå og bygge små legofigurer hun putter på en stor figur man kan bygge på selv.

INN FOR LANDING: Lillemor i flytsonen før avgang fra Legoland.

Der kunne hun stått og stått, noe som vel viser hvorfor man kan lage et helt lite land på denne lekesaken – som får rundt 1,7 millioner besøkende hvert år.

Testing-testing av destinasjonslading

På Legoland har de noe så genialt og tidsbesparende som destinasjonslading.

Seks ladeplasser plassert veldig sentralt på ytterste rekke mot parken et lite stykke til høyre når man står med ansiktet mot hovedinngangen.

Fem av seks ladepunkt er ledige.

Vi trenger egentlig ikke å lade, men som en service til elbil.no sine lesere (som kanskje har tommere batteri enn oss når de ankommer) tester vi likevel den blå ladebrikken.

DEN BLÅ LADEBRIKKEN: Denne er alltid fin å ha for hånden i inn- og utland.

Vi må fram med vår egen type 2-ladekabel. Det står E-ON Drive på ladestolpene, så dette lover godt. Og ja da! Det går helt knirkefritt.

Hurra for telt

I tillegg til å være deilig, er det som kjent dyrt å være norsk i Danmark i år. Med dansk fastkurspolitikk overfor euroen mot Norges flytende, blir gapet stort.

Allerede stive priser blir etter en runde med kalkulatoren ytterligere 1,5–1,6 ganger høyere.

Desto større grunn til å satse på camping av enkleste slag her.

Rundt populære Legoland og Løveparken og når vi har valgt å ta ting litt på sparket, er dette nesten eneste mulighet midt i høysesong.

Det meste av rom og hytter blir tidlig booket.

Men vi roper hurra for telt, så kan man heller bruke penger på attraksjonene her.

Luksus kan være herlig, men en får finne skjæringspunktet for når bismaken overdøver nytelsen. Vi velger lett touchen av nostalgi, luftmadrass og hermetikk for å ha penger igjen til annet.

Også til noen gode måltider på spisesteder underveis.

Randbøldal camping er neste stopp. 16 minutter fra Legoland og 21 minutter til Løveparken. Vi har som anbefalt booket på forhånd og kommer i halv-ni-tiden om kvelden.

GREI MATCH: Etter tørrtrening hjemme i hagen går det svært lett å sette opp teltet vårt på Randbøldal Camping ved Legoland.

Et skilt i god, dansk ånd møter oss: «Vi må aldri glemme hyggen.»

Finner oss en plass ikke langt fra en gjeng godt voksne med campingvogn-, telt- og uteplassrigg og en lugn og summende feststemning som vitner om at slik har de feriert i et langt liv.

Så herlig med campingplasser med liv og mange folk i sommerstemning. Verken bråkete eller spøkelsesaktig, bare den fine mellomtingen.

Vi har både huske og trampoline rett ved oss – og en lekeplass et lite stykke unna.

Vesla går inn i sommertranse og er selvdreven, noe som klaffer perfekt med vårt oppdrag nå: Sette opp teltet.

Pump it up!

Med bilen rett ved teltet har vi strøm til matlagingen. Og luftmadrasspumpingen!

Den er unnagjort på sekunder med elektrisk pumpe og strøm fra bilen, bare se her:

POFF: Det tar ikke mange minuttene å blåse opp luftmadrassen, faktisk bare ett.

V2L (Vehicle to load) fungerer slik at man setter adapteren som hører til bilen i ladeporten. Der kan man sette i en skjøteledning man igjen setter en eller flere elektriske artikler i.

Elbilen vår kan altså brukes som batteribank.

Fra Hyundai Ioniq 5 kan man få ut 3,6 kW som visstnok er ganske spesielt. Mer enn nok til både kaffetrakter og mikrobølgeovn på en gang. Lading av Mac og telefoner blir bare blåbær.

Uansett tappes bare en brøkdel av det som kreves ved kjøring, så det belaster ikke batteriet nevneverdig.

Vi lager fiskeburgere på kokeplatene vi har koblet til bilen og lader samtidig telefonen min som har fått kjørt seg i Legoland.

Dette med V2L er virkelig mer enn en gimmick, og en utrolig nyttig og praktisk mulighet. Heretter får en liksom ikke lyst på ny bil uten.

Destinasjonslading på stedet

Og nesten like fantastisk: På Randbøldal camping kan det også lades.

Jeg finner to ladere på veggen foran resepsjonen, men vi trenger ikke å lade akkurat nå. Ladeselskapet er Monta.

DESTINASJONSLADING MED MONTA: Kan noen andre huske og sjekke om den blå ladebrikken fungerer her på Randbøldal Camping ved Legoland? Vi trengte ikke lade, så fikk ikke sjekket det på campingen.

Kanskje lade litt senere, om vi skal kokkelere mer strøm fra bilen?

I resepsjonen forteller de at de fikk ladere i fjor og at det ikke pleier å være vanskelig å få ledig lader her. Men prøver du deg på å lade i vanlige stikkontakter, kan du regne med å bli tilsnakket.

Jeg vinner ikke når det kommer til valg av luftmadrass denne natten og får den eldste som er dårligst på å holde på luft.

Fuglene har visst mye usagt også.

KLASSISK CAMPINGLIV: Kjenner du lukten av rått gress, og kan du høre fuglekvitter gjennom teltduken? Det ble tidlig morgen på én av oss i alle fall.

Men det regner ikke, jeg er varm og god, og de to andre sover som steiner. Og teltlivet lukter akkurat som det alltid har gjort.

Gress og ganske rått. Og jeg synes det er koselig.

Så våkner de andre til. Det blir havregrøt à la Ioniq 5.

Oppvask under kran i et hjørne på gressplenen.

En liten stemme roper: «Mamma, jeg vil tilbake til Legoland».

Men det er snart tid for ordentlige brøl – i Løveparken.