ChargeBnB: Grønn gründer startet norsk selskap for deling av elbillading – vant millionpris

– Det finnes et stort potensial for ChargeBnB i både Norden, Europa og resten av verden. Med en god slagplan, tror jeg de kommer til å lykkes, og det er også derfor vi har tatt opp selskapet i vår inkubator. Smart Innovation Norways visjon er en grønnere fremtid og nye arbeidsplasser for nåtidens og fremtidens generasjoner, og det tror vi ChargeBnB vil skape.

Her får gründere og startup-bedrifter hjelp til å utvikle sin forretningsidé videre og gjøre produktet klart for markedet raskere.

– For å skape en bedre verden, bør alle ta i bruk mer grønn teknologi. Det som motiverer oss, er å komme opp med en løsning som setter et positivt fotavtrykk på miljøet vårt. Vi tror ChargeBnB-løsningen kan bidra til at elbiler blir enda mer utbredt i samfunnet, sier Sohail Ahmad.

Oppstartsselskapet ble etablert i oktober 2020 etter at prosjektideen bak ChargeBnB kom på førsteplass i den europeiske EIT Climate Launchpad-konkurransen. Forretningskonseptet har hele tiden vært enkelt: Å skape Airbnb for lading av elbiler.

Ahmad & co. har allerede sikret sine første pilotkunder, som skal teste ut å gjøre sine elbilladere tilgengelige via ChargeBnB-plattformen. Disse er eSmart Systems, Smart Innovation Norway og Halden kommune.

– Det vil bli tryggere for folk flest å velge elbil, fordi man slipper å bekymre seg for den berømte rekkeviddeangsten eller utilgjengelig ladeinfrastruktur på veien, påpeker Sohail Ahmad.

– Det er planen, men det vil skje i trinn 2. I trinn 1 satser vi på bedrifter etc. med ladere som typisk ikke brukes hele tiden, for eksempel utenom arbeidstiden, forteller Ahmad.

– Dette sikrer at den tilgjengelige ladeinfrastrukturen blir utnyttet maksimalt – og reduserer samtidig behovet for å installere nye ladere.

Utfordringen for mange elbileiere i dag er å finne ledige elbilladere uansett hvor man befinner seg. Derfor har Ahmad og teamet hans utviklet en løsning som gjør det mulig for private eiere av elbilladere – som kontorbygninger, hotell og kommuner – å dele og tjene penger på disse private laderne.

Ikke rart ChargeBnB-grunnlegger Qazi Sohail Ahmad smilte bredt på bildet da han fikk overrakt sjekken av representanter for Postcode Lotteries Green Challenge i Norge – med et helt kamerateam på slep.

Selskapet har han naturlig nok kalt CharbeBnB, der konseptet i første omgang er at eksempelvis bedrifter og kommuner tilbyr sine elbilladere til andre elbilister når de ikke er i bruk . Det hele skjer selvsagt ved hjelp av en app, som også håndterer betalingen for ladingen.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.