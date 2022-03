Utvider unik bildelingsordning: Girer opp elbildelingen i Halden

UTVIDER TILBUDET: Kommunedirektør Roar Vevelstad og leder for Smart City-prosjektet i Halden kommune er svært fornøyde med at de nå gjør bildelingstilbudet i byen enda bedre. Alle foto: Henrik D. Meyer/Halden kommune.

I Halden kan både turister og fastboende leie store og små «kommunale» elbiler for en rimelig penge. Nå utvides ordningen som inspirerer i både inn- og utland.

I Halden har kommunens ansatte og byens innbyggere delt biler i tre år nå.

Vi skrev om prosjektet da det starte tidlig i 2019, og det har åpenbart fungert godt, for nå er det klart at kommunen utvider satsingen på elbildeling betydelig.

Tiltaket er en del av Smart City Halden-prosjektet, som skal gjøre byen mer bærekraftig på en rekke områder.

– Bruker bilene nesten like mye som de ansatte

Når Halden kommunes ansatte går hjem fra jobb kan byens innbyggere leie de samme elbilene som kommunen benytter. Denne spesielle bildelingsordningen blir altså nå enda bedre med nye biler, oppgradert teknologi og økt tilgjengelighet.

Og siden det bare er elbiler i deleordningen, blir reduserte klimagassutslipp resultatet.

Og tilbudet er populært:

– Vår erfaring er at befolkningen og byens besøkende bruker bilene nesten like mye som ansatte i kommunen gjør, sier Øyvind Stokseth til elbil.no.

Han er leder for Smart City-prosjektet i Halden kommune.

– Fordi vi ser at denne bærekraftige ordningen blir godt mottatt, har vi i Halden kommune nå valgt å fortsette med bildeling også de neste årene. Samtidig skrur vi på ordningen der vi kan for gjøre den enda litt bedre, fortsetter Stokseth.

Har både varebil, 9-seter, Kona og Model Y

Siden januar 2019 har Haldens innbyggere og byens besøkende kunnet leie de samme elbilene og elsyklene som kommunens ansatte benytter til og fra møter og andre jobboppdrag.

Nå har det vært gjennomført en anbudsprosess der fire selskaper ville drive bildeling i Halden, men kontrakten ble også denne gang inngått med bildelingsselskapet Move About.

Som følge av den nye avtalen skal alle Smart City-bilene i Halden byttes ut i løpet av de nærmeste månedene.

– Hele Smart City-bilparken blir ny, og den skal dekke flere behov. Folk i Halden vil kunne leie biler som skal fungere godt til bykjøring for en lav pris, langkjøring for familien, varebil for deg som skal flytte noe og minibuss for deg som trenger å transportere idrettslaget, sier Stokseth.

Den nye bilparken vil bestå av VW E-up, Hyundai Kona og Tesla Y.

Mens E-up som kjent er en liten elektrisk bybil med sånn passe god rekkevidde, så har både Hyundai Kona og Tesla Y betydelig flere mil å by på om det er langtur man skal på.

Bilparken vil også bestå av varebilen Toyota Proace med hengerfeste og en Toyota Proace 9-seter.

Bilene vil også bli foliert noe annerledes enn tidligere, slik at det blir enda tydeligere at hvem som helst kan leie disse bilene.

Et kinderegg av en ordning

Bildelingsordningen i Halden fungerer som følger:

Halden kommune leaser elbilene til en fast pris, uavhengig av kjørelengde, innenfor kommuneansattes normale arbeidstid, mandag til fredag.

Men i tiden utenom arbeidstiden kan altså hvem som helst leie de samme bilene fra Move About til en rimelig timepris.

Det er mulig å leie bil i alt fra en enkelt time til en helg.

Bildelingsordningen i Halden er tydelig merket med Smart City Halden, fordi dette er en løsning som er noe mer enn vanlig bilutleie.

Ordningen fungerer i praksis som et slags kinderegg, i hvert fall er hensikten med bildelingspraksisen tredelt for Halden kommune, ifølge kommunedirektør Roar Vevelstad:

– Vi reduserer kostnader og tid tilknyttet kjøregodtgjørelser for kommunens ansatte. Vi kutter i klimautslipp ved at mange reiser med fossildrevne kjøretøy blir erstattet med elektriske kjøretøy. Og ikke minst får innbyggere og besøkende som har behov for rimelig leie av en bil et godt tilbud. For noen kan det betyr at de ikke selv trenger å eie bil, sier han en pressemelding.

Unngår store klimautslipp

Bildelingsprosjektet i Halden har vekket mye oppmerksomhet og har inspirert mange kommuner både i Norge og i utlandet, ikke minst fordi både lokalbefolkningen og tilreisende kan benytte seg at elbilene i kommunen.

– Halden kommune er en pionér og referansekommune for en mengde andre norske og utenlandske kommuner og byer. Halden var en av de aller første kommunene i verden som valgte å la befolkningen og turister få bruke kommunes biler utenom kommunens arbeidstid, sier konsernsjef i Move About, Morten von Krogh.

Det antas at bildelingsløsningen årlig har medført en reduksjon på om lag 30 tonn CO2-ekvivalenter og kommunen har kraftig redusert antall kjøregodtgjørelser.

I tillegg har enkelte kommunale leasingbiler blitt byttet ut med Move Abouts delingsbiler.

Nøkkelløst gir mer tilgjengelighet

Etter tre års samarbeid har Move About og Halden kommune skaffet seg mye erfaring med å dele biler mellom kommune og innbyggere.

Og nå skal den nye avtalen skal gjøre ordningen enda bedre.

– Nå innfører vi nøkkelløse biler. Vi har oppgradert appen, og vi utvider tilgjengeligheten slik at du kan leie bil hele døgnet i Halden, sier Norges-sjef Morten Torp i Move About.

Leier du VW E-up vil du fortsatt finne nøkkel i hanskerommet, men alle de andre bilene vil være nøkkelløse. Appen som brukes til å leie bilen, har nå også fått mer innhold.

Blant annet er appen koblet mot andre systemer som for eksempel transporttjenesten EnTur. Det gjør at du enkelt kan planlegge også andre transportbehov med den samme appen.

– Mens det tidligere bare har vært på ettermiddager og i helger publikum har kunnet leie bil, vil det med den nye løsningen være enkelte biler som er tilgjengelig for innbyggere i Halden alle dager hele døgnet. Det er Move About som sørger for dette og kommunen har ingen kostnader tilknyttet dette, sier Torp i Move About.

GIRER OPP I HALDEN: Morten Torp, Roar Vevelstad, Jarle Frøshaug og Øyvind Stokseth foran en av de større elbilene alle kan benytte seg av i Halden etter kommunens arbeidstid.

Egne ladestasjoner

Halden kommune vil bruke statistikk over antall bookinger, kjørelengde og kjøretid på hver enkelt ladestasjon for å tilby en best mulig løsning til en fornuftig pris.

– Vi ønsker at biler i størst mulig grad skal være tilgjengelig når kommunens ansatte trenger dette, men samtidig er det viktig at kommunen ikke betaler for biler som ikke brukes, sier Stokseth i Halden kommune.

– Det er også ønskelig at noen elbiler er plassert på steder der det både bor mange mennesker og kommunen har et behov. Derfor har vi noen biler ved skoler eller institusjoner nær boligområder. Hvor det står biler, kan variere noe over tid fordi vi fortløpende følger med på bruk og behov.

Det er for øvrig etablert egne elbilladestasjoner for Smart City-biler ved Fisketorget, rådhuset, Hjortsberghallen, Låby skole, Bergheim, Risum ungdomsskole, Søsterveien tilrettelagt bolig og i parkeringshuset ved Skofabrikken.

Fakta Bildelingsselskapet Move About har en avtale med Halden kommune om bildeling i Halden. Avtalen gjør at innbyggere kan benytte de samme bilene som kommunen benytter til tjenestekjøring.

Alle bilene i bildelingsordningen i Halden eies av Move About. Halden kommune leaser de fleste bilene til bruk for sine ansatte på dagtid på hverdager. Innbyggere og besøkende i Halden kan leie de samme bilene når kommunen ikke bruker disse.

Noen få biler er tilgjengelig for alle døgnet rundt.

Kunden leier bil av bildelingsselskapet og ikke fra Halden kommune.

Move About og kommunen har samarbeidet siden 2019. I februar 2022 er en ny kontrakt signert for videre samarbeid i to år med muligheter for forlengelse i 1+1+1 år.

Move About ble grunnlagt i Oslo i 2007 og har i dag over 58.500 brukere på sin plattform, og over 730 elbiler og elkjøretøy lokalisert i både Sverige, Norge og Tyskland.