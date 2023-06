Norske myndigheter har nå konkludert i Easee-saken: Går mot salgs­forbud i Norge

HAR KONKLUDERT: I dag konkluderte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med at de ikke protesterer mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon. Dermed går det i praksis mot omsetningsforbud av Easee-ladeboksene. Men det er ikke farlig å bruke allerede innkjøpte Easee-ladebokser, og det blir ikke forbudt å bruke dem. Foto: Nkom

Nkom vil ikke protestere mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed blir det i praksis salgsforbud mot nye Easee-ladebokser i Norge – selv om det ikke er rapportert om feil eller fare ved bruk av ladeboksene.

Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av ladeboksene Easee Home og Easee Charge i mars i år.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har de siste månedene gjennomført egne undersøkelser etter at det svenske vedtaket ble kjent.

– Hadde håpet å kunne konkludere annerledes

— Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure i en pressemelding.

– Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, fortsetter Velure.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen mener det er fint at norske myndigheter her opplyser om at eksisterende Easee-ladebokser trygt kan brukes.

– Det er likevel svært uheldig at denne saken ikke er løst, og vi forstår at mange forbrukere føler på en usikkerhet nå, sier Bu.

Går i praksis mot omsetningsforbud i Norge og EØS

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS.

I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

— Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

Ikke rapportert om noen feil eller farer

Til tross for oppmerksomheten saken har, er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

— DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye.

— Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk er vi veldig interessert i å få rapporter om det, sier John-Eivind Velure i Nkom.