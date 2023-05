Ladeselskapet Mer med beta-versjon av Autocharge: Gir deg Tesla-følelsen

TESTER UT SYSTEMET PÅ KUNDENE: Se hvordan det gikk da elbil.no-journalist Rune Nesheim prøvde å lade med Autocharge hos ladeselskapet Mer. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Ladeselskapet Mer ruller ut en betaversjon av Autocharge til sine kunder. Det er bare å plugge i kabelen, så skal alt ordne seg selv.

I en verden hvor Autocharge-systemet bare funker, kan du glemme både app, Vipps, brikke og kort.

Nå har ladeselskapet Mer sluppet en betaversjon av Autocharge.

– Vi er fortsatt i en fase hvor vi samler innsikt, men alle våre kunder har nå mulighet til å teste Autocharge Beta, hvis bilen de kjører støtter dette, sier Malene Brøvig i Mer Norge.

Hun understreker at dette er en beta-versjon. Grunnen til at de gjør det på denne måten i en periode, er for å samle innsikt om hvordan tjenesten fungerer i praksis før den rulles ut for fullt.

AUTOMATISK BETALING: Malene Brøvig i Mer Norge jobber for tiden mye med å teste ut Autocharge.

Det er fortsatt enkelte bilmerker som ikke støtter Autocharge, og det vanskeliggjør kommunikasjonen noe.

– Basert på erfaringene og den innsikten vi får fra kundene våre, vil vi fortløpende vurdere løsningen og når denne slippes i fullskala. Foreløpig har vi fått veldig god tilbakemelding fra testbrukerne, sier Brøvig.

Melding på appen

Kundene har fått et hint via Mer-appen. Går du inn i appen, kan du trykke på «Enable Autocharge».

Foreløpig er det en prosess på sju trinn du må gjennom første gang du skal bruke Autocharge.

Du må stå ved med laderen og samtidig bruke appen for å sette den opp mot bilen. Når det er gjort, så er det bare å plugge i og lade deretter.

Sjekk filmen øverst i artikkelen og se hvordan det gikk da vi prøvde.

Brøvig i Mer var også spent på hvordan det gikk da vi forsøkte oss:

– Det er blant annet på dette området vi samler mye innsikt. Er det forståelig nok? Skjønner kunden hva han eller hun skal gjøre for å koble bilen opp mot laderen?

GODE TILBAKEMELDINGER: Camilla Moe (teknisk fagansvarlig), Rikard Edlund (QA & lanseringsleder) og Johan Fredrikson (Leder for IT B2C) er fornøyde med responsen fra deM som har testet beta-versjonen som er lagt ut.

Første steg til Plug & Charge

Mer ser på Autocharge som et supplement til andre Plug & Charge-løsninger, eksempelvis den såkalte ISO 15118.

Dette er en annen identifikasjonsmetode som belager seg på sertifikater.

Hos Mer mener man disse løsningene sammen potensielt vil kunne dekke store deler av bilparken. På Autocharge bruker man bilens VID (Vehicle ID).

– Vi er opptatt av at kundereiser skal være enkle og forståelige og det er det vi hele tiden jobber mot. Autocharge er et stort steg i riktig retning, sier Brøvig.

PÅ ENGELSK OG NORSK: Det er sju ganske enkle steg å gå gjennom før du er oppe og går.

Slik gikk det da vi prøvde

Undertegnede testet altså nylig systemet på sin egen Tesla Model Y.

Tesla-eiere er allerede godt vant med enkel lading med Teslas eget ladenettverk, der man kun trenger å legge inn kortinformasjon i bilens skjerm når man har kjøpt bilen, og så er det bare å lade i vei.

MÅ STÅ VED LADEREN: Når du aktiverer Autocharge mår du gjennom en prosedyre første gang.

Det er litt mer arbeid å aktivere Autocharge, men ikke mye. Ved ladestolpen følger man ganske enkelt og stressfritt punktene som dukker opp på appen.

I vårt tilfelle koblet alt seg opp raskt og vi var aldri i tvil om hva som skjedde.

Man får beskjed om å teste en gang til slutt og ladingen starter så å si umiddelbart.

Man stanser ladingen enten i bilens skjerm, som i tilfellet på Tesla, antagelig også på knappen ved laderen hos Mercedes med flere, eller på stoppknappen på selve laderen.

Da vi kjørte inn på laderen senere samme dag, var det bare å plugge inn lader og den fungerte umiddelbart. Du kan se det hele i filmen øverst i saken.