Innlandet: Gjøvik er årets elbilkommune

BEST PÅ ELBIL I INNLANDET: Varaordfører i Gjøvik, Anne Bjærtnes, viser stolt fram trofeet som viser at Gjøvik er årets elbilkommune i fylket.

Gjøvik vil vise at elbil også fungerer i distriktene. Det sendte dem til topps i den årlige kåringen hos Innlandet elbilforening.

Varaordfører i Gjøvik, Anne Bjærtnes, trosser kulda og rusler fra rådhuset til hurtigladestasjonen ved Mjøsas bredd.

Der venter styreleder i Innlandet elbilforening, Eivind Falk og generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu, sammen med en hel gjeng elbilentusiaster for å overrekke elbiltrofeet Det gyldne støpsel.

Slått på målstreken i fjor

Trofeet deles ut til den kommunen som har gjort særskilt god innsats for å fremme elbilutviklingen i Innlandet i året som har gått. I fjor gikk Hamar av med seieren. Den gang ble Gjøvik slått på målstreken i finaleduellen.

Det smakte dermed ekstra godt for varaordføreren å hente tittelen som «Årets elbilkommune» over til det hun selv omtalte som «riktig side av Mjøsa».

– Når Gjøvik kan få dette til å fungere godt, er det et bevis på at elbil fint kan brukes andre steder enn i de store byene, sa en svært fornøyd varaordfører.

Se varaordførerens reaksjon på kåringen her:

Elektriske kommunebiler

Årets konkurranse endte i en jevn finaleduell mellom Lillehammer og Gjøvik. Gjøviks elbilandel i egen bilpark var en avgjørende faktor for juryen.

I dag er over 65 prosent av bilene i hjemmetjenesten elektriske. Kommunen har en målrettet nullutslippspolitikk i anbudsarbeidet og bidratt med betydelig ladeinfrastruktur for elbilene som brukes i kommunal tjeneste.

– Når kommunens biler er helelektriske kutter dere både utslipp og får en flåte av stillekjørende reklameplakater for nullutslippsbiler her i Gjøvik, sa Eivind Falk i Innlandet elbilforening ved overrekkelsen.

Norsk elbilforening jobber for offensive nullutslippskrav til offentlige transportinnkjøp, og mener innsatsen til kommuner som Gjøvik viser at det ikke finnes grunner til å vente med omstillingen.

Inspirerer andre distriktskommuner

Og ikke bare feier kommunen for egen garasjedør. Gjøvik har nemlig tatt initiativ til innkjøpssamarbeid med de mindre omkringliggende kommunene.

Dette gjør blant annet at små kommuner med mindre økonomiske krefter kan være med på teknologiutviklingen og skaffe seg gode nullutslippsløsninger.

Akkurat denne holdningen overbeviste en av jurymedlemmene, generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu:

– Vi bruker ofte Gjøvik som eksempel når vi snakker med andre kommuner, særlig de typiske distriktskommunene. Dette teknologiskiftet handler om å forandre hele samfunnet, ikke bare byene, og heller ikke bare én og én kommune, sa Bu i møtet med Gjøviks varaordfører.

GÅR FORAN MED GODT EKSEMPEL: Generalsekretær Christina Bu mener Gjøviks elbilengasjement også utover egen kommunegrense, er et eksempel til etterfølgelse for mange andre kommuner.

Over halvparten kjøper elektrisk – fortsatt en vei å gå til 100 prosent

Innsatsen til kommunen har vært med å bidra til at også flertallet av nybilkjøperne i Gjøvik følger trenden.

Så langt i 2021 har 54 prosent av nybilsalget vært helelektrisk.

Stortinget har som mål at elbilandelen skal være 100 prosent innen 2025. Det er bare tre år til, og Elbilforeningens lokallag oppfordrer kommunene til å bruke alle mulige virkemidler.

– Det er veldig bra at Gjøvik fortsatt har 100 prosent rabatt for elbiler på sentrale heldagsparkeringer. Dette bør absolutt videreføres. Men samtidig bør kommunen gjøre noe med at de ligger litt i bakevja på lading. Vi etterlyser en tydelig ladeplan for 2025, sier Falk.

FORVENTER MER: Styret i Innlandet elbilforening og generalsekretær Christina Bu gratulerer, men forventer også mer fra Gjøvik og alle andre kommuner i Innlandet i årene som kommer. Målet er 100 prosent elektrisk nybilsalg innen 2025.

Møtet med varaordføreren foregikk betegnende nok på en av litt for få hurtigladestasjoner i Gjøvik. Det gjorde at flere interesserte og nysgjerrige nye elbilister tok kontakt med det fremmøtte opptoget mens de ladet.

Heldigvis var både en engasjert varaordfører, hele styret i Innlandet elbilforening og en besøkende generalsekretær til stede for å hjelpe noen av Gjøviks mange nye elbilister med gode ladetips for vinteren.